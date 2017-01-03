 Террористы "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для "Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующие данные содержатся в определении Северодонецкого городского суда Луганской области от 2 декабря 2016 года.
"С полученных денег (от продажи антрацита - ред.), "министр топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР" платит около 47% налога от суммы вывезенного угля с указанных угольных предприятий (государственных и частных добывающих предприятий - ред.) на оккупированной территории в бюджет так называемой "ЛНР". Эти денежные средства, в дальнейшем, направляются на выплату заработных плат членам террористических группировок "ЛНР"… а также на закупку амуниции, формы и т.д.", - говорится в выводах СБУ, изложенных в определении суда.
По данным расследования, в течение 2014-2016 гг. "топливный министр ЛНР" заставил государственные и частные добывающие предприятия продавать уголь через ГП "Луганскуголь", на базе которого и создано "министерство". В частности, на условиях комиссионного соглашения с "Луганскуглем", ГП "Антрацит" поставило "Центрэнерго" антрацит на сумму 1,584 млрд грн (по договору №111/20, цена - 1320 грн/тонна).
"Гендиректор ГП "Антрацит", действуя по команде так называемого "министра"… обеспечил отгрузку угля под соглашение комиссии с "Луганскуглем" на "Центрэнерго", оплачивая комиссионное вознаграждение в сумме 60 грн/ тонна для "Луганскугля" и налоги в бюджет так называемой "ЛНР", - говорится в материалах следствия.
По данным СБУ, получаемые "Луганскуглем" за счет продажи антрацита средства в дальнейшем переводятся в рамках бестоварных операций, или в качестве "оборотной финансовой помощи" на счета ЧП "Содействие", ООО "МКД Трейд" для дальнейшего обналичивания.
Как сообщалось, "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
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При этом антрацит можно покупать где угодно...хоть у тех же поляков...а можно и вообще ..топки переделать
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транспортерную ленту, шаровую мельницу, пылевые форсунки , зольные фильтры ?????
все это сказки что ТЭС не может сжигать угли газовых групп, что антрацит что газовый уголь прекрасно горят в котлах, разность только в теплотворной способности и количестве золы после сжигания
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Фонтанка о доказательствах гибридной войны Путина в Украине: продолжение о ЧВК Вагнера http://www.fontanka.ru/2016/12/28/094/
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Думаю вы до сих пор в ах...е, что мы ТРЕТИЙ ГОД финансируем террористов, посягнувших на территориальную целостность Украины.
И да. Министру НасЦалику и его предшественникам спасибо не забудьте сказать. Это их тема, которую они уже третий год мутят за деньги Ахметова.
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вот это поворот)))
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"Цена на уголь будет увеличена", - сказал он
Он отметил, что НКРЭКУ в расчетах оптово-рыночной цены электроэнергии на 2017 год увеличила цену энергоугля на 25% - с 1390 грн до 1736 грн/т.
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Новоназначенный министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик признался, что не один раз посещал территории, подконтрольные боевикам так называемой "ДНР".
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А насалику - нельзя!!!.ОДИННАРОД, деб...ы б...я
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ПС. Пока Петя и Ко честно не признается, отбросив ложный гуманизм, что даже памперс, доставленный в ЛуганДон красным крестом стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши патриоты-военные и гражданские Украинцы.
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Кто врет? СБУ или Туки?
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но впечатляет с какой скоростью эта новость добралась из Северодонецка до Киева(2 декабря-3 января)
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между феодалами Киева и рабовладельцами Донбасса
А головы отлетают у западенцев.
Уголь по 50 долларов это не по 250, как во времена первого пришествия оранжевых.
2014-12-03 | Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе
10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США уголь стоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
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