 Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице, - Гройсман

- Прах Александра Олеся, так же, как и сотен других выдающихся украинский, должен быть похороненным на родной земле с согласия его родственников. Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице Украины. Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь, Правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев. В то же время при Министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронены выдающихся украинцев, - написал Гройсман.

Как передает Цензор.НЕТ , премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Фейсбуке сообщил подробности перезахоронения праха поета Александра Олеся.