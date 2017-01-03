 Кабмин распространил план действий по обустройству границы с РФ и админграницы с Крымом на границу с Молдовой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом речь идет в распоряжении Кабмина №1060 от 28 декабря.
В перечне государственных органов, которым поручено обеспечить финансирование плана мероприятий по обустройству границы правительство заменило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на Министерство аграрной политики и продовольствия.
В сообщении, которое прилагается к распоряжению, отмечается, что принятие распоряжения будет способствовать повышению уровня защищенности участков российско-украинской и украинско-молдавской государственной границы.
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