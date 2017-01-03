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 "Укроборонпром" будет производить натовскую винтовку M16

Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром", совместно с американской компанией Aeroscraft будут производить в Украине стрелковое оружие по стандартам НАТО. Первым проектом станет винтовка М16.

Такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

"Первым оружием, которое по пилотному проекту будет изготовлено ​​в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК ", - сообщил глава ГП "Укроборонсервис" Сергей Микитюк.

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"Еще никогда в моей практике решение о предоставлении лицензии на производство оружия в другой стране правительством США не предоставлялись так быстро. Только за три недели мы получили лицензию и уже работаем над налаживанием производства натовской оружия в Украине ", - отметил основатель Aeroscraft Игорь Пастернак.

Меморандум о производстве официально подписан обеими сторонами 3 января - в этот день Украина официально начинает работу над производством натовского оружия. Учитывая потребности нашей армии, винтовки будут производиться с символами и под патроны калибров стандарта НАТО, а также в модификации под использование патронов, находящихся на украинских складах.

Читайте: Решение о передаче Украине "Джевелинов" остается за Трампом, но санкции против РФ Конгресс может ввести и без президента, - американские сенаторы

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В винтовку с ловером под магазин АКМ уже не засунуть стандартный магазин STANAG.
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Шо знач мутят??? Хтото на этом деле некисло подымется...
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1.компания Колт выграла первый тендер, как разработчик ну и еще пару последующих. Но последние несколько лет АР-винтовки в армию США поставляют кто угодно, но не Кольт.
2.дизайн и прочее защищен патентами. Просто все права и патенты выкупило правительство США у компании Кольт и предоствляет их практически бесплатно всем оружейным компании при условии выполенения небольшого списка требований. Они не сложные, по этому АР платформу клепают по всему миру. в том числе и у нас.Это было сделано для того , чтоб здоровая конкуренция смогла породить из идеи Стоунера идеальную конфетку. То есть по сути над идеальностью этих карабинов работал весь мир
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Все патенты Юджина Стонера на механику и все остальное - закончили свой срок действия в конце 1980х и на данный момент являются public domain. Компании Colt принадлежит патент только на торговую марку "AR-15" и диаметр осей УСМ. Именно поэтому винтовки всех остальных компаний называются как угодно, но не AR-15 - Z15, M15, G15 и так далее, равно как и используют оси УСМ меньшего диаметра, в отличие от оружия, произведенного компанией Colt.
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С такой рожей только свиней трахать...
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Вот вас, свиней, и предполагается. Угадал, свинья.
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Егор Соболев ,если учесть что во всем Мире ,русских называют свиньями-то ты прав!
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Если начнут делать М-4 в Украине, то есть вероятность того, что цена на них, будет немного ниже, чем на "Мосберги", "Кольты" и "Бушмастеры" да и наш "Зброяр", в случае появления конкурента, возможно снизит цены на свои Z-15, Z-10
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Я сомневаюсь, что будет произведено что-то, кроме попила бюджета с такими заявами, как они делают.
"Зброяр" под 7.62х39 стоит 30800 грн. Вы правда думаете, что AR-15 будет стоит дешевле, чем у нас продают попиленные АКМоиды 60х годов c фрезерованной ствольной коробкой за 28500грн?
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Ну в "Ибисе", цены всегда были высокими.
А так, АКМС в вполне приличном состоянии 800 долларов США стоит.
http://stvol.ua/catalog/poluavtomaticheskoe_1/311804/

Но в принципе, если начнут делать М-4 и они будут качественней "Норинко", а цена не превысит 1000 у.е., это уже не плохо будет, как для нашего рынка...
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а почему фрезерование концевыми фрезами-это фишка?
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У "зброяра" цены откровенно кусаются, хотя знатоки говорят, что покупать АРку ниже чем за штуцер баксов ,типа, не будет надлежащего качества. И еще они кацапам продукцию поставляют - бабки им типа не пахнут. Так шо в любом случае конкуренция им будет хорошим шилом в жопу.
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Зброяр, откровенно говоря, делает очень качественное оружие.
А единственная Ар-образная винтовка, стоящая менее 1000 у.е., это китайская "Норинко" - не слишком качественное оружие.
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У укроборонпрома дешевле???? Такое када нибудь було???
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это нужно, только приветствовать ... очень нужное начинание
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Ну саме подумайте, Хуго Шмайсер ещё в середине прошлого столетия калаш придумывал. Оружие немного подустарело и подзаипало, нужна обновка. Это как в одних галошах фабрики "Большевичка" всю жизнь проходит, да они неубиваемы и непромокают, но всеравно хоцца чёно нового. А из Калаша пусть чурбаны и терористы всего мира стреляют, это ихнее всё: кривое, не ергономичное и зверского вида.
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Может уже хватит истерить?
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А почему м-16 а не шведские штурмовые винтовки. Ведь они гораздо лучше этих м-16???
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В Швеции надо будет реально получать лицензию, а не надувать щеки и пилить бюджет.
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Потому , что в Швеции нет фирмы , выпускающей дирижабли .
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А по мне так решение не очень, лучше бы вместо капризной винтовки наладили бы FN SCAR, FN Minimi и FN F2000 для танкистов.....
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Та их хер поймешь. Они вроде таворы делали успешно, а уже про них молчат как рыба об лед. Шото распилом слишком смердит.
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и не говори... если уж делать из этой линейки, то я бы предпочел бы М4.
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дядя, прежде чем постить откройте литературу и почитайте что такое ар-15.....
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почему старый хлам? Пишут, шо AR-15 это и есть М16.

