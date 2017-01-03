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Все про:СБУ (12923) суд (19791) терроризм (19612) уголь (529) Центрэнерго (28)

 Террористы "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для "Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУ

Террористы из организации "ЛНР" получают в качестве "налогов" около 47% от стоимости антрацита, поставляемого из оккупированной части Донбасса в адрес государственной энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующие данные содержатся в определении Северодонецкого городского суда Луганской области от 2 декабря 2016 года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Благодаря Кононенко Онищенко поставлял газ на государственную компанию "Центрэнерго", - нардеп БПП Лещенко показал переписку коллег. ВИДЕО

"С полученных денег (от продажи антрацита - ред.), "министр топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР" платит около 47% налога от суммы вывезенного угля с указанных угольных предприятий (государственных и частных добывающих предприятий - ред.) на оккупированной территории в бюджет так называемой "ЛНР". Эти денежные средства, в дальнейшем, направляются на выплату заработных плат членам террористических группировок "ЛНР"… а также на закупку амуниции, формы и т.д.", - говорится в выводах СБУ, изложенных в определении суда.

По данным расследования, в течение 2014-2016 гг. "топливный министр ЛНР" заставил государственные и частные добывающие предприятия продавать уголь через ГП "Луганскуголь", на базе которого и создано "министерство". В частности, на условиях комиссионного соглашения с "Луганскуглем", ГП "Антрацит" поставило "Центрэнерго" антрацит на сумму 1,584 млрд грн (по договору №111/20, цена - 1320 грн/тонна).

"Гендиректор ГП "Антрацит", действуя по команде так называемого "министра"… обеспечил отгрузку угля под соглашение комиссии с "Луганскуглем" на "Центрэнерго", оплачивая комиссионное вознаграждение в сумме 60 грн/ тонна для "Луганскугля" и налоги в бюджет так называемой "ЛНР", - говорится в материалах следствия.

Читайте также: Черныш против запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране"

По данным СБУ, получаемые "Луганскуглем" за счет продажи антрацита средства в дальнейшем переводятся в рамках бестоварных операций, или в качестве "оборотной финансовой помощи" на счета ЧП "Содействие", ООО "МКД Трейд" для дальнейшего обналичивания.

Как сообщалось, "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
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Насралык от имени Порошенко ездил договариваться за уголь в Донецк! Подсказка для СБУ , проследите за Порошенко, есть подозрения))) что он что то мутит)
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Каждую зиму в Украине искусственно создают ситуацию что бы поставить перед фактом, дескать нигде нельзя купить уголь кроме как у даунбасов...при этом отчего то по цене Роттердам+. И в схеме, как видим задействовано все руководство минэнергетики . Насалык по чьей квоте? офшорного парашена?
При этом антрацит можно покупать где угодно...хоть у тех же поляков...а можно и вообще ..топки переделать
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Давно можно было перевести эти ТЭС на газовый уголь - а на Волыни шахты закрывают!
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Антрацит добывают только в 5 странах, Украина , Австралия, ЮАР , рашка и сев . корея. но в Европе сотни ТЄС на других марках угля. и никто не парится. Насколько я читал перевод 1 ТЄС на другую марку угля занимает 7-8 месяцев и около 1 млрд гривен. вот можно прикинуть сколько бабла ушло за 3 года в лднр. Можно было бы все станции уже перевести и деньги оствались бы в Украине.
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а что там переводить?
транспортерную ленту, шаровую мельницу, пылевые форсунки , зольные фильтры ?????
все это сказки что ТЭС не может сжигать угли газовых групп, что антрацит что газовый уголь прекрасно горят в котлах, разность только в теплотворной способности и количестве золы после сжигания
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"Заботливый" ты наш!Задание "мочить" Порошенко.от кого получил?!От Путина.Савченко,Юли.рабиновича или от коммунистов?!И сколько платят за высер?
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Мне Яйцекрол заказал, на часах всё записано))) У меня ж мозгов нет,что бы сопоставить Что Насалык туда "вхож" и чисто случайно он министр энергетики, а ещё вообще случайно он из БПП...П.С. хутин у нас давно пишут не так и как минимум с маленькой буквы!
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. Война закончится через пару месяцев после того как Украина перестанет финансировать лднр а именно : покупать уголь , а также платить пенсии и пособия оркам.
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Педре как и Хуйлу не выгодно чтобы война закончилась.
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Виталий С. ‏@vits2014 1 ч.1 час назад
Фонтанка о доказательствах гибридной войны Путина в Украине: продолжение о ЧВК Вагнера http://www.fontanka.ru/2016/12/28/094/


