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Все про:задержание (4743) Израиль (785) Нацполиция (5318) вандализм (307)

 В Умани полиция задержала граждан Израиля, повредивших статую Иисуса Христа

В Умани полиция нашла трех злоумышленников, которых подозревают в осквернении распятия Иисуса Христа. Двое из них оказались родными братьями 16 и 18 лет из Израиля, личность третьего устанавливается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Полиция подозревает трех мужчин в повреждении накануне Нового года гипсового распятия Иисуса Христа, установленного на деревянном кресте у местного пруда.

"Учитывая, что это уже второй раз за месяц совершаются незаконные действия, которые приводят к разжиганию религиозной вражды, установление и задержание злоумышленников, причастных к данному уголовному преступлению, стало делом чести для сотрудников полиции", - говорится в сообщении

Несмотря на то, что был канун Нового года, был поднят практически весь личный состав местной полиции, который начал проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, и принятые меры принесли положительные результаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан военнослужащий подозреваемый в убийстве сослуживца на Донетчине, - Нацполиция

Братьям объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам") Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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накормить дерьмом и на урановые рудники лет на десять...а потом отпустить на гггодину то что останется в запаяном свинцовом гробу
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Простий спосіб покарання -нагодувати смачним уманським салом,з часником та чорним хлібом
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Тоже мені "покарання"... Вони (принаймні ті жиди в Умані, що я бачив і знаю) і так жеруть сало, аж прицмокують. І горілочку.
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Отомстили за синагогу!
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Провести разъяснительную работу. Извиниться, и конечно же нивкоемслучае не запрещать въезд этим "мальчикам" сроком на 10 лет.
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Именно дебилы. Но в семье не без урода. Я все равно вас люблю, братья-израильтяне!
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В Умані ніколи з часів Незалежності України не було осквернень релігійних Святинь. А тут такі наглядні провокації, які в часі співпадають з "русскім міром"
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В отместку надо в Украине запретить обрезание (разве только кроме языков некоторым).
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Одни жиды отомстили другому жиду-ну,как так можно?Все таки-соплеменники,одной крови.
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Дебил ты Алексей!И наверное таким и будешь всю жизнь.
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не будет, после подобных заяв карма в барахло
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карма-говнярма... я еврейским сказочкам не верю. пусть шестиугольные сами читают свои бредовые книжки.
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Не, не одной. Иисус не был иудеем, был арамеем, попросту сирийцем. Они, арабы, в общем все к семитской групе относятся,родичи евреям, но все же, иудеи не сильно рвутся с остальными арабами целоваться.
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Згадно з талмудом, Ісус, який посмів сказати, що Бог - для всіх, а не лише для бг-обраних, вариться у пеклі у казані з нечистотами. Юдеї - вони злопам'ятні.
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Ну та понятно - он со своим желанием реформировать иудаизм для евреев еретик и схизматик. Сама Библия - две совершенно идеологически разных половины, в одной сплошная резня и лютый Бог, другая - подставь щеку и Бог-Отец. Как христиане в ней компромис находят трудно понять.
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а почему какие-то евреи за всех решили что их тупая книга-главная?
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Ну вы блин хоть Библию почитайте. Иисус - махровый Иудей от рода царя Давида по материнской линии. Евреи все арамеяне, потому что Авраам и Иаков их праотцы были арамеянами. Так и написано Втор.26:5. Ничего в том плохого нет - Свой должен был в первую очередь прийти к своим
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Они ведут себя как невоспитанное наглое, не получавшее хорошей 3,14здюлины быдло. Надо им нм год - другой сделать ограничение на проведение мероприятий на могиле Нехмана в связи с боеввыми действиями на Востоке, может поумнеют. Вообще, всё это происходит с молчаливого согласия нашего МВД. В Умани хасиды и участкового камнями закидывали, и на оператора с ножом кидались, и резали людей... Пора этот шабаш на костях еврейского философа заканчивать.
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Цадик -это не фамилиё-имя, просто "уважаемый, негрешный человек". поэтому пишется с маленькой. А фамилиё у этого цадика - Нах ман.
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Ну понятно что это сделали приезжие местные евреи такого бы ни делали
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Бедный Христос.Мало того,что они его распяли,так еще и после смерти беспокоят..Странные люди с дикими повадками.Которые не видят греха в том, чтобы обмануть или уничтожить иноверца. Может в этом лежит причина наших несчастий от не нашего президента ?
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"Может в этом лежит причина наших несчастий от не нашего президента?" Частково - так.
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Отправьте этих пейсатых гицелей назад, в Израль.. В топке паровоза ! =))))
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Дурные малолетки.Им мозг промыли кому это выгодно,вот бараны и сотворили гадость.
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Ну, гражданами Израиля могут быть представители любой конфессии и атеисты в том числе, так что пугая салом можно просто оконфузиться....
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...зашити все на місце,та хай ідуть собі...
