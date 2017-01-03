 "Я после встречи с вами с ними встречаюсь", - Кобзон проболтался о местонахождении главаря террористов "ДНР" Захарченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
Однако на сайте боевиков нет никаких официальных сообщений о поездке Захарченко в Москву.
"Сегодня, кстати, в Москве Захарченко, глава Донбасса, я после встречи с вами с ними встречаюсь", - заявил Кобзон. Отметим, что "главой Донбасса" Кобзон посчитал только Захарченко.
Также Кобзон рассказал, что Донбасс "не хочет уходить с Украины, а просто хотят жить так, как жили про Советском союзе".
"Донбасс просит того же: дайте нам возможность развиваться достойно самостоятельно. Мы работаем, спускаемся под землю, добываем уголь, мы хотим жить так, как жили при Советском Союзе", - заявил он.
Кроме того, Кобзон обозвал Украину "американскими марионетками", а также неуважительно отозвался о президентах США и Украины.
"Украина - это американские марионетки. Я их даже всех пофамильно переделал: "дурак" Обама, Петр "потрошенко"…Да дурак он, Обама, он самый настоящий "дурак" Обама. Он же полез не потому, что он защищал демократию и нанял этих негодяев - "потрошенко", Яценюка и других", - заявил Кобзон.
Кобзон также рассказал, почему США, по его мнению, сотрудничают с Украиной.
"Рядышком граница России. НАТО, которое приближается, если они захватывают Донбасс, они ставят свое стратегическое оружие на границе с Россией. Вот почему им нужен Донбасс. Почему они кормят Украину".
Кроме того, Кобзон признался, что уже 8 раз незаконно пересекал украинскую границу: "Я 8 командировок совершил уже в мой Донбасс", - заявил Кобзон, которому запрещен въезд в Украину, а значит, он пересекает границу через неконтролируемую часть границы. Однако не смог ответить однозначно на вопрос, кто же должен закончить эту войну - только посоветовал ждать инаугурации Трампа.
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А шо ж ты ,козлина ,сама не хочешь жить ,как при совке и ездишь лечить свои протухшие яйца на гниющий Запад???
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