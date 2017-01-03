 "Укроборонпром" будет производить натовскую винтовку M16

Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
"Первым оружием, которое по пилотному проекту будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК ", - сообщил глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк.
"Еще никогда в моей практике решение о предоставлении лицензии на производство оружия в другой стране правительством США не предоставлялись так быстро. Только за три недели мы получили лицензию и уже работаем над налаживанием производства натовской оружия в Украине ", - отметил основатель Aeroscraft Игорь Пастернак.
Меморандум о производстве официально подписан обеими сторонами 3 января - в этот день Украина официально начинает работу над производством натовского оружия. Учитывая потребности нашей армии, винтовки будут производиться с символами и под патроны калибров стандарта НАТО, а также в модификации под использование патронов, находящихся на украинских складах.
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2.дизайн и прочее защищен патентами. Просто все права и патенты выкупило правительство США у компании Кольт и предоствляет их практически бесплатно всем оружейным компании при условии выполенения небольшого списка требований. Они не сложные, по этому АР платформу клепают по всему миру. в том числе и у нас.Это было сделано для того , чтоб здоровая конкуренция смогла породить из идеи Стоунера идеальную конфетку. То есть по сути над идеальностью этих карабинов работал весь мир
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"Зброяр" под 7.62х39 стоит 30800 грн. Вы правда думаете, что AR-15 будет стоит дешевле, чем у нас продают попиленные АКМоиды 60х годов c фрезерованной ствольной коробкой за 28500грн?
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А так, АКМС в вполне приличном состоянии 800 долларов США стоит.
http://stvol.ua/catalog/poluavtomaticheskoe_1/311804/
Но в принципе, если начнут делать М-4 и они будут качественней "Норинко", а цена не превысит 1000 у.е., это уже не плохо будет, как для нашего рынка...
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А единственная Ар-образная винтовка, стоящая менее 1000 у.е., это китайская "Норинко" - не слишком качественное оружие.
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Зачем старый хлам ?!?!!?!
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В начале 1960-х годов автоматический вариант AR-15 был принят на вооружение армии США под обозначением M16.
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М16 очень дорога в производстве и в эксплуатации. Чуть что- и нужно
менять на другую. Поэтому это не очередное улучшение вооружения нашей армии,
а очередное зарабатывание бабла за счёт урезания расходов на здравоохранение,
образование,социалку и пенсионное обеспечение вот на таких "спецназовцах".
А болезни и пенсии поверьте -они не за горами,балаболы."Их едят,а они пищат"
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В армейских винтовках сначала ковкой делаются заготовки из алюминия, потом обрабатываются фрезеровкой. Шахта магазина делается протяжкой. Сталей, из которых изготавливается затворная группа - в Украине не производится. Стволы для стрелковки в Украине не производятся, а закупаются заготовки за рубежом.
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http://zvamynews.blogspot.com/2017/01/blog-post_75.html?m=1
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http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukroboronprom-vyroblyatyme-nativsku-gvyntivku-m16.html
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Бей мордор - спасай Цивилизацию !!!
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лучше её нет
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