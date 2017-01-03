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Все про:адвокат (767) ГПУ (7938) драка (1975) Пашинский (449) расследование (1788)

 Водитель микроавтобуса проходит в деле как соучастник нападения на Пашинского, - адвокат раненного Химикуса. ДОКУМЕНТ

Водитель микроавбуса проходит в деле как соучастник нападения на Пашинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, о этом сообщила адвокат пострадавшего от огнестрельного ранения Вячеслава Химикуса, нанесенного ему народным депутатом Сергеем Пашинским, Марина Паринова в Фейсбуке.

Читайте также: Народный депутат Пашинский использовал огнестрельное оружие "Глок-19", - Прокурор Киевской области

"Друзья, поступают самые противоречивые комментарии относительно показаний водителя микроавтобуса Олейника Ярослава Юрьевича 10.01.1991 года рождения, который является одним из ключевых свидетелей по делу раненного Пашинским 31 декабря Химикуса Вячеслава.
Есть мнение, что его собираются сделать соучастником циничного нападения на нардепа, что подтверждается извлечением из ЕРДР", - написала она.

Адвокат не исключила, что на Олейника сейчас оказывают давление с целью скрыть правду.

Читайте также: Уголовные производства по инциденту с Пашинским будет расследовать Киевская областная прокуратура, - Сарган

"Мы пытаемся найти Ярослава Олейника, чтобы задать свои вопросы, понять что на него не оказывают давление с целью скрыть правду. Прошу Ярослава связаться со мной через Фейсбук", - резюмировала она.

пашинский

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

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Отлично водиле 20 лет пашинскому орден и наградной пулимет
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Если у двух , «кристально»
честны прокуроров ,изъяли 500 000
тысяч долларов , а я уверен ,

что не последние ,а в Украине 20 000 таких
же прокуроров ,то за чем нужны какие то транши МВФ ??? Да судьям , не останца в стороне , мы бы решили все
свои финансовые проблемы и даже могли помочь Греции !