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оскверните им зад черенком от лопаты салом смазанным
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оскверни своего бацьку якобы ьульбаш, а здесь не хер подстрекать
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Тут радикальні дії небезпечні. Проблему треба вирішити в принципі - цивілізовано, мирно. Євреї можуть перепоховати свого цадика Раббі Нахмана на землі Ізраїлю, таким чином раз і назавжди усунути причину конфліктів.
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Конченые зомби...присоединяюсь к постам выше..накормить салом и снять на видео
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Вони і так жруть сало, аж за вухами лящить...
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Та сало свои наши жрут...а это богоизбГанные...кстати наши их люто ненавидят шо у нас шо в израиле
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Дай Боже Умані і всім тамтешнім хасидам і християнам процвітання ! Скандали підвищують прибутки . (Закон шоу-бізнеса).
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жыдокацапы кремлёвско-пинчуковского разлива...
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то знайоме кіно -якось у франції хтось малював свастіку шикельгрубера у метро і поліція підстерегла та взяла на цьому.....жидівку яка зізналася що їй платили а по друге воровитих жидів мають мають переслідувати але найкращий захист то є напад так що заборона кошерним на в*їзд до країни років на 15 а там побачим
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гитлерюгенд ,любящий много шекелей...хиба нэ зрозумило?
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Такие ИДИОТЫ только позорят Израиль. Дураки...
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Что-то пошло не так... ещё чуть-чуть в том же стиле, и Иерусалим добровольно сдастся Путлеру. Ну не они первые, но раньше я думала, что племя первых программистов умнее.
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Да не, Иерусалим - исконно русская земля, так что его надо вернуть.
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Мы тут смеёмся, а это уже дословно написано в учебниках для русских детей. Более того, они уже лет двести его возвращают, всё никак пупок не надорвут. Программа "возвращения" состояла из следующих этапов:
1. Крым.
2. "Константинополь".
3. Иерусалим.
Первый этап осуществлен, на очереди Стамбул.
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там якесь номерне андрей пише що воно іудєї-брехня -іудєї то в европі зараз є десь мільони три та називають себе сєфарди а у езраелє живуть більшість нащадки хозар так званні хозари які перемішалися з тюрками а тоді й з*явилась назва хозарський каганат так що до семітів як заєць до кобили а дійсно палестина іран ірак сірія та інше то семітські племени і покажи жида який скаже що він араб -Слава Нації
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http://rense.com/general96/DOWNTHERABBITHOLE2.pdf-читай як не знаєте
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Не стоит пытаться в поступке трех глупых подростков видеть больше, чем поступок трех глупых подростков. Вполне возможно, что повзрослев, они сами будут стыдиться содеянного.
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Одни евреи вандализируют статую другого еврея. Смысл?
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За совершение таких действий предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Вот пусть и посадят, чтобы у других отбить желание повторять подобные поступки.
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Нужно, чтобы церква чей был крест ходатайствовала о помиловании - так исполнится заповедь Христа. Если церковь промолчит или того хуже - потребует наказания, то мы повторим мракобесие с пуськами райтами в православном храме, когда "христиане" в суде жаловались на "страдание" которое по заповеди Христа нужно перенести с радостью...
Это тест на разность народов рф и Украины
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Заповедь: блаженны когда вас гонят или неправедно злословят за Меня... Мф5 - если кто не знает
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Вот взять и посадить. Но ведь кто ж их посадит. Это ж иудеи. Они же неприкосновенные. Сразу вонь подымется на весь иерусалим. А наша влада сразу всрется , чтоб не портить отношения.
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кацапьё, смотрите, не усритесь! так стараетесь.
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На земле в разных странах проживает порядка 14 миллионов евреев.Религия иудаизм.Поэтому многие называют их иудеями.Есть несколько течений иудаизма.Самое,самое считается хабат Почти все миллиардэры и мульти миллионэры евреи туда вхожи.Кстати, дочь Трампа тоже там каким то боком.Но это все херня.Есть такая тания или танья,супер тайный документ течения хабат.В чем его суть .Считается шо в мире существует 600 000 чистейших,достойнейших иудеев,соответствующих всем необходимым параметрам и являющимися прямыми потомками бога яхве или иеговы,шо одно и тоже.Пропущу ля ля ля(любой в ютубе может ознакомиться с тайной таньи).Интересен конец этого учения.Вокруг мертвой планеты Земля,где уничтожена любая форма жизни порхают в вечном блаженстве души-сущности этих 600 000 богоизбранных.Уважаемые 14 миллионов евреев,вы разобрались кто из вас входит в богоизбранное число,а то ж остальные сгорят вместе с гоями,а это ой как обидно.
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Никакая это не тайна. Вы какую то чушь несете. Наверно сам и есть из них. Все стараетесь в беспорядок привести. Просто. Библия. Ни что кривое и косое в царство божие не войдет.
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А у меня есть двухтомник на 1000 страниц книги Чемберлена. Основания XIX века. Издано Русским Миром. У этого писателя есть работа, в которой он доказывает, что Христос не был евреем.
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І яким це чином головною діючою особою сонячного культу стало "ліцо єврєйскай нацианальнасті"??...
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