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nu hocjetsa pozjelatj - skorei bi oni vse svoji medali ponahodili, a to terjajet.
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Вата такие ,,легенды,, детские придумывает, что её видно насквозь и даже видно последнюю капельку с ,,конца,,.
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Шо за антишикаладные намёки?! Рафик Пэтя ниучом неувиноват!
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Ну и где же Тука и министр энергетики, а также др. долб-бы. А давайте министра энергетики посадим за финансирование терроризма. Да и ахметку тоже - уголек то ему идет. Думаю сразу заткнутся все, кто нам рассказывал о невозможности обойтись без антрацита с лугандона.
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Порошенко - бизнес-партнёр Ахметова, и бабулеты от этого уголька на крови идут в карман как Ахметову, так и Поросёнко. А потом люди задаются вопросом - почему вдруг загадочным способом убивают украинских патриотов, борящихся с контрабандой на оккупированных территориях, а убийства так и остаются нераскрытыми.
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это называется финансирование терроризма в государственных масштабах... бабло всегда побеждает...урра!
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Я фигею, дорогая СБУ с вашего прозрения!
Думаю вы до сих пор в ах...е, что мы ТРЕТИЙ ГОД финансируем террористов, посягнувших на территориальную целостность Украины.
И да. Министру НасЦалику и его предшественникам спасибо не забудьте сказать. Это их тема, которую они уже третий год мутят за деньги Ахметова.
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Нихрена себе у них ставки налогов! Это там такая ставка единого налога или НДС + НП?
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Молодая республика продолжает жить за счет Украины...Что-то здесь не так...
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всех порохоботов сдал, а ведь порохоботы клеймили "зрадой", кто об этом догадывался.
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"на условиях комиссионного соглашения с "Луганскуглем", ГП "Антрацит" поставило "Центрэнерго" антрацит на сумму 1,584 млрд грн (по договору №111/20, цена - 1320 грн/тонна Источник: http://censor.net.ua/n422047" А до войны по каким ценам поставляло? Так чисто интересно...
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НАСАЛИК ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЦЕН НА УГОЛЬ,
"Цена на уголь будет увеличена", - сказал он

Он отметил, что НКРЭКУ в расчетах оптово-рыночной цены электроэнергии на 2017 год увеличила цену энергоугля на 25% - с 1390 грн до 1736 грн/т.
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Иными словами, финансирование терроризма центральной властью Украины возростёт на 25%.
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Жители российского села Мошонки,Жоповского района умоляют власти о переименовании
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Этот мужик и эта баба уже знаменитыми стали наверно у себя на помойке. этот типаж будет интерес для ученых антропологов. они будут ставить сами себе неразрешимый вопрос, - откуда они взялись?
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Да, с этой стороны Путлера еще не подлизывали...
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Петя, Додік, Насралик, - бой вашу Машу, Глашу і Аркашу!!!
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Вообще это дикость.Торговать с тем,кто убивает.Так не бывает.Если мы не в стране чудес Алисы.
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ойц... теперь всех посадят? ну тех кто финансирует терроризм? не? а шо такое?

Новоназначенный министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик признался, что не один раз посещал территории, подконтрольные боевикам так называемой "ДНР".


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Ну так и шо!!! Молотов не раз посещал ставку Гитлера с 1941 по 1945 год и договаривался о поставках хлеба, угля и металла. А Елизавета Зарубина , вообще говорила, что фашисты отличные ребята и мы же с ними против капиталистов боремся. Войнушка закончится и будем опять, как в 1939 в Бресте парады вместе проводить.

