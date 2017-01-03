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Все про:задержание (4743) Нацполиция (5318) убийство (4529) Донецкая область (3481) военнослужащие (3046)

 Задержан военнослужащий подозреваемый в убийстве сослуживца на Донетчине, - Нацполиция

Подозреваемый в убийстве военнослужащего в Волновахском районе Донецкой области задержан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

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"В результате комплекса первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские совместно с военной службой правопорядка установили, что злоумышленник является сослуживцем погибшего", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что по подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий той же воинской части - житель Запорожья 1973 года рождения. "У него изъято орудие преступления - огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу", - отмечается в сообщении.

В облуправлении Нацполиции напоминают, что в результате бытового конфликта в ночь с 1-го на 2-е января между военнослужащими и гражданскими в пгт Донское Волновахского района случайно получил смертельное огнестрельное ранение военный. Также получил ранения и был госпитализирован местный житель. Сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с военной службой правопорядка установили всех участников и свидетелей происшествия.

Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.

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Как сообщалось, информация о смерти 34-летнего военнослужащего ВСУ поступила в полицию из местной больницы. По информации полиции, в результате конфликта также пострадали двое гражданских лиц - 30-ти и 22 лет. Оба госпитализированы.

В свою очередь Министерство обороны Украины сообщило, что 1 января около 24.00 в пгт Донское возле продуктового магазина "произошел конфликт между группой военнослужащих и гражданских лиц, в результате которой вследствие выстрелов из огнестрельного оружия погиб военнослужащий военной службы по контракту ВС Украины и получил ранение местный житель".
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"Пуля "шла" сверху вниз", - врач подтвердил, что Пашинский соврал в своих показаниях
http://uainfo.org/blognews/1483441514--pulya-shla-sverhu-vniz-vrach-podtverdil-chto-pashinskiy.html?_utl_t=fb …
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"Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

порошенко подписал этот закон,теперь пашинский сядит.
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Как только Геращенко начал рассказывать, что мол, человек в которого стрелял Пашинский "ранее привлекался...", сразу стало понятно, что там и слова правды нет.
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пашинскому бы справку от психиатра сначала бы получить, а потом уже пистолеты вручать!
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В период новогодних праздников на оккупированном Донбассе резко возросло количество дезертирств и бесчинств в отношении гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.Источник: http://censor.net.ua/n422035
Задержан военнослужащий подозреваемый в убийстве сослуживца на Донетчине, - Нацполиция. Подозреваемый в убийстве военнослужащего в Волновахском районе Донецкой области задержан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
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"Адмирал Кузнецов" ретируется из Сирии: в России рассказали о возвращении авианосца Січень 3, 2017 амн "Адмирал Кузнецов", Росія, Сирія Тяжелый авианесущий крейсер Вооруженных сил России "Адмирал Кузнецов" уже в этом месяце может вернуться из Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. "Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", - отметил собеседник агентства.

Источник: http://www.amn.com.ua/svit/admyral-kuznetsov-retyruetsya-yz-syryy-v-rossyy-rasskazaly-o-vozvrashhenyy-avyanostsa/
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чота они рано про завершение закукарекали...еще доплыть должен
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Igor Zubkov ㋡ ‏@IgorZ_ua 1 ч.1 час назад
Igor Zubkov ㋡ Ретвитнул(а) Michael Horowitz
СССР распался,но и мёртвый,он продолжает делать своё чёрное дело. Террористом, расстрелявшим дискотеку в Стамбуле оказался 28-летний киргиз.
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А ловок этот киргиз! Предельно ловок. Или даже- запредельно! Он же ж ещё бегает где-то. Во, дают киргизы! Ладно бы- у себя. А это- в самом что ни на есть- Центре Стамбула. И- ушел!
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злоумышленник является сослуживцем погибшего

кто-то что -то писал про гражданских застреливших военнослужащего..
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Кто-кто, цензор писал ) Ну а что писали в комментах, это вообще попадает под УК за разжигание межнациональной розни, но цензор сам этим занимается, поэтому не удаляет подобного рода дерьмо.
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вчера на этой ветке зрадобараны такой хай подняли...а теперь дурака включают-и я нея и хата не моя.сколько же вас баранов????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан военнослужащий подозреваемый в убийстве сослуживца на Донетчине, - Нацполиция
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