В начале 1960-х годов автоматический вариант AR-15 был принят на вооружение армии США под обозначением M16.
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Сволочи пилят бюджет на лицензиях, наверно.
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Сидят здесь компьютерные спецназовцы и несут всякую чушь.
М16 очень дорога в производстве и в эксплуатации. Чуть что- и нужно
менять на другую. Поэтому это не очередное улучшение вооружения нашей армии,
а очередное зарабатывание бабла за счёт урезания расходов на здравоохранение,
образование,социалку и пенсионное обеспечение вот на таких "спецназовцах".
А болезни и пенсии поверьте -они не за горами,балаболы."Их едят,а они пищат"
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Да ничего там такого сверхсложного и дорогого нет, ствол там самая сложная в призводстве деталь. Только нехорошо эта история выглядит.
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Достаточно там трудоемкий процесс, поэтому имхо они будут собирать из американских запчастей, которые сюда будут завозить по тройной цене.
В армейских винтовках сначала ковкой делаются заготовки из алюминия, потом обрабатываются фрезеровкой. Шахта магазина делается протяжкой. Сталей, из которых изготавливается затворная группа - в Украине не производится. Стволы для стрелковки в Украине не производятся, а закупаются заготовки за рубежом.
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Давай расскажи , чем же она такая дорогая в производстве и эксплуатации ?
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это ты где такую чушь прочитал? Про Вьетнам небось и первые серии М16?
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Не нужно Украине производить ничего. Пускай американцы делают. Вот вы хотели бы приобрести айфон производства "Ленинская кузня"???
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лучше производство боеприпасов запустите, оптику,ночники,тепловизоры,ударные беспилотники, а для парадов конечно м-16 просто необходима.
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А какое отношение патроны GGG имеют к Украине? Это патроны производства Литвы.
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Зато TAXO производства Украины но при этом они стоят дороже GGG.
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Запустят. Коррупцию. Воровство. Очковтирательство.
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А кацапам ваще буде весело - "Гєройскі пагіп ат натавскава аружія" )))
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кредит за винтовки заплати сначала,петушок минстецевський
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: ТУРЦИЯ ЗАКРЫЛА БОСФОР И ДАРДАНЕЛЛЫ ДЛЯ РОССИИ:
http://zvamynews.blogspot.com/2017/01/blog-post_75.html?m=1


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Америка уже выделила 150 млн. кредита. Вот народ и думает, как его сподручнее распилить... А шо, вариант хороший - типа "потратили на сближение с НАТО"! Святое дело, попробуй против что скажи...
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Единственное, что находит гугл по запросу WAC47 это робота из Звездных Войн с таким названием
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Этим фоткам уже 100 лет в обед и все они приложены к этой новости на разных ресурсах. Конкретно модификации M16 WAC47 не существует. И англовики о ней не знает.
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Пусть начинают выпускать,современный солдат должен быть вооружен штурмовой винтовкой а не этим "швыдкопулячем " АК..
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наши рукамиводители и не такие "протоколы о намерениях" просирали
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От блядь піздец...Укроборонпром доять, як сидорову козу, бюджет військовий розпилюють, а тепер ще й на М16 заробити хочуть, попри те, що самі ж гамериканці у В'єтнамі казали, що для ближнього бою зроблений полоненим Уго Шмайсером АК є значно кращим за капризну М16. Так, Шмайсер АК менш точний, менш кучний, зате потужніший та безвідмовний.
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Вьетнам показал ее не с лучшей стороны . В бою АК надежней , не так заедает ,быстрее разбирается и собирается . Короче - дурью не майтесь а налаживайте производства ФОРТ 221,222и качественных стволов к ним!
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ОТ НАШЕГО СТОЛА ВАШЕМУ СТОЛУ
Бей мордор - спасай Цивилизацию !!!
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то винтовка ЛЕГЕНДАРНАЯ .и классная

лучше её нет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" будет производить натовскую винтовку M16
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