 После высказываний о Крыме кандидату в президенты Франции Ле Пен могут закрыть въезд в Украину, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.
"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - сказал Ткачук.
В то же время руководитель аппарата главы СБУ указал, что решение по данному вопросу зависит не только от спецслужбы, но и от МИДа Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.
Ранее Ле Пен, кандидат в президенты Франции, заявила, что "аннексия Крыма" Россией не является незаконной.
Данное заявление скандальный политик сделала в интервью телеканалу BFMTV, передает Le Figaro.
"Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", - убеждена Ле Пен.
2061 33
Материалы по теме: Оккупация Крыма
"Я не считаю эти идеи реалистичными", - Ирина Геращенко о предложениях Киссинджера и Пинчука по Донбассу(181)
Прокуратура направила в суд обвинения в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Крыма за содействие в оккупации полуострова(7)
Новым "прокурором" оккупированного Крыма назначили Олега Камшилова(10)
В Европейском суде по правам человека находятся пять крупных дел, инициированных Украиной против РФ, - Петренко(5)
Идиотизм и "крымнаш". Необычная конфетка в новогоднем подарке. ФОТО(0)
Канада ни сейчас, ни в будущем не признает незаконной оккупации Крыма, - Дион(42)
ООН зафиксировала смерть крымчанина в российской тюрьме(7)
Ответить
Севастополь. Местные жители описывают реалии города: "Кращої долі мразоти шукають на нашій землі"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот же ж прошмандовка. Арабов своих в Париже, Лилле или Марселе поддержишь, когда они захотят вашу Лягушатию к Алжиру пристегнуть..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
наверно это самая страшная проблема для самой Франции , ибо она ее разорвет на куски...
Ответить
Ответить
Ответить
какой народ крыма? кто это?
не нравилось в Украине, взял чемоданы рюцкий и п...й рюцкий нах..й на расию свою вонючую.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Значит деньги от Хуйла дошли по назначению.
Ответить
У чекистов нет денег на содержанку: Ле Пен сшибает бабки по сусекамСодержанка Кремля (и в прошлом соратница украинской "Свободы") Ле Пен займет из фонда отца средства на президентскую кампанию Председатель…OLEG-LEUSENKO.LIVEJOURNAL.COM
Ответить
или за полных дураков держит французов, какой может быть народный референдум при контроле российских военных за результатами
Ответить
Ответить
Ответить