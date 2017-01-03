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Все про:Москва (2753) Кобзон (245) Захарченко Александр (125)

 "Я после встречи с вами с ними встречаюсь", - Кобзон проболтался о местонахождении главаря террористов "ДНР" Захарченко

В эфире радио "Эхо Москвы" певец-пропагандист Иосиф Кобзон рассказал, что главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко в данный момент находится в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

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Однако на сайте боевиков нет никаких официальных сообщений о поездке Захарченко в Москву.

"Сегодня, кстати, в Москве Захарченко, глава Донбасса, я после встречи с вами с ними встречаюсь", - заявил Кобзон. Отметим, что "главой Донбасса" Кобзон посчитал только Захарченко.

Также Кобзон рассказал, что Донбасс "не хочет уходить с Украины, а просто хотят жить так, как жили про Советском союзе".

"Донбасс просит того же: дайте нам возможность развиваться достойно самостоятельно. Мы работаем, спускаемся под землю, добываем уголь, мы хотим жить так, как жили при Советском Союзе", - заявил он.

Кроме того, Кобзон обозвал Украину "американскими марионетками", а также неуважительно отозвался о президентах США и Украины.

"Украина - это американские марионетки. Я их даже всех пофамильно переделал: "дурак" Обама, Петр "потрошенко"…Да дурак он, Обама, он самый настоящий "дурак" Обама. Он же полез не потому, что он защищал демократию и нанял этих негодяев - "потрошенко", Яценюка и других", - заявил Кобзон.

Кобзон также рассказал, почему США, по его мнению, сотрудничают с Украиной.

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"Рядышком граница России. НАТО, которое приближается, если они захватывают Донбасс, они ставят свое стратегическое оружие на границе с Россией. Вот почему им нужен Донбасс. Почему они кормят Украину".

Кроме того, Кобзон признался, что уже 8 раз незаконно пересекал украинскую границу: "Я 8 командировок совершил уже в мой Донбасс", - заявил Кобзон, которому запрещен въезд в Украину, а значит, он пересекает границу через неконтролируемую часть границы. Однако не смог ответить однозначно на вопрос, кто же должен закончить эту войну - только посоветовал ждать инаугурации Трампа.
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А где-то то в стремительноразвивающейся, но все равно цветущей Лугадне, скупая обдроченская слеза скотилась по мозолистой щеке Плотвы...😥
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Сколько еще разной дряни,типа этого упыря отягощают планету своим существованием. А достойные гибнут. И не задумывается ведь сволочь,что в аду,где оно очень скоро будет,абсолютно по барабану на рашку,США или Украину. Там одно,неделимое "государство".
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Уважение Кобзону. И что за сенсация, если уважаемый певец встречается с законными представителем власти в Донбассе. Порошенко в Мариуполе сказал же о временной украинской оккупации
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вот если бы он еще и в ДНР лечился, а не в гейропе, вообще бы вата его зауважала, правда?
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КобздЮн, ездеет в свой дамбас, который хочет жить в ссср,,,, - сцук... и эти люди жили рядом с нами!!!!
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Сёма - позвольте таки вам пойти на )(уй прямо к увжаемому
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Опять ракеты НАТО, а в Шостке в Сумах их что нельзя поставиить и до кремля ближе, нет надо где есть что отжимать все расхерячить ради металл-лома выходит так. Еся заткнул бы уже хайло не смешно даже такую пургу нести иди на покой уже привыкай к землице хуйленок.
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Также Кобзон рассказал, что Донбасс "не хочет уходить с Украины, а просто хотят жить так, как жили про Советском союзе".Источник: http://censor.net.ua/n422048

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А шо ж ты ,козлина ,сама не хочешь жить ,как при совке и ездишь лечить свои протухшие яйца на гниющий Запад???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я после встречи с вами с ними встречаюсь", - Кобзон проболтался о местонахождении главаря террористов "ДНР" Захарченко
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