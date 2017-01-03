 В Умани полиция задержала граждан Израиля, повредивших статую Иисуса Христа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области.
Полиция подозревает трех мужчин в повреждении накануне Нового года гипсового распятия Иисуса Христа, установленного на деревянном кресте у местного пруда.
"Учитывая, что это уже второй раз за месяц совершаются незаконные действия, которые приводят к разжиганию религиозной вражды, установление и задержание злоумышленников, причастных к данному уголовному преступлению, стало делом чести для сотрудников полиции", - говорится в сообщении
Несмотря на то, что был канун Нового года, был поднят практически весь личный состав местной полиции, который начал проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, и принятые меры принесли положительные результаты.
Братьям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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1. Крым.
2. "Константинополь".
3. Иерусалим.
Первый этап осуществлен, на очереди Стамбул.
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Вот пусть и посадят, чтобы у других отбить желание повторять подобные поступки.
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Это тест на разность народов рф и Украины
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