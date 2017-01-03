 В Луганской области предложили открыть новый контрольно-пропускной пункт "Новотошковское"

Руководство Луганской областной государственной администрации выступило с предложением открыть дополнительный контрольно-пропускной пункт "Новотошковское" на линии разграничения сторон "Алчевск-Новотошковское-Лисичанск". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице Луганской ОГА на Facebook.
Расположение поселка Новотошковское Попаснянского района на автомобильной трассе Р-66 может помочь решить вопрос прибытия в пункт пропуска жителей населенных пунктов, расположенных на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области.
Вблизи запланированного места создания контрольного пункта находится бомбоубежище на 300 человек, что позволяет, в случае начала обстрелов со стороны террористических группировок, в течение сжатых сроков провести эвакуацию граждан.
Предполагается, что наличие постоянных пунктов наблюдения международных организаций (ОБСЕ, Красный Крест) позволит в значительной степени повысить уровень безопасности гражданского населения во время работы пункта пропуска.
Также в Луганской ОГА хотят таким образом уменьшить нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской.
Руководство Луганской ОГА направило предложение об открытии КПВВ в Антитеррористический центр при СБУ, а также попросило обсудить этот вопрос во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.
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Не дятлы, а гешефтеры.
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ПС. Пока Петя и Ко честно не признается, отбросив ложный гуманизм, что даже памперс, доставленный в ЛуганДон красным крестом стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши патриоты-военные и гражданские Украинцы.
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А здесь мы Петька консерваторию построим! - говорит Василий Иванович.
Да и обязательно по углам поставить вышки с пулеметами!- добавляет Петька.
А вышки зачем?- спрашивает Василий Иванович.
А что- бы консервы не пис..или!!!
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