 Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину, - Нищук.

Министр культуры Украины Евгений Нищук готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах поэта Александра Олеся на Родину. Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Нищук описал свои эмоции от принудительной эксгумации поэта цитатой из его стихотворения - "Душа разорвана, как рана..."
Он заверил, что делает все возможное для того, чтобы Олеся перезахоронили с честью и почетом.
"Сейчас ситуация зависит от воли потомков поэта и от наших дипломатов. Но я убежден, что вечный покой наш выдающийся поэт должен обрести в Украине. Готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать прах Александра Олеся на Родину", - написал Нищук.
Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олеся и его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тыс. чешских крон на 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения.
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Или, просто не на чем пиариться?
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что за чушь совковая??прекращай оля еп.
работать надо а не кости таскать за наши деньги
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22 липня 1944 року Олександр Олесь помер у Празі, невдовзі після того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича. Похований на Ольшанському кладовищі вПразі.
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следить за своими мертвыми гражданами кто должен( хотя как по мне странное занятие это таскать кости) но уж если хотят - чем -бы дитя не тешилось,лишь-бы деньги не таскало с казны.
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Чужинцям кинуте на сміх!
Співочий грім батьків моїх,
Дітьми безпам'ятно забутий.О слово рідне! Шум дерев!
Музика зір блакитнооких,
Шовковий спів степів широких,
Дніпра між ними левій рев…О слово! Будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань! вгорі спинися,
Осяй мій край і розлетися
Дощами судними над ним.
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А тут не надо изголяться!
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Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен не считает незаконной аннексию Крыма Россией.Об этом она заявила в интервью телеканалу BFM TV, передает Лента.ру.«Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», - сообщила политик.
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