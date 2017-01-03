 Нацгвардия обнаружила 11 органов военного управления боевиков в зоне АТО, - Аллеров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью, размещенном на сайте Нацгвардии, сообщил командующий Юрий Аллеров.
"Нацгвардейцами установлено местонахождение 11 органов военного управления незаконных вооруженных формирований; места дислокаций личного состава НЗФ, скопление военной техники и вооружения, огневых позиций и наблюдательных постов, а также вероятные маршруты проникновения диверсионно-разведывательных групп на подконтрольную территорию Украины", - сказал он.
Также благодаря корректировке огня разведчиками Нацгвардии артиллерийские подразделения сил АТО уничтожили хранилище боеприпасов артиллерийской батареи боевиков.
В течение 2016 года гвардейцы задержали 409 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.
Кроме того, Аллеров сообщил, что в 2016 году топографическая служба штаба Нацгвардии провела работу по обновлению линии разграничения зоны АТО.
Система координат соотносится с системой навигации, используемой беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Все координаты с БПЛА можно сразу использовать для карты, что позволяет эффективно использовать артиллерию и избегать ошибок при расчетах.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены постоянными нарушениями боевиками режима прекращения огня на Донбассе.
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Об этом можно писать только в СМИ ?
Или, вначале, еба***нуть из всех видов вооружения, а потом в СМИ.
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