 Задержан военнослужащий подозреваемый в убийстве сослуживца на Донетчине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
"В результате комплекса первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские совместно с военной службой правопорядка установили, что злоумышленник является сослуживцем погибшего", - говорится в сообщении.
Пресс-служба информирует, что по подозрению в совершении преступления задержан военнослужащий той же воинской части - житель Запорожья 1973 года рождения. "У него изъято орудие преступления - огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу", - отмечается в сообщении.
В облуправлении Нацполиции напоминают, что в результате бытового конфликта в ночь с 1-го на 2-е января между военнослужащими и гражданскими в пгт Донское Волновахского района случайно получил смертельное огнестрельное ранение военный. Также получил ранения и был госпитализирован местный житель. Сотрудники Волновахского отдела полиции совместно с военной службой правопорядка установили всех участников и свидетелей происшествия.
Продолжается досудебное расследование. Материалы уголовного производства, предварительно открытого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, будут направлены в военную прокуратуру.
Как сообщалось, информация о смерти 34-летнего военнослужащего ВСУ поступила в полицию из местной больницы. По информации полиции, в результате конфликта также пострадали двое гражданских лиц - 30-ти и 22 лет. Оба госпитализированы.
В свою очередь Министерство обороны Украины сообщило, что 1 января около 24.00 в пгт Донское возле продуктового магазина "произошел конфликт между группой военнослужащих и гражданских лиц, в результате которой вследствие выстрелов из огнестрельного оружия погиб военнослужащий военной службы по контракту ВС Украины и получил ранение местный житель".
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http://uainfo.org/blognews/1483441514--pulya-shla-sverhu-vniz-vrach-podtverdil-chto-pashinskiy.html?_utl_t=fb …
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порошенко подписал этот закон,теперь пашинский сядит.
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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.Источник: http://censor.net.ua/n422035
Задержан военнослужащий подозреваемый в убийстве сослуживца на Донетчине, - Нацполиция. Подозреваемый в убийстве военнослужащего в Волновахском районе Донецкой области задержан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Донецкой области.
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Источник: http://www.amn.com.ua/svit/admyral-kuznetsov-retyruetsya-yz-syryy-v-rossyy-rasskazaly-o-vozvrashhenyy-avyanostsa/
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Igor Zubkov ㋡ @IgorZ_ua 1 ч.1 час назад
Igor Zubkov ㋡ Ретвитнул(а) Michael Horowitz
СССР распался,но и мёртвый,он продолжает делать своё чёрное дело. Террористом, расстрелявшим дискотеку в Стамбуле оказался 28-летний киргиз.
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кто-то что -то писал про гражданских застреливших военнослужащего..
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