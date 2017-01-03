EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, За рубежом
  3845  13
Все про:кладбище (166) поэзия (104) Чехия (744) эксгумация (28) перезахоронение (19)

 Гражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии

Отмечается, что у покойного была другая проплаченная могила.

Об этом заявила второй секретарь посольства Украины в Чешской Республике Татьяна Горупович со ссылкой на слова родственников погребенного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Нам стало известно об этом вчера. Понимая этический аспект дела и что Александр Олесь - известный в Украине человек, мы пытались связаться с Романом Михайлишиным, чтобы найти другие пути решения этой ситуации. Пока что на связь с ним выйти не удалось, а от родственников Владимира Михайлишина мы узнали, что он имел проплаченную другую могилу и не хотел быть похороненным на месте могилы Александра Олеся", - сказала Горупович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице, - Гройсман

Напомним, в Праге сегодня эксгумировали останки украинского поэта Александра Олесяи его жены. По законам этой страны, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Александра Олеся.




В данный момент останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников поэта, проживающих в Канаде, о месте их окончательного захоронения.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А посольство могло платить за землю или только контробанда сигарет их занимает((((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Налог на могилу. Такое и в Австрии есть. Гримасы демократии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вообще пофиг когда мертвый)) что за чушь кости таскать.... умер и умер..вот уж тупые люди не верят что они просто были и нет,все норовят себя к мнимой вечности прицепить,загробному миру и т.д.))сказки дядюшки панаса
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сынок кашу заварил.И своего достойного отца опозорил,и останкти великого человека из-за него потревожили.Воистину в семье не без урода
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
i v italii toje renta +cerez 50 let vikapivaiut i ostatki lojat v obshciiu iamu takim obrazom osvobojdaia mesto dlia dugogo !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наследник, наверное, был не в восторге от благотворительности отца, раз так решил поглумиться над памятью отца и его идеалами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, там явно больше к этой истории чем кажется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тело то уже эксгумировали...Дикость какая то.Лучше перезахоронить на родине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грех тревожить усопших. Неужели похоронить негде того человека, что умер. А может денежный вопрос или чехи чего-то не договаривают.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГражданин Чехии, ради которого эксгумировали тело Олеся, хотел быть похороненным в другом месте, - посольство Украины в Чехии
 Облако тегов
Антитеррористическая операция ГСЧС ГФС Донбасс Донецкая область задержание Киев МИД Минобороны Нацполиция оборона ОБСЕ обстрел оружие Пашинский пожар Польша Порошенко Россия СБУ смерть стрельба суд США теракт терроризм Трамп Турция Чехия эксгумация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти