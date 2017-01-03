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Все про:армия (7196) боеприпасы (791) Кабмин (9564) производство (218) Укроборонпром (382)

 При выделении финансирования "Укроборонпром" готов за 1,5 года организовать производство боеприпасов для армии

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет о готовности наладить производство боеприпасов для нужд ВСУ за 18 месяцев.

Об этом заявили заместитель генерального директора по авиастроению и производству ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов и глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк на пресс- конференции 3 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина провела еще одни испытания ракеты собственного производства. ВИДЕО

"Укроборонпром" готов построить производство боеприпасов различного калибра для нужд армии Украины - соответствующие проекты переданы на рассмотрение в Кабмин. Как только будет принято соответствующее решение и предоставлено финансирование - "Укроборонпром" реализует этот проект за 18 месяцев", - говорится в сообщении.

Смотрите также: "Наш ответ гибридной войне - Ан-132, "Фантом", "Горлица": "Укроборонпром" подвел итоги 2016 года. ИНФОГРАФИКА

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Лучше если это производство в Словакии будет. Дешевле, и качество сопоставимое с немецким
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Ну и отлично через полтора года от Пуйла и Мухосранска ни чего не останется а для отстрела бегущих орков из Мордора боеприпасы нужны и чем больше тем лучше
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Оффтоп.
Новости из Сирии.
Русский недоносец "Умирал Гузнецов", угробив два кацаполета, посчитал свою миссию выполненной и так же отчаянно дымя поперся назад, в Кацапстан.
Интересно, с какой попытки доплывет? Из Рахи в Сирию он с третьей попытки допхался и то под конец на веревочке у египетского буксира.

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там более половины ордынской "армады" у берегов Сирии - буксиры. Добуксируют до мокшанских берегов как-то. На веслах, на крайняк. Краббэ же - это раб на галерах
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Сверх держава, пля Одна рухлядь совковой эпохи, да и та спизженая
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а шо ж такое , уехал топить в северном ледовитом океане свои самолёты ? мерзкие твари, чтоб вы утонули по пути
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А что это у него слева по борту за палки висят ?
Весла сушатся ?
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Да Кузьма дал жару самолетов положил больше чем НАТО и игиль
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какого хрена вы еще не наладили это производство??????
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Вопрос уместный, но конечно же он останется без ответа.
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может потому,что еще не критично? .то понятно,что для зрады лишний повод...однако видимо нужнее было восстановить авиапарк ,пво и разработать ракеты?
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.А под какое оружие ? Если под совковское -так нет смысла, если его не поставлять в РФ
или "братские страны". А в РФ уже есть свои заводы, которые надо загружать. Оружейный бизнес ( а надо именно создавать бизнес, а не просто производство) очень сложный. Можно вбухать кучу бабла, а на выходе ничего не иметь.Пока в Украине одна проблема - запрет на поставки летального оружия. Мировое сообщество против военного решения конфликта и его обострения.
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Как быстро.
А ишака научить говорить они не предлагали?

Предлагайте конкретную готовую продукцию, а не воздух. Развивайтесь и стройтесь из прибылей, а не клянчите безвозвратные подарки из бюджета. Выпустите привилегированные акции без права управления предприятием, для населения. Ну что вы все присосались к бюджету?
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Видать Пашинский Глоки выпускать будет,кстати,Украина на 9 месте в Мире по производству и продаже оружия,так где боеприпасы вместе с оружием?Может хватит дурить Народ?
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А потому, что проще нужно формулировать желания: без выпендрёжа и литературных оборотов..
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А до цього часу оборонпром чим займався?..Курвів пашинського на поверхах устав?😕?😕
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Намек понятен.- Не хотите сворачивания программы,терпите парашенко до конца срока.А там он новую вкусняшку подкинет.Ну,что бы вы проголосовали за второй срок.Понятно ? Править дураками..Это так замечательно.
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ну если руские такие рукожопые. от факела. до авианосца. что ж мы плазуемо?. что не наделали патронов. пистолетов. ракет и не послали их?. денег нет? . в Словакии дешевле и лучше? так когдав этот народ поставит на место всех кто наши деньги выводит?. или мы такие же рукожопые . как руские. над нами весь мир и смется и плачет. ну когда украинцы покажут свою смекалку и спрытнисть? ну что еще должно произойти?. лес кончится?. янтарь? земля?. ну зачем тогда детей рожать? чтоб танцевали на стб? в пласиковых пакетах. потому что здоровья нету. - алегрики и диабетики и язвеники с утробы.
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Непонял ,а где Украина берёт боепрепасы все эти 3 года войны ?
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Не зрозумів: а чим же наші хлопці зараз кацапів мочать? Тим, що з савейських часів ще не розікрали? 3,14здець...
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НАПОЛЕОН БОНАПАРТ."НАРОД, НЕЖЕЛАЮЩИЙ КОРМИТЬ СВОЮ АРМИЮ, БУДЕТ ВЫНУЖДЕН КОРМИТЬ ЧУЖУЮ" ! В ДАННОМ СЛУЧАЕ КОРМИТЬ РОССИЙСКИХ ФАШИСТОВ ЗАХВАТЧИКОВ, ЭТИХ ЛЮТЫХ КРОВАВЫХ ВРАГОВ, ПРОКЛЯТЫХ ОККУПАНТОВ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАВШИХ СУВЕРЕННУЮ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ КРЫМА И ДОНБАССА.
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Ниче не пойму.А как же ато,война с сепарами,асвабаждение территорий ,если производство боеприпасов только думают начать аж через 1,5 года при достаточном финансировании.Ах да все с совка осталось . И техника,и боеприпасы,и авиация.Да в совке,партия задачу поставит,через месяцы- недели уже бы все выпускали. Ах да,там воров не было и саботажников и цель коммунизм .А шо счас. Европа кинула,кругом одни воры и каррупционеры,промышленность в заднице,образование в заднице,кузницы кадров нет,денег нет. Вообще нихрена нет,кроме хреновой жизни и лапши на уши.
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У нас был патронный завод , сепары вывезли в мордор .
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прецтавляю, шо будут стОить эти б/п. А чё нельзя объявить тендер? С участием зарубежных произв.? А то - дайте денег, я вам шо-то построю. - А если не построит, чем ответит? У великого Южмаша, например, общезаводские расходы в себестоимости продукции составляют 300%
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Нельзя давать оборонную продукцию в руки иностранцев , вон завод был слишком близко к бывшим братьям и то вывезли .
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Ну, от можна скільки завгодно насміхатися і обзивати Ляшка популістом, але те, що він пропонує дати дерзамовлення на оборонні підприємства, ніяк популізмом не назовеш. Тільки ж наш говнокомандуючий усе бачить через призму дипломатії - "как-бы чего не вышло...". Та і те сказати: патрони, снаряди - усе витратний матеріал, який з нього зиск? І вкради на ньому - ворог народу, і виготов його - собі у збиток. Нє, не гешефтно. Оце таке бізнесове ставлення до оборони. Усі 25 років. Та ще й усяких пашинських - як той мужик його не прибив
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А*П*У*П*Е*Т*Ь - они еще только "готовятся"...а шо ж они три(!) года делали? "планы" составляли??? сталина на вас гондонов нет...
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Т.е последние два года ВСУ воюет непонятно чем,за два года ничего не придумали,миллионы помощи,кредитов,где это все?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри выделении финансирования "Укроборонпром" готов за 1,5 года организовать производство боеприпасов для армии
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