 Народный депутат Пашинский использовал огнестрельное оружие "Глок-19", - Прокурор Киевской области

Как перелает Цензор.НЕТ, народный депутат Украины Сергей Пашинский при инциденте в канун Нового года приметил "Глок-19" с патронами 9 мм. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.
"После перепалки возникла ситуация, при которой народный депутат использовал огнестрельное оружие "Глок-19" с патронами 9 мм", - заявил Чибисов.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил Чибисов.
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Ты же быдло, холоп, чернь, смерд..
А они поставлены править тобой. Еще каких то лет 100 назад под это дело подводились божественные теории о том что вся власть от Б-га. Так что терпи.
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Врач, оперировавший Вячеслава Химикуса, которого ранил из пистолета народный депутат Сергей Пашинский, на допросе подтвердил, что на месте перелома у пострадавшего обломки кости смещены вниз от таза.
Об этом "Обозревателю" сообщил собственный источник, причастный к расследованию инцидента.
Он также подчеркнул, что данный факт подтверждает, что Пашинский выстрелил сверху в ногу Химикусу, а не из положения лежа, как нардеп утверждал ранее.
Напомним, "Обозревателю" удалось заполучить также рентгеновский снимок простреленной ноги Химикуса и заснять пулевые отверстия на его штанах. Учитывая положение входного и выходного отверстий от пули, можно предположить, что пуля "шла" сверху вниз.
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История с Пашинским имеет и обратную сторону. По нынешнему законодательству его должны посадить. Никто его не посадит это ясно. Но эта ситуация поднимает несколько вопросов.
- Вечная тема, о безнаказанности депутатов. Любой украинец защитивший свою семью или дом даже охотничим оружием - сел бы в тюрьму.
- Несправедливость возможности иметь огнестрельное короткоствольное оружие депутатам или всяким награжденным, но не гражданам Украины, которые в отличие от других, паспортов заграничных не имеют.
- Не совершенство законодательства в вопросах личной собственности, обороны жизни, своей и ближнего. Твоя жизнь должна стоять выше любых других законов. Если на тебя напали ты должен иметь возможность даже убить. Да, суды и расследование. Но сейчас, даже если ты побьешь автомобильного вора, то ему грозит административка, а тебе уголовка.
Гражданам нужно дать возможность защищаться.
А пока, я рекомендовал бы чуваку с прострелянной ногой подавать в суд на Пашинского и к материалам дела добавлять его посты. Там на лицо нарушение законодательства о превышение мер самообороны и покушение на убийство.
Мирослав Гай
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И вот, отдохнувшие и удовлетворенные, Мосийчук с партнерами едут продолжать веселье, как вдруг возле злосчастного Василькова (городок под Киевом, где отоварили по голове Пашинского) им повстречалось «пьяное быдло». Так пишет в своем блоге оскорбленный в лучших чувствах избранник народа, легендарный комбат и мародер Игорь Мосийчук.
«Быдло» останавливает машину и начинает со всей дури ногами бить бампер. Когда вся дружная компания пид…сов вывалилась из машины с битами, чтобы поставить «пьяное быдло» на место по примеру Пашинского, нападающий вытащил из кармана ксиву на цепочке. Оказывается, это был полицейский из реформированного ведомства Арсена Авакова. Но на данном прискорбном инциденте новогодние приключения народного депутата, члена межпарламентской комиссии по дружбе с Израилем не закончились. Буквально через двадцать минут целая толпа «быдла» перекрыла дорогу слугам народа и с криками «Мочи пид...сов!» попыталась проникнуть в уютный кожаный салон. Только серия выстрелов в воздух (по версии Мосийчука) остановила насильников.
Какие выводы можно сделать из леденящих душу историй нападений «быдла» на депутатов Украины?
