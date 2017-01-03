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Все про:поэзия (104) Чехия (744) эксгумация (28) Гройсман (1929)

 Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице, - Гройсман

Правительство выделит средства на перезахоронение поэта.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Фейсбуке сообщил подробности перезахоронения праха поета Александра Олеся.

- Прах Александра Олеся, так же, как и сотен других выдающихся украинский, должен быть похороненным на родной земле с согласия его родственников. Ситуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице Украины. Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь, Правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев. В то же время при Министерстве культуры Украины будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронены выдающихся украинцев, - написал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останки Александра Олеся перемещены в депозитарий кладбища до решения о новом месте захоронения, - МИД

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Курчавый не может ему звання Героя повернути, отобранное шефом Януковичем
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За день до инаугурации очередного "януковича"? Может быть
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Возможно. Чы к 110-летию самого Провідника. Брежневщиной по крайней мере от них тхнет за километр
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Правительство выделит....Ты,что ли ? А может,народ ?
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ты совсем идиот или притворяешься? Не знаешь, что бюджет и формируется самим народом-налогами, а затем перераспределяется конкретными лицами назначенными для этого - правительством.... Нет? Не знал?!!... Или просто гав-гав?
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Ну если ты такой вумный, то надо продолжить, что правительство назначается коалицией, которой нет. Это во-первых. А во-вторых, правительство есть орган коллегиальный. Но го-н Гройсман уже заявил что деньги будут выделены до решения Кабмином этого вопроса и даже до его рассмотрения, чего не имел права делать. Значит превысил свои полномочия. Некоторых за это между прочим на 7 лет сажали. Шо скажешь, зоконник?
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А шо? Може Хайка с наволочки немного шекелей вытянет
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Никто не понял хуцпы и сатанизма? Пантеоны в городах - сатанинское детище. Забирание энергии. Абсолютная ненормальность.

Или уже забыли красную площадь в масквабаде с трупом ленина посредине?
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а тебе кто-то сказал, что пантеон будет в центре города? А может давай вывезем все кладбища?!... Только куда? За городом тоже народ живёт. кремль - это пример. Это путлер живёт с трупами в кремле. Это иначе.
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И в этом бреде самый украинский украинец - еврей. Январь не будет скучным.
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комисия. потом смотрящий за комисией. ну и госсекретарь от правительства. а потом по детективе от всех органов контролирующих. в конечном . все выдающиеся останутся на местах. а мы будем наблюдать как выбирали комисаров. потом как они чварятся за право поехать -класифицировать. кто . где. кто знаменитей.
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але там не мусить бути голди меєр чі цадика нахмана-
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Верю, что Додик мог бы стать хорошим местечковым головой. Его уровень это базар, вокзал и кладбище. Свалка это уже тяжело и неподъемно. Таможня, Боже сохрани. Ну так когда мы увидим как надо управлять страной? Цены идут в низ ать-два!?
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Кто-то что-то понял про эту "ситуацию, что сложилась"? Зачем тревожить прах человека, если он уже был похоронен в Чехии? Или это чехи гонят волну? Или это нашему МИДу нечем заняться? Бред какой-то.
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Дело в ренте,которую добровольно платил ныне покойный выходец из Украины.Именно его собираются похоронить на месте А.Олеся.
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То есть человек платил ренту за захоронение поэта, а как только умер сам, то прах поэта- нафик,- освободить место для того, кто платил? Бред какой-то! По-моему, эти чехи вообще с ума посходили. Не дружественный шаг, учитывая то, КЕМ был для Украины этот человек. Нам что, граждан Чехии тоже выколупывать из украинской земли или поднимать вопрос об оплате? Пипец какой-то!
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Может у них за все захоронения ренту платят.Заберем останки на родину.
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Я понимаю, что возникла проблема с перезахоронением - чисто по человечески ее надо решать. Но не нужно эту тему использовать для создания капища с некромантией. Тьфу блин, сатанизм какой то с язычництвом. Хватит того, что кацапня цвинтар в центре своей столицы устроила, никому покоя со своими дохляками не дают. Не нужно им уподобляться.
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А землю выделить? А торговый центр рядом впихнуть по шумок? Некоторые зело любят с аренды недвижимости жить
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ну ты и розмриявся... хочешь шоб гройсман вывалил свой бизнес план прямо на цензоре?
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Якщо робити пантеон, то такий, щоб капсули з прахом можна було б евакуювати. Щоб не було так, як з Аскольдовою Могилою, коли кацапи знищили усі пам,ятники видатних киян, коли на короткий час захопили місто
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все пантеоны как и земля только для барыги и его ублюдков
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Опять эта трепетная забота о трупах. Мертвым все равно, где лежат их останки.
А тем временем живые живут в нищете и злыднях благодаря "заботе" этого правительства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация, которая сложилась с Александром Олесем, снова подняла на поверхность вопрос создания украинского пантеона в столице, - Гройсман
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