А насалику - нельзя!!!.ОДИННАРОД, деб...ы б...я
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Молотов посещал нацистскую Германию только до войны. Для справки. На Донбассе сильно урбанизированное общество и анклав этот густо населен и расстояния по меркам россии здесь как в густо населенной Европе. здесь не только шахты - хлеб промышленности, здесь и чёрная металлургия, химия, коксо - химия, тяжелое машиностроение и т.д. и вот если все это остановить, то через пару месяцев они поймут: - ,,Надо сдаваться в плен, хохлы гуманные,,.
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Если все это остановить..., то государство Украина перестанет существовать. Т.к. валюты, чтобы покупать товары-заменители заграницей у страны нет.
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Ясно, вата рыго-барыжная! дамбас всех кормит, да? Вот скажи, ты по-жизни - долбо*б, или просто - проститутка продажная?
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кстати хотелось бы услышать от ответственных органов, что сделано/будет сделано для устранения этого позора........
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Стоимость угля для Центрэнерго заложена в тарифы на э/энергию. Таким образом, благодаря "украинской безальтернативной" власти мы все уже третий год принудительно финансируем террористов ЛДНР, войну и убийства солдат ВСУ.
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готов без света сидеть?
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А кто и зачем меня ставит перед выбором: сидеть без света или со светом, но через тарифы финансировать терроризм?
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ты еще и на российском бензине ездишь и финансируешь их
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А еще иногда конфеты Рошен кушаю и тоже финансирую их.
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Да, и СБУ, а где обвинения и аресты виновных за финансирование терроризма и колаборационизм?
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Педра и его команда платят террористам, чтобы они убивали наших людей. Какие еще нужны доказательства? за такое нужно к стенке ставить.
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Мало того, что финансируют террористов, но и создают огромную нагрузку на пенсионный фонд в будущем. Ведь шахтерам идет трудовой стаж и зарплаты в рублях.Пенсии они приедут оформлять естественно в Украину.
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выводы СБУ несколько запоздали. все и так знают, что "слуги" украинского народа и украинские "элиты" кормят и сепаров и кацапов, ведя "бизнес" и с теми и с теми.
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Один из факторов, почему власть будет до усеру доказывть вредность досрочных выборов.
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Ето не блятство. Ето называется Измена Родины и финансирование террористов. Педра платит террористам чтобы они уничтожили всех добровольцев и активистов революции, чтобы зачистить площадку для нового пришествия рыгов.
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Где же эта падла будет скрываться, интересно? Ростов - занят, в штатах - посадить могут. Наверное в Донецке, у партнеров по бизнесу.
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Платим террористам за уголь, который пойдет на Ахметовские ТЕС (с которых Ахметка опять же платит террористам) чтобы БЕСПЛАТНО дать террористам електроенергию. Тоесть мы платим террористам трижды. Можете даже не спрашивать почему для украинцев енергоносители подорожали в десять раз.
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хтось сумнівався? це дезиртирство!! скільки можна спонсорувати тих сучих орків???????? то пенсії то вугілля то електроенергія, та й інші заводи в них я впевнений працюють завдяки нашій конченій зрадницькій владі, і збувати продукцію не сумніваюсь що допомагають, все робиться щоб допомагати оркам і на зло Україні
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Украина за три года поставила на оккупированные территории воды и эл. энергии больше чем на миллиард $, и не получила оттуда оплату. Кто за это заплатил? Правильно.... Конечно же мы Украинцы (все в наших коммунальных счетах). Деньги там за все это собираются исправно, попробуй захару с плотвой не заплати. Куда идут идут эти деньги? Правильно.... На оплату ихтамнетов, абхазов и местных упырей, чтобы стреляли по нам и не бубнили, + на личный карман захарам и плотвам всяким. Где берут эти деньги бабушки-путинвведи и прочие коллаборационисты? Правильно.. В том числе из пенсий и пособий, которые им платим мы, Украинцы. Премию Дарвина в студию! Занавес!
ПС. Пока Петя и Ко честно не признается, отбросив ложный гуманизм, что даже памперс, доставленный в ЛуганДон красным крестом стреляет по нам автоматным патроном, будут гибнуть наши патриоты-военные и гражданские Украинцы.
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некажіть такого про гаранта! а то путін нападе!
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пукін єслі і нападьот, то токо задля того, щоб свого бізнесового і політичного партнера захистити - шикаладного баригу і мародера.
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Смешная война Киеву лишбы деньги делать Вот реально ,за три года нельзя было наладить поставки угля из других мест кроме параши и лугандона Да готов за свет платить больше , лишбы отпустили наших пленных и прекратились бы обстрелы Так до безконечности можно воевать если Киевской банде это выгодно
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Так есть "железная" отмазка: на Ахметовских ТЭЦ горит только ЛДНРовский антрацит, и только по Роттердам+ цене. В противном случае в Украине все остановится и ... "путин нападет".
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всі питання до вальцмана гройсмана москаля -бо то вони започаткували так би мовити торгівлю з обдроченцями лднере-а де сбу мвс чі розвідка мо або рнбо де головує коган-турчінов--всіх паскуд до страти
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Это чоколядная война...а чего вы хотели...педре нужно зарабатывать...
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Украина - единственная страна в мире, войну против которой ведут за ее же деньги. Барыги, бля. Ну ничего не поделаешь, нужно терпеть, а то путин нападет.
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Порошенко финансирует терроризм, врагов Украины и убийства украинских солдат и добровольцев на фронте.
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На ЦЕНЗОРЕ периодически всякие Туки пишут о том, что эти предприятия зарегистрированы в свободной Украине, и налоги платят Украине.
Кто врет? СБУ или Туки?
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Я так понимаю,что все это в конечном итоге заложено в тарифы, оплачиваимые каждым украинцем. Отличное "пакращення". ГНИДЫ.
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Пока Циничный барыга и вся его шобла будет торговать с Лугандонией эта война НИКОГДА не закончится. Она будет оплачена нашими же деньгами, которые мы платим за поставку оттуда угля.
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в принципе многие об этом и без решения суда знали или догадывались
но впечатляет с какой скоростью эта новость добралась из Северодонецка до Киева(2 декабря-3 января)
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В Киеве идет война
между феодалами Киева и рабовладельцами Донбасса
А головы отлетают у западенцев.
Уголь по 50 долларов это не по 250, как во времена первого пришествия оранжевых.

2014-12-03 | Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе
10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США уголь стоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы "ЛНР" получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для "Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУ
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