 Гражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии

Об этом заявила второй секретарь посольства Украины в Чешской Республике Татьяна Горупович со ссылкой на слова родственников погребенного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
"Нам стало известно об этом вчера. Понимая этический аспект дела и что Александр Олесь - известный в Украине человек, мы пытались связаться с Романом Михайлишиным, чтобы найти другие пути решения этой ситуации. Пока что на связь с ним выйти не удалось, а от родственников Владимира Михайлишина мы узнали, что он имел проплаченную другую могилу и не хотел быть похороненным на месте могилы Александра Олеся", - сказала Горупович.
Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олесяи его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.
В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте их окончательного захоронения.
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