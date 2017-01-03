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Все про:Луганщина (3537) терроризм (19612) Донецкая область (3481) Национальная гвардия (1059) Аллеров (47)

 Нацгвардия обнаружила 11 органов военного управления боевиков в зоне АТО, - Аллеров

Национальная гвардия установила местонахождение 11 органов военного управления боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью, размещенном на сайте Нацгвардии, сообщил командующий Юрий Аллеров.

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"Нацгвардейцами установлено местонахождение 11 органов военного управления незаконных вооруженных формирований; места дислокаций личного состава НЗФ, скопление военной техники и вооружения, огневых позиций и наблюдательных постов, а также вероятные маршруты проникновения диверсионно-разведывательных групп на подконтрольную территорию Украины", - сказал он.

Также благодаря корректировке огня разведчиками Нацгвардии артиллерийские подразделения сил АТО уничтожили хранилище боеприпасов артиллерийской батареи боевиков.

В течение 2016 года гвардейцы задержали 409 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Кроме того, Аллеров сообщил, что в 2016 году топографическая служба штаба Нацгвардии провела работу по обновлению линии разграничения зоны АТО.

Система координат соотносится с системой навигации, используемой беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Все координаты с БПЛА можно сразу использовать для карты, что позволяет эффективно использовать артиллерию и избегать ошибок при расчетах.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены постоянными нарушениями боевиками режима прекращения огня на Донбассе.

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Готов дырочки)))Пеця решительно наградит тебя за это.
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Ну и когда ракетно-бомбовый удар по скоплению сепаров будет нанесён?
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А для чего устанавливать? Бомбить всё равно нельзя.
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Нацгвардия обнаружила 11 органов военного управления

Об этом можно писать только в СМИ ?
Или, вначале, еба***нуть из всех видов вооружения, а потом в СМИ.
.
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низзя путин свечной и канфетный заводики заберет.
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Точно! Низзя ж! Это ж потом шахтёры, после постреляшки, полезут в забой для насалика уголь долбать. Кормильцы ж , наши, обижать ни-ни.
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Ошметки этих органов были разбросаны повсюду
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацгвардия обнаружила 11 органов военного управления боевиков в зоне АТО, - Аллеров
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