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Все про:Кабмин (9564) госсекретарь (74) Минрегионразвития (49)

 Назначены еще два госсекретаря: Малашкин - Минрегионстроя, Бондаренко - Кабмина

Кабинет Министров назначил государственным секретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Максима Малашкина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Назначить Малашкина Максима Анатолиевича государственным секретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

По результатам конкурса, включающего тестирование, решение ситуативных задач и собеседование, Малашкин набрал 14,64 баллов из 20 возможных. Директор департамента нормативно-правового регулирования Минрегиона Максим Дорофеев набрал 13,34 балла. Его комиссия рекомендовала Кабмину в качестве запасного кандидата на должность госсекретаря.

35-летний Максим Малашкин занимает должность заместителя министра с 30 сентября 2015 года, а с апреля 2014 по октябрь 2015 года - он возглавлял департамент нормативно-правового регулирования Минрегиона. С 2006 по 2014 год Малашкин работал на разных должностях в Винницком городском совете.

Также сегодня, 3 января, государственным секретарем Кабинета министров Украины назначен Владимир Бондаренко.

До этого момента Бондаренко являлся первым заместителем министра Кабмина.
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В Штатах один госсекретарь- и ничего, живут.А здесь их туева хуча и... коррупция.
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Мажорчиків пристраюють на хлібні містечка???
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Простенький вопрос-а скольким ещё "своим людям" Гройсман будет давать хлебные места и должности?
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Возникает вопрос : на хера?!
На хера столь не эффективный государственный аппарат с кучей чиновников которые только что и умеют - красть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначены еще два госсекретаря: Малашкин - Минрегионстроя, Бондаренко - Кабмина
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