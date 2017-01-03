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 В Луганской области предложили открыть новый контрольно-пропускной пункт "Новотошковское"

Луганская ОГА предложила поднять вопрос об открытии КПВВ на переговорах в Минске.

Руководство Луганской областной государственной администрации выступило с предложением открыть дополнительный контрольно-пропускной пункт "Новотошковское" на линии разграничения сторон "Алчевск-Новотошковское-Лисичанск". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Луганской ОГА на Facebook.

Расположение поселка Новотошковское Попаснянского района на автомобильной трассе Р-66 может помочь решить вопрос прибытия в пункт пропуска жителей населенных пунктов, расположенных на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Вблизи запланированного места создания контрольного пункта находится бомбоубежище на 300 человек, что позволяет, в случае начала обстрелов со стороны террористических группировок, в течение сжатых сроков провести эвакуацию граждан.

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Предполагается, что наличие постоянных пунктов наблюдения международных организаций (ОБСЕ, Красный Крест) позволит в значительной степени повысить уровень безопасности гражданского населения во время работы пункта пропуска.

Также в Луганской ОГА хотят таким образом уменьшить нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской.

Руководство Луганской ОГА направило предложение об открытии КПВВ в Антитеррористический центр при СБУ, а также попросило обсудить этот вопрос во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.
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блин..КПП уже действующие нужно закрывать на половину - а они новые открывают дятллы!
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бизнес надо расширять
Не дятлы, а гешефтеры.
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Украина за три года поставила на оккупированные территории воды и эл. энергии больше чем на миллиард $, и не получила оттуда оплату. Кто за это заплатил? Правильно.... Конечно же мы Украинцы (все в наших коммунальных счетах). Деньги там за все это собираются исправно, попробуй захару с плотвой не заплати. Куда идут идут эти деньги? Правильно.... На оплату ихтамнетов, абхазов и местных упырей, чтобы стреляли по нам и не бубнили, + на личный карман захарам и плотвам всяким. Где берут эти деньги бабушки-путинвведи и прочие коллаборационисты? Правильно.. В том числе из пенсий и пособий, которые им платим мы, Украинцы. Премию Дарвина в студию! Занавес!
ПС. Пока Петя и Ко честно не признается, отбросив ложный гуманизм, что даже памперс, доставленный в ЛуганДон красным крестом стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши патриоты-военные и гражданские Украинцы.
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З язика зняв... Час вже блокувати лоховсько-дурницькі народні республіки повністю, а вони нові КП відкривають... До речі, блокада - вірний шлях до повернення окупованих територій. Хорвати так зробили. Хуйло не буде мати вибора: або приймати ЛДНР до Московії, або віддавати нам. Але перше - це такий головняк, що воно добре подумає...
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Рай для диверсантов.Как наших,так и русских.Один вопрос-почему их нет?
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Освобождать надо Луганду , а не базарить с обезьянами в Минске .
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Ну-ну. Ублюдки, открывайте дорогу боевикам в Украину. Скоро вражеские ДРГ на автобусах до Киева ездить будут. Хотя Педру ето устраивает. Чем сильнее война в стране тем больше можно своровать.
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Я не против, пусть вражеская ДРГ прямо в верховну зраду едет.
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А шо,блядская вата устает в очереди стоять?
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Вспомнился анекдот.
А здесь мы Петька консерваторию построим! - говорит Василий Иванович.
Да и обязательно по углам поставить вышки с пулеметами!- добавляет Петька.
А вышки зачем?- спрашивает Василий Иванович.
А что- бы консервы не пис..или!!!
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Сепари вже так полюбили Україну, що потрібно нові КПП відкривати!
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А навіщо? Жеріть суки лугандонські ягель і гамно козляче. І буде вам рюзьській мір..😕
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ТАК У НАС ВОЙНА ИЛИ БЛАГОУСТРОЙСТО КПП?. ЕСЛИ ОНИ ТАМ ПО НАМ СТРЕЛЯЮТ. ЧЕГО ТЕ ГРАЖДАНЕ ШАСТАЮТ ТУДА СЮДА?. ВСЕ РАВНО ЧТО ТЕРОРИСТЫ ЗАХВАТИЛИ САМОЛЕТ. И РОДАКИ ТУДА СЮДА ДВА ГОДА ТАСКАЮТ. ПИРОжКИ. ЦВЕТЫ. ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПОГЛАДИТЬ. двд диски. стероиды. ну ша папало а не усмирение терористов.
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Одни борются за блокирование всяческих поставок на оккупированные территории, другие уже планируют получение мзды через новые КПВВ. И говорят: НИЧЕГО ЛИЧНОГО.., кроме денег.
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Угу...ещё и общую паРашу откройте...типа МєЖо
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мдмотизм.. Тот скот,что за эти КПП - не живет в прифронтовых районах,как мы.. У нас преступность зашкаливает.. Все эти заселенцы-обселенцы с горловок-макеевок стариков днем в открытую грабят.. На кой хрен это гадство открывать еще?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Луганской области предложили открыть новый контрольно-пропускной пункт "Новотошковское"
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