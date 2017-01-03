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 После высказываний о Крыме кандидату в президенты Франции Ле Пен могут закрыть въезд в Украину, - СБУ

В Службе безопасности Украины не исключили, что кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен будет закрыт въезд в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

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"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - сказал Ткачук.

В то же время руководитель аппарата главы СБУ указал, что решение по данному вопросу зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсрочка безвизового режима для Украины из-за выборов во Франции - это спекуляция, - посол Дюмон

Ранее Ле Пен, кандидат в президенты Франции, заявила, что "аннексия Крыма" Россией не является незаконной.

Данное заявление скандальный политик сделала в интервью телеканалу BFMTV, передает Le Figaro.

"Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - убеждена Ле Пен.



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КРЫМский бандеровец ‏@CrimeaUA1 2 ч.2 часа назад
Севастополь. Местные жители описывают реалии города: "Кращої долі мразоти шукають на нашій землі"
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А вдруг президентом станет? И как тогда?
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Да нормально. Потрут свои сообщения как Аваков и вроде ничего и не было.
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Не станет. Ей банк отказал в кредите на выборы. Но правда друг пуйло может подкинуть.
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мудило .. что ещё, о б этом обмудке сказать
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кто в их секуальных ориентация будет разбираться
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Вы это осторожней, а то про Трампа тоже гадостей наговорили. Некоторые скользкие типы потом фейсбуки свои чистили.
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""Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - убеждена Ле Пен."

Вот же ж прошмандовка. Арабов своих в Париже, Лилле или Марселе поддержишь, когда они захотят вашу Лягушатию к Алжиру пристегнуть..
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этож, какой , мерзкой гнидой, надо быть, чтоб такое заявлять
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А если эта Люпэн ,возьмет и станет президентом как Трамп..Обидится и припомнит. И шо тогда. А простым французам ой как не нравятся санкции,которые в первую очередь бьют по их карману.А она пообещает их отменить и найдет поддержку.Так шо все может быть.
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Сколько епанутых в мире хотят порулить, ещё одна сцука тупорылая берётся решать чьи то судьбы, иди в Эльзасе проведи референдум, они давно горят желанием присоединиться к Германии, потом на Курилах вместе с другом хуйлом проводи референдум, потом на сахалине, Приморье, калининградской области и т д, в Украину, сцуки, не лезьте.
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Банки Франции отказались кредитовать президентскую кампанию подруги Путина

наверно это самая страшная проблема для самой Франции , ибо она ее разорвет на куски...
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Выиграть она не сможет, победит Фийон, тоже плохо, но он не признал аннексии Крыма, надеюсь, что и не признает
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Якщо усі такі демократи, то чим ми гірші? Давайте проведем рехферендум, навіть якщо він не матиме ніякої юридичної сили, і... Так, відєднатися можна, але до кого приєднуватись? Кому ми потрібні? Хіба що кацапам, як раби...
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тётка несет ахинею какую-то.... какой-то народ крыма, что-то решил.... к расии.
какой народ крыма? кто это?
не нравилось в Украине, взял чемоданы рюцкий и п...й рюцкий нах..й на расию свою вонючую.
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Vsio pravilno nado ej zapretit vjezd v Ukrainu.Vam neimejet raznicy kto ona budet li prezident ili net.S francumai tolo tak i mozno govorit po drugomu oni neponimajet.Ziostko no pravilno
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Закройте конечно,вот только что делать будете если она президентом Франции станет?Вы уже с Трампом лоханулись по самые не могу,МИД должен работать,а Чугункин имбецил только хавалом щёлкает
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Пускай запрещают. От этого ни пользы ни вреда....
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Ну и в чем проблема. Запретят лягушатнику въезд в Украину ну и фуй с ним.
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Вообще то это баба,где вас убогих таких троллей набирают?
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Ясно. Помалкивавшая ЛеПенша опять раскрыла хлеборезку.
Значит деньги от Хуйла дошли по назначению.
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Олег Леусенко поширює посилання.4 год ·
У чекистов нет денег на содержанку: Ле Пен сшибает бабки по сусекамСодержанка Кремля (и в прошлом соратница украинской "Свободы") Ле Пен займет из фонда отца средства на президентскую кампанию Председатель…OLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COM
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Ле Пен видно смотрит российские каналы)

или за полных дураков держит французов, какой может быть народный референдум при контроле российских военных за результатами
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Ле Пен наверное национального блюда переел
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле высказываний о Крыме кандидату в президенты Франции Ле Пен могут закрыть въезд в Украину, - СБУ
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