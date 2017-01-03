 При выделении финансирования "Укроборонпром" готов за 1,5 года организовать производство боеприпасов для армии

Об этом заявили заместитель генерального директора по авиастроению и производству ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов и глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк на пресс- конференции 3 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК.
"Укроборонпром" готов построить производство боеприпасов различного калибра для нужд армии Украины - соответствующие проекты переданы на рассмотрение в Кабмин. Как только будет принято соответствующее решение и предоставлено финансирование - "Укроборонпром" реализует этот проект за 18 месяцев", - говорится в сообщении.
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Новости из Сирии.
Русский недоносец "Умирал Гузнецов", угробив два кацаполета, посчитал свою миссию выполненной и так же отчаянно дымя поперся назад, в Кацапстан.
Интересно, с какой попытки доплывет? Из Рахи в Сирию он с третьей попытки допхался и то под конец на веревочке у египетского буксира.
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Весла сушатся ?
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или "братские страны". А в РФ уже есть свои заводы, которые надо загружать. Оружейный бизнес ( а надо именно создавать бизнес, а не просто производство) очень сложный. Можно вбухать кучу бабла, а на выходе ничего не иметь.Пока в Украине одна проблема - запрет на поставки летального оружия. Мировое сообщество против военного решения конфликта и его обострения.
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А ишака научить говорить они не предлагали?
Предлагайте конкретную готовую продукцию, а не воздух. Развивайтесь и стройтесь из прибылей, а не клянчите безвозвратные подарки из бюджета. Выпустите привилегированные акции без права управления предприятием, для населения. Ну что вы все присосались к бюджету?
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НАПОЛЕОН БОНАПАРТ."НАРОД, НЕЖЕЛАЮЩИЙ КОРМИТЬ СВОЮ АРМИЮ, БУДЕТ ВЫНУЖДЕН КОРМИТЬ ЧУЖУЮ" ! В ДАННОМ СЛУЧАЕ КОРМИТЬ РОССИЙСКИХ ФАШИСТОВ ЗАХВАТЧИКОВ, ЭТИХ ЛЮТЫХ КРОВАВЫХ ВРАГОВ, ПРОКЛЯТЫХ ОККУПАНТОВ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАВШИХ СУВЕРЕННУЮ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ КРЫМА И ДОНБАССА.
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