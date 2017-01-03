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Все про:захоронения (56) Институт нацпамяти (74) украинцы (1726) Чехия (745) эксгумация (29) перезахоронение (20) Вятрович (52)

 За пределами Украины похоронены более 250 тысяч выдающихся украинцев, - Институт нацпамяти

Более 250 тысяч выдающихся украинцев похоронены за пределами Украины. Могилы некоторых из них могут быть принудительно эксгумированы уже в этом году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Института национальной памяти по поводу эксгумации останков украинского поэта Александра Олеся.

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"Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого - аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище", - отметил руководитель Института Нацпамяти Владимир Вятрович.

Однако созданию такой аллеи мешает тот факт, что могилы выдающихся украинцев разбросаны по всему миру. Многие из них - под угрозой.

"Часть, очевидно, останется на месте и будет нуждаться в совместной опеке местных украинских общин и украинского государства, - говорит Владимир Вятрович. - Часть следует перезахоронить в Украине из-за отсутствия такой возможности".

По информации начальника отдела учета и сохранении мест памяти Института национальной памяти Павла Подобеда, "за пределами Украины находится более 250 000 захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры. Многие из них могут быть ликвидированы в ближайшее время".

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В частности, в этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского современного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдукивского; инженера-строителя Александра Ярошевского.

Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон на 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.

Читайте также: Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице, - Гройсман

В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.

Свое возмущение произошедшим высказали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, поддержав идею создания пантеона почетных захоронений.

Министр культуры Евгений Нищук заявил о готовности лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину.
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Такая вот жизнь. Выдающиеся украинцы за границей, а кацапский компост в Украине..
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В Україні є багато могил ворогів України... Їх потрібно позбуватись...
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А миллионы репрессированных раскулаченных и сгинувших на северах и Сибири - они не всчёт ? Хоть когда бы вспомнила украинская власть о них ,и их потомках. Ладно при комуняках ,кравчуках и кучмах ,так и при Ющенко ноль ,да и сейчас никому до них дела нет. Правда сейчас война ,но добрая память о них высказанная нынешней властью ,много сил нетребует.
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Только при этой власти за эти три года выехало около 8 000 000 человек на заработки и ПМЖ, и сколько из них не вернётся ЭТУ ВЛАСТЬ интересует меньше всего. Это обычные люди у которых живут в Украине дети, мамы, отцы и остались жёны.
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им пришлось уехать умирать не чужбину, подальше от местных уебанов
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Я так и не понял в чем суть этих перезахоронений, после смерти душе все равно проблемы тела, но власть никак не может успокоиться, ставя себе фантастические задачи.
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лёха здеся не проблемы душа-тело, а память - беспамятство
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А сколько еще украинцев еврейского происхождения выехало.
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непочатый край работы... построить городок умерших. - чуть меньше Чернигова.сразу и для можновладцив по местечку. а потом всех свозить со всего мира.
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У, блин... Это же какой гешефтик может получиться - всех их перезахоронить...туды его в качель...
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Ющенко надо назначить главным по этому делу. Чувак обожал кладбища.
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Есть еврейская притча в которой мама просит дочь не плакать на ее похоронах. Оно говорить " я тебя всьо равно не услышу! Поплачь обо мне пока я жива!"
Этот хуторской патриотизм необходимо было бы направить в другое русло. Что-то в этих "инициативах" от попытки заморочить головы людей, отвлечь от более важных проблем.
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Четкий ТАСС ‏@ChetkiyTass 24 мин.24 минуты назад


- Нигде так тонко не могли отомстить, за убийство Борса Немцова, как в (барабанная дробь) - Украине!

Vladimir Usov
· Вчора о 6:55 ·

Новый адрес Посольства РФ в Украине :
Киев, проспект Бориса Немцова, 27
И ничего не смогут с этим поделать никто из России!!!!! Респект, Украина!!!
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то нехай і називають Бузиною що хочуть, їхній Вова ще й Гебельса дуже поважає, можуть і на честь нього назвати вулицю в москві, нам однаково...
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у вас немцов патриот? а бузина подлец? ну назовите проспект П. Шеремета или то же подлец?
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Давайте мы сами у себя разберемся, а вы у себя называйте как хотите.
Устраивает такой вариант?
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Вони не можуть в себе. Їм конче потрібно рило кудись засунути...
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Именно так. Мы тне называем улицы именами публицистов, потому как они, подлецы, называли вещи своими именами. Мы называем улицы именами наших героев - эсэсовских офицеров, типа гауптштурмфюрера СС Шухевича.
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Так нам же положено, мы же "фашисты" и "хунта".
Странно что главному антифашисту планеты пуйлу нравится Геббельс.
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А здесь как раз нет противоречия. Фашизм был в Италии под руководством дуче Муссолини. В Германии был нацизм, ипостась фашизма, под руководством фюрера Гитлера.. Сейчас в России рашизм с их идеологом Путиным. И это тоже современная ипостась фашизма, Так что глашатай фашистской идеологии Геббельс вполне укладывается в эту линию развития.
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Петро Олещук
1 год. ·

Слава богу, що є небайдужі люди - "зрадофіли", котрим не пофіг на те, що відбувається довкола.
Чи дізнався би хтось про те, що могилу Олеся розрили а кістки викинули, як непотріб, якби не скромні "зрадофіли" з Чехії, які не мовчали, коли мовчали інші - посольство, конгреси українців та інші "високоповажні інституції"?




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У нас в Києві до цих пір лежать кісти українофоба Столипіна і ніхто цю тварюку не забиває на Родіну в Московію. На території наших монастирів повно поховань московитів усіляких, які ненавиділи українців та українську землю. Чого Путін їх не забирає? Зате нашому князю київському памятник вліпили в Москві. Якої за час його правління ще навіть не існувало.
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Беда в том , что выдающими они стали потому , что выехали ... Кто во время союза , а кто - во время независимости . Остались бы здесь - ничего бы не добились ... - не дали бы ... Смешно читать подобные статьи , особенно когда в них с гордостью констатируют происхождение того или иного известного человека добившегося всего - именно - выехав за рубеж . Не гордиться нужно - а просить прощения у каждого из них за то , что родина не оценила их и не дала возможности жить , работать , творить и в итоге - умереть на своей земле ... Чехать они хотели на гордость страны ... - и имеют на это полное право ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа пределами Украины похоронены более 250 тысяч выдающихся украинцев, - Институт нацпамяти
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