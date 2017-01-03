 За пределами Украины похоронены более 250 тысяч выдающихся украинцев, - Институт нацпамяти

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Института национальной памяти по поводу эксгумации останков украинского поэта Александра Олеся.
"Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого - аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище", - отметил руководитель Института Нацпамяти Владимир Вятрович.
Однако созданию такой аллеи мешает тот факт, что могилы выдающихся украинцев разбросаны по всему миру. Многие из них - под угрозой.
"Часть, очевидно, останется на месте и будет нуждаться в совместной опеке местных украинских общин и украинского государства, - говорит Владимир Вятрович. - Часть следует перезахоронить в Украине из-за отсутствия такой возможности".
По информации начальника отдела учета и сохранении мест памяти Института национальной памяти Павла Подобеда, "за пределами Украины находится более 250 000 захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры. Многие из них могут быть ликвидированы в ближайшее время".
В частности, в этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского современного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдукивского; инженера-строителя Александра Ярошевского.
Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон на 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
Свое возмущение произошедшим высказали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман, поддержав идею создания пантеона почетных захоронений.
Министр культуры Евгений Нищук заявил о готовности лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину.
1270 33
Более 50 тысяч улиц переименованы в Украине в 2016 году в рамках декоммунизации, - Институт национальной памяти(19)
Президент Израиля в Раде повторил советский миф об участии ОУН в Холокосте, - Вятрович(241)
Умер воин УПА, охранник Шухевича Любомир Полюга. ФОТО(0)
Жители Горишних Плавней получили наиболее узнаваемый бренд в Украине и должны этим воспользоваться, - Вятрович(208)
Foreign Policy: История Украины в надежных руках(0)
Памятник генералу Ватутину возле Рады не подлежит демонтажу, - Вятрович(139)
Оснований пересматривать название Горишних Плавней нет, - Вятрович(251)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Этот хуторской патриотизм необходимо было бы направить в другое русло. Что-то в этих "инициативах" от попытки заморочить головы людей, отвлечь от более важных проблем.
Ответить
Ответить
Ответить
@ChetkiyTass 24 мин.24 минуты назад
- Нигде так тонко не могли отомстить, за убийство Борса Немцова, как в (барабанная дробь) - Украине!
Vladimir Usov
· Вчора о 6:55 ·
Новый адрес Посольства РФ в Украине :
Киев, проспект Бориса Немцова, 27
И ничего не смогут с этим поделать никто из России!!!!! Респект, Украина!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Устраивает такой вариант?
Ответить
Ответить
Ответить
Странно что главному антифашисту планеты пуйлу нравится Геббельс.
Ответить
Ответить
1 год. ·
Слава богу, що є небайдужі люди - "зрадофіли", котрим не пофіг на те, що відбувається довкола.
Чи дізнався би хтось про те, що могилу Олеся розрили а кістки викинули, як непотріб, якби не скромні "зрадофіли" з Чехії, які не мовчали, коли мовчали інші - посольство, конгреси українців та інші "високоповажні інституції"?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить