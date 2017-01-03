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Все про:граница (2695) Кабмин (9564) Крым (17881) Молдова (663)

 Кабмин распространил план действий по обустройству границы с РФ и админграницы с Крымом на границу с Молдовой

Кабинет министров Украины распространил действие плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Крыму на границу с Молдовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в распоряжении Кабмина №1060 от 28 декабря.

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В перечне государственных органов, которым поручено обеспечить финансирование плана мероприятий по обустройству границы правительство заменило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на Министерство аграрной политики и продовольствия.

В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что принятие распоряжения будет способствовать повышению уровня защищенности участков российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы.
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В Одеській області затримали вантажівку з причепом повну придністровського спирту і проїхала вона по дорогам а не по полям, тобто ДПСУ її за гроші пропустило! Треба не плани ідіотські писати а займатись чисткою в ДПСУ, бо завтра так проїде в Україну загін озброєних російських спецназівців і захопить якийсь прикордонний з Придністровям районний центр Одеської області і буде Донбас-2!!!!! Все керівництво ДПСУ має бути арештоване і віддане під суд за контрабанду та співпрацю з мафією!
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Я так понял, что речь идет о всей молдавской границе, а не только о ПМР. Возле Могилева тоже стену поставят?
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О! Одну стену яценюк уже построил. Тепеоь за дело взялся гройсман. А как там больница будущего рт ющенка?
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2 предложения и прямо в точку! Рукоплещу стоя
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Како-тако обустройство? Там же сенина пуленепробиваемая стена..
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Я не понял.Какой Крым ? Какая Молдова ? Крым уже тю-тю ? Шоколадная смазка отбуксировала ?
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админграница с Крымом и государственная то две большие разницы
ты не знал?!
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Сдавайте бабки. У нас обустройство границы каждый год - как ремонт в школе.
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граница должна быть такая, во первых визовый режим, и минное поле шириной в 2 км... после освобождения Донбаса с Крымом ... конечно
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Не заборы надо строить,а на таможнях блядей менять.
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А какая граница должна быть с кровавым лютым врагом российскими фашистами оккупантами. Конечно что огромные минные поля , рвы , колючка на особо опасных направлениях бетонные заграждения , ежи... Всё как было ранее с такими же самыми как кремлёвские фашисты )(уйла с фашистами гитлеровского Рейха
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ну хочаби рів 10-метровий в ширину і 3м. в глибину викопали би і водою заповнили б, для початку. ну а далі уже і вишки з відеокамерами і ще якусь новітню хєрню... АЛЕ СПОЧАТКУ ХОЧА БИ РІВ З ВОДОЮ...
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Как это понимать *и Крыму на границу с Молдовой*?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин распространил план действий по обустройству границы с РФ и админграницы с Крымом на границу с Молдовой
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