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усе перебрехано... "к людям" - так, а нелюди - то інша справа... треба просто своєчасно розпізнавати кацапа.
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Бу-га-га! Вначале купился за бабки и дал показания против чела, который остановился ему помочь и вступился за него. А не тут-то было! Теперь на него самого вешают "соучастие"!))))) Зло наказуемо, товарисчи, что не говорите!)))))))
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Вначале купился за бабки
---------------
Думаю - никаких бабок не было. Сразу начали шить соучастие в бандитском нападении и оставили ему иловайский коридор - подписаться под версией Пашинского.
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Не факт. Вполне возможно, что дебил оказался падким на бабки, а исходя из того, сколько плешивый их уже нагреб с гос. казны, заплатил он немало..... Не скупиться же по таким "мелочам", когда Кролег миллионы тратит на круглосуточную рекламу по ТВ- шоб реанимировать то, что давно умерло и разложилось на атомы ("рейтинг" кролячего фронта)??? Только мозгов чуваку не хватило понять то, что свидетельствуя против раненного Парашинским чела, он свидетельствует против СЕБЯ.)))
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Такие как пашинский - патологически жадны на деньги Зачем платить если можно устроить человеку ад?
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Ну разве может быть иначе? Как может быть виновным п? Кто он и кто этот подстреленный мужик? Надо улавливать разницу. Удивляет скорость расследования, за сутки виновного назначили.
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Главное, что все это попало в медиапространство.
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17 часов и уже темно. Инцидент с Пашинским был в 17 часов и сейчас у стоящих машин включены габаритные огни.
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И что? А если сел аккумулятор, как "включить габаритные огни" даже "в 17 часов, когда темно", не подскажешь??? В любом случае- это НЕ ПОВОД стрелять в человека из травматики. Хватит отмазывать плешивого урода! Не разочаровывай, Али!((((
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Не из травматики, а из вполне боевого пистолета. Это же дупетут. Им, а также судьям и прокурорам положен личный короткоствол, чтобы могли отстреливаться от быдла над которым они влавствуют
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Не в отмазку "плешивого урода".В каждом автомобиле должен быть знак аварийной остановки(его отсутствие - нарушение),который выставляется не менее,чем за 15 метров до стоящего автомобиля.
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Еще раз- И ЧТО??? Стрелять из боевого оружия нужно каждому по тому, кто "не сделал того, что должен был сделать"? Он же, по большому счёту, не сбил пешехода насмерть, несясь бухим за рулем (только в этом случае желание порешить урода можно оправдать).
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Судячи з документу , пашинський звернувся у райвідділок поліції близько 17-00 з заявою. Інцидент стався раніше, можливо ще було досить світло..
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Пашинский отметил: "Вечер перед Новым годом прошел для меня, к сожалению, очень неприятно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые находились рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, и я сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда я лежа выстрелил ему в ногу. Источник: http://censor.net.ua/n421862
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А по какому "делу" проходит Парашинский, стесняюсь спросить? Тот, кто стрелял из пушки по живому человеку (и на месяцы лишил его трудоспособности)? Причем, судя по всему, стрелял ПЕРВЫЙ! Кроме того, наврал с показаниями- выстрел был совершен не снизу, а сверху (что подтверждает снимок кости и врач). Что еще раз говорит о том, что Парашинский ВРЁТ.
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закон як дишло-куди повернш так і вийшло.
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Ну да. Тут же сама Антонина заступилась за друга. Шкиряк вроде промолчал (хотя, может я просто что-то упустил).
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чтойто танюшечка черновол молчит, как бы не повесилась
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ну так плешивому дать героя, а раненного вылечить и вместе с шофером- на пожизненное
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а судьи кто?
коллеги по антинародному фронту Пашинского
сейчас из всех виновных сделают, кто осмелился обидеть бедного депутата, припишут продажу наркотиков и распространение детской порнографии в стране...где нет справедливого правосудия все возможно
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Олейник - просто роковая фамилия. У Лозинского ,если не изменяет память ,потерпевший тоже Олейник был?
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Из Лозинского тоже героя делали - один ,не побоялся,обезвредил ...
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А на бутылку и микроавтобус разве разрешения не было?
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Когда такое было чтобы раб не был виноват! Кто в...рался? Невестка!!! Забыли где мы живем, напомню - в феодальной стране!
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отак подивишся що ці антинародний депутат творить і на душі гидко стає....
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Спасибо Вам Пан Пашинський за борьбу с голодранцами
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Вот поэтому мужик и подтвердил версию Пашинского. Прессуют его конкретно. Хотя - ну за что? за нарушение ПДД?
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Пашинского подвязать за я#ца и к бусу, и с выключенными габаритами по мирной лесной дороге "прокатить" с ветерком километров пять! Может вспомнит, что он с#ка первый напал на людей!
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та за шо вязать? шо там у плешивого в кальсонах? на один раз танюшечке черновол, сильно побаиваюсь за танюшечку,как бы в элитную психушку не попала
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Получается так Пашинский себе ехал никого не трогал, случайно остановился, случайно возле неисправной машины и тут на Пашинского и его жену напали гра-не Украины Химикус и Олейник (рецидивисты) начали их избывать и Пашинский защищая достоинство своей жены и своё депутатское достоинство в целях исключительно самообороны и только самообороны был вынужден применить оружие зарегистрированное для хранения у себя в штанах. Думаю справедливый украинский суд вынесет решение в пользу честного и скромного депутата Пашинского и квалифицирует дело как нападения на депутата рецидивистами в лице гр-на Химикус и гр-на Олейник.
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Я так понял, "нападение" на плешивую вонючку, Собакорвская мусарва, уже приравнивает к резонансным???
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Руки прочь от Героя Майдана,вам тем кто желает очернить святого человека скажу одно-вы против уважаемого господина Пашинского НИКТО....
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Еще раз пишу!Заебали вы своим пашинским!!!
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Я так и знал - диверсанты на трассе Пашинского поджидали, хотели нанести непоправимый вред обороноспособности нэньки. Шатун не пройдет! спасибо нашим славным органам безпорядка (правопорядком - это трудно назвать).
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і не славным органам безпорядка - а сраним органам безпорядка
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Господин Пашинский всю свою жизнь отдал служению своему народу и стране в отличии от многих которые только и могут бросатся дерьмом .
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В Народном фронте развернулась операция "Отмажь Пашинского", остальная Украина, скорее, склоняется к операции "Вмажь Пашинскому".

