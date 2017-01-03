 Назначены еще два госсекретаря: Малашкин - Минрегионстроя, Бондаренко - Кабмина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Назначить Малашкина Максима Анатолиевича государственным секретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.
По результатам конкурса, включающего тестирование, решение ситуативных задач и собеседование, Малашкин набрал 14,64 баллов из 20 возможных. Директор департамента нормативно-правового регулирования Минрегиона Максим Дорофеев набрал 13,34 балла. Его комиссия рекомендовала Кабмину в качестве запасного кандидата на должность госсекретаря.
35-летний Максим Малашкин занимает должность заместителя министра с 30 сентября 2015 года, а с апреля 2014 по октябрь 2015 года - он возглавлял департамент нормативно-правового регулирования Минрегиона. С 2006 по 2014 год Малашкин работал на разных должностях в Винницком городском совете.
Также сегодня, 3 января, государственным секретарем Кабинета министров Украины назначен Владимир Бондаренко.
До этого момента Бондаренко являлся первым заместителем министра Кабмина.
928 6
Кабмин назначил Дубляна и Злакомана госсекретарями Минобороны и Министерства по вопросам оккупированных территорий(19)
Кабмин назначил заместителями госсекретаря Кабинета Министров Федорчука и Дехтяренко(2)
Надеемся, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Пусть эмоции улягутся, - госсекретарь МИД(30)
Конкурсная комиссия избрала Грачеву госсекретарем Минагрополитики(4)
Пять тысяч сотрудников "Укрспирта" под Кабмином требуют отставки министра Кутового(0)
Главный кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон является директором российской нефтекомпании, - The Guardian(152)
Конкурсная комиссия смогла избрать трех из четырех предусмотренных законом заместителей госсекретаря Кабмина(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На хера столь не эффективный государственный аппарат с кучей чиновников которые только что и умеют - красть.
Ответить