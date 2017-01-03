 Водитель микроавтобуса проходит в деле как соучастник нападения на Пашинского, - адвокат раненного Химикуса. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, о этом сообщила адвокат пострадавшего от огнестрельного ранения Вячеслава Химикуса, нанесенного ему народным депутатом Сергеем Пашинским, Марина Паринова в Фейсбуке.
"Друзья, поступают самые противоречивые комментарии относительно показаний водителя микроавтобуса Олейника Ярослава Юрьевича 10.01.1991 года рождения, который является одним из ключевых свидетелей по делу раненного Пашинским 31 декабря Химикуса Вячеслава.
Есть мнение, что его собираются сделать соучастником циничного нападения на нардепа, что подтверждается извлечением из ЕРДР", - написала она.
Адвокат не исключила, что на Олейника сейчас оказывают давление с целью скрыть правду.
"Мы пытаемся найти Ярослава Олейника, чтобы задать свои вопросы, понять что на него не оказывают давление с целью скрыть правду. Прошу Ярослава связаться со мной через Фейсбук", - резюмировала она.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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Народный депутат Пашинский использовал огнестрельное оружие "Глок-19", - Прокурор Киевской области(185)
Уголовные производства по инциденту с Пашинским будет расследовать Киевская областная прокуратура, - Сарган(96)
"Всем стоять, лежать! Достает это ху##, короче с пистолетом в упор. У меня в руке бутылка была и я его сразу навернул", - пострадавший в инциденте с нардепом Пашинским озвучил свою версию событий. ВИДЕО(586)
"Я применил оружие лишь после удара стеклянной бутылкой по голове", - Пашинский о дорожном инциденте. ФОТОрепортаж(491)
Вранье о нападении на депутата Пашинского(1)
"У нападающего в руках осталась "розочка", - новые детали истории с Пашинским(137)
Нападение на нардепа Пашинского квалифицировано по статье "хулиганство", - спикер областной Нацполиции Жукович(84)
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честны прокуроров ,изъяли 500 000
тысяч долларов , а я уверен ,
что не последние ,а в Украине 20 000 таких
же прокуроров ,то за чем нужны какие то транши МВФ ??? Да судьям , не останца в стороне , мы бы решили все
свои финансовые проблемы и даже могли помочь Греции !
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Думаю - никаких бабок не было. Сразу начали шить соучастие в бандитском нападении и оставили ему иловайский коридор - подписаться под версией Пашинского.
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коллеги по антинародному фронту Пашинского
сейчас из всех виновных сделают, кто осмелился обидеть бедного депутата, припишут продажу наркотиков и распространение детской порнографии в стране...где нет справедливого правосудия все возможно
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Вывод:Село сжечь,холопов растрелять!Его величество паршинского наградить!
Шутки шутками,но такого беспредела даже при овоще не было!
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ну и фамилии у начальства , прям как на подбор
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но украинец неблагодарная свыня
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Ігор Мосійчук с Igor Lutsenko и еще 37.
7 ч ·
Про Пашинського і п'яне бидло на дорогах
Ніч з 30 на 31 грудня минулого року. Я з друзями повертаюся з бані у Василькові. бляблаабля
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Чого так мілко, пане пашинський? (З маленькою букви - то не помилка. То я так вважаю)
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А значит уже виноват,его статья все остальные перевесит.Мог хранить,носить,но не имел право применять.
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А депутаты теперь будут исполнять свой гражданский долг - после заседаний специально ездить по городу и стрелять во всех нарушителей ПДД. Это круче пейнтбола хобби будет!
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В сторонке курит Робин Гуд.
Как лучник деньги собирает
Но нищим - не перепадает.
Его ты не возьмёшь на понт
С него срисован сам Джеймс Бонд.
Сменил он душный кабинет
На тёмный лес и пистолет.
Сам чёрт Пашинскому не брат
Ему вампир, в ночи не рад.
Пока в стране такие парни
Не нужен нам Железный Арни.... :D
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Оказывается виноват не паршинский он терпила!Я в шоке,янучар нервно курит бамбук в ростове!
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