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Если у этих гадов поднялась рука на такого человека как уважаемый господин Пашинский то что говорить о простолюдине ...этих бандитов надо показательно наказать до вплоть пожизненного чтобы было для наглядности для другого силосолохтората...
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Это как же подло поднять руку на Героя Майдана...
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Как же з***л этот цирк! Люди не должны иметь неприкосаемости! Что за норнсенс? Почему депутат или судья полубог? Они не боятся НИЧЕГО! Абсолютно ничего!
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я правильно понял - "А микроавтобус будет конфискован как средство передвижения на котором "преступники" совершили противоправные действия?!" ...реХформа "новой полиции"
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Не бось если бы это случилось с Юлечкой косатой-зозулей московской то совсем иначе бы дристали и охали да ахали а когда на Героя Майдана то во как блеванули псы...
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Тезко - складається враження, що ти готовий дитинку народити від святого пашинського..
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)))))) Лечись, Лёня.)))))))) У тебя мания преследования в виде "Юлечки".))))))))
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похоже оно не только курит, но и в голову втирает...
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аааа, любитель погорячее ёпта, может это танюшка замаскированная? такеж дЫбильне
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а не наш ли краснознаменный КАЦАХОЛ новый клон воссоздал ?
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Я один из тех кто в Виннице делал маленький бизнес с 90-х и хорошо знаком с многими кто сейчас спасает страну. Лично хорошо знаю Реву и слегка знаком с молодым тогда начальником Рынка г Винница господином Гройсманом Владимиром Борисовичем -умница и отличный человек. С этими уважаемыми людьми мы состоим в одной партии "Солидарность"... Майдан я субсидировал деньгами жертвуя их ради демократии и свободы .
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народный фронтовик плешивый, ЗАКОПАТЬ ТВАРЬ ВЖИВУЮ
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"хгой поднявший руку на богоизбхганного господина своего шмульо "пашинского" да будет истреблен ....."
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Прихожу к выводу, при встрече с "пашинскими" и прочей рыго-шоколадной падалью, их нельзя бить бутылками! Их нужно бить ломом, монтировкой, молотком, что- бы один раз и навсегда.... И их, и всех кто с ними.
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Так же виновато все село откуда родо и водила и терпила!
Вывод:Село сжечь,холопов растрелять!Его величество паршинского наградить!

Шутки шутками,но такого беспредела даже при овоще не было!
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Грузинов, Будков, Пирус, Гарист, Ахсаров
ну и фамилии у начальства , прям как на подбор
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во власти одни укхгаинцы ! благодетели наши....
но украинец неблагодарная свыня
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Гавно в лице фишера опять всплыло...... грустно до блевоты.....
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Ігор Мосійчук с Igor Lutsenko и еще 37.
7 ч ·

Про Пашинського і п'яне бидло на дорогах
Ніч з 30 на 31 грудня минулого року. Я з друзями повертаюся з бані у Василькові. бляблаабля
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Самое обидное, что эта жирная гнида-взяточник еще смеет ср*ть по фейсбукам и твиттерам......
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ты обратил внимание на заглавие его высера? Про Пашинського і п'яне бидло на дорогах ...
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Вы точно бляблаабля брехню сми тиражируете...
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тааак... А дружина постраждалого? Чим не організатор злочинної групи?
Чого так мілко, пане пашинський? (З маленькою букви - то не помилка. То я так вважаю)
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Сомнительно что то была дружина. Отпустил охрану и поехал с бабой кино ))) посмотреть...
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И ехал же этот г@ндон ,по-видимому , на дорогом и необъятном Мерине , что и послужило причиной ссоры ; так как какие- то там негодные лакеи , мешались на пути "уважаемого деятеля" .... .
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Ушлепок паршинский не имел права открывать огонь!
А значит уже виноват,его статья все остальные перевесит.Мог хранить,носить,но не имел право применять.
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Получается - МВД одобряет вооруженные разборки между владельцами (и пассажирами) автомашин, даже в случае незначительной аварии. Очень интересно.
А депутаты теперь будут исполнять свой гражданский долг - после заседаний специально ездить по городу и стрелять во всех нарушителей ПДД. Это круче пейнтбола хобби будет!
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адвокатишка уже так засрал брехней сми , серет сильно много и с хулиганки что хочет выжать , не получиться , один срач его останется...
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Серёга в жизни очень крут
В сторонке курит Робин Гуд.
Как лучник деньги собирает
Но нищим - не перепадает.
Его ты не возьмёшь на понт
С него срисован сам Джеймс Бонд.
Сменил он душный кабинет
На тёмный лес и пистолет.
Сам чёрт Пашинскому не брат
Ему вампир, в ночи не рад.
Пока в стране такие парни
Не нужен нам Железный Арни.... :D
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Вот уже поклоницы или любовницы появились..
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Если честно я в а уе от мусорской малявы!
Оказывается виноват не паршинский он терпила!Я в шоке,янучар нервно курит бамбук в ростове!
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А вы ее видели или брехню сми за маляву приняли и трендите..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВодитель микроавтобуса проходит в деле как соучастник нападения на Пашинского, - адвокат раненного Химикуса. ДОКУМЕНТ
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