Во-первых, судя по всему, под Васильковом наблюдается повышенная концентрация людей, склонных к насилию и расправе над слугами народа. Они почему-то абсолютно не испытывают пиетета к героям майдана, остановившим агрессию Путина собственным телом. Вон Пашинский решил покрасоваться перед своей бабой, выбежал из «мерса», чтобы положить всех мордой в землю, а в результате был вынужден постить фотки своей лысины в «Фейсбуке», украшенной симметрическими пучками волосиков и небольшими кровоподтеками. Все интернет-сообщество обсуждало: пересаживал ли «Плешинский» волосы, или они у него от природы так симметрично выпадают? Хоть бы одна с…ка посочувствовала. Так нет, все одобряли поступок «пьяного васильковского быдла», собирали средства на его лечение.
Во-вторых, народные депутаты уже вынуждены отстреливаться от «быдла», которое ведет себя агрессивно. И это в преддверии получения Украиной ассоциированного европейского членства! Целый глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (!) как простой человек получает бутылкой по голове. Кстати, после удара в голове Пашинского что-то щелкнуло. Он впал в уныние и стал зрадофилом. Иначе как объяснить его паническое заявление о том, что оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше российского и «нам всем п…да»? А ведь еще буквально неделю назад Сергей, почесывая свербящую после Тани Черновол промежность, бодро рассказывал о разработках передового ракетного оружия, аналогов которого у «рашки» нет и быть не может. Украинские ракеты могут три раза подряд долететь незамеченными из Броваров в Москву и точно поразить один и тот же жилой дом. Судя по всему, в Броварах.
Мосийчук с друзьями уже не могут просто съездить в баню пожариться. Обычная предновогодняя вылазка превращается в настоящую воинскую операцию, в ходе которой приходится отстреливаться от «пьяного быдла».
В-третьих, настораживает молчание СБУ. Обычно в подобных случаях спецслужба устами Гитлянской (пресс-секретарша) бодро рапортовала об обнаружении у нападавших символики ДНР и ЛНР, инструкций по подрыву депутатов, подписанных высокими чинами ГРУ ГШ МО РФ, а также консервов Мценского завода. А тут тишина… Ни тебе предотвращенного теракта, ни очередной попытки реализовать кремлевский план «Шатун». Просто «пьяное быдло», численность которого в последнее время превысила поголовье патриотов, волонтеров, активистов и истерически настроенных офисных хомячков. Все бухают, гимн не поют, успехами премьера Гройсмана на ниве макроэкономики не интересуются. Как так?!
Только спикер Андрей Парубий излучает нечеловеческий оптимизм. По его словам, в «течение ближайших месяцев европейский парламент рассмотрит вопрос о предоставлении Украине безвизового режима», а «досрочных парламентских выборов не будет, поскольку выборы - это план Путина по дестабилизации ситуации в Украине». Только человек со справкой о задержках в умственном развитии, не представляющих опасности для окружающих, мог рассказать о сроках введения безвизового режима. Даже президент в своем предновогоднем обращении тактично умолчал об этом больном вопросе, хотя, судя по видео из Мариуполя, нарезался гарант нации знатно. Особенно доставило его заявление о «временной украинской оккупации Мариуполя».
Андрея Парубия, судя по всему, восставшее быдло пока еще не оприходовало бутылкой по голове. Но тенденция, однако, наметилась.
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Неприкосновенностьуважаемый слуга народа
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Похоже при шоколадном Пашинскому за это же еще героя Украины дадут.
Жити по-новому!
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І Аваков ніби ж нагороджує Фортами...
Але питання не в цьому і навіть не в тому, винен Пашинський чи ні. Скоріше за все, там як в приказці: яке їхало, таке і здибало.
Питання в тому, що депутат може мати ствол для самооборони, а простий українець - ні.
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Це той Тетерук, який вважає, що українці не доросли до права на збройний самозахист.
Почули Тетерука? Пашинський українець першого сорту, він доріс до права стріляти в кожного, хто його образив, ви всі другого. Власники нагородної зброї мають право захищати честь своїх дружин, стріляючи в кожного, хто лається матом, а ви, панове, не маєте. Мабуть, Тетерук вважає, що честь у жінок з'являється лише після нагородження головним ментом їхніх чоловіків зброєю.
Боже, підпалюй цю країну.
PS. Шкода, що Кужель не мала пістолета, коли Тетерук гамселив її пляшкою.
Святослав Стеценко
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будут мишенями в тире барыги порошенко и его шакалов
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