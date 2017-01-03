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Все про:МИД (3747) писатель (159) Чехия (744) эксгумация (28)

 Останки Александра Олеся перемещены в депозитарий кладбища до решения о новом месте захоронения, - МИД

МИД держит ситуацию на контроле.

На месте захоронения Александра Олеся в Праге будет похоронен выходец из Украины, который ухаживал за его могилой. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-служба МИД Украины.

"Согласно указанию Президента Украины Министерство иностранных дел Украины через Посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы. По информации МИД Украины на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту. После смерти В. Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте", - говорится в сообщении МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чехии могут эксгумировать останки украинского писателя Александра Олеся

" При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. "После соответствующего решения Посольство Украины в Праге принимать все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены", - отметили в МИД.

МИД Украины держит вопрос перезахоронения Александра Олеся на особом контроле.
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Поэт любил Украину, был разлучен с Родиной, будет справедливым , чтобы прах поэта обрел покой у себя дома , в Украине.
Здесь будет могиле Олеся и память ,и уважение, и уход.
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Всё зависит, к сожалению,от воли родственников.Надо их согласие
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Судя по всему родственников нет. Ведь за могилой ухаживал и платил ренту совершенно чужой человек.
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до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде Источник: http://censor.net.ua/n422044

Выходит что есть родственники.Надежда на то,что не захотят проблем(ведь не сильно они заботились о могиле своего великого предка все эти годы) и дадут разрешение на захоронение в Украине.
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МИД Украины держит вопрос - мАлАдцА!
И так во всем ...
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О слово рідне! Орле скутий!
Чужинцям кинуте на сміх!
Співочий грім батьків моїх,
Дітьми безпам'ятно забутий. Прекрасний поет! Олександр Олесь має покоїтися в Україні, яку любив понад усе.
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В болотах жаби рай знайшли
І там плодились і згнивали,
А десь над ними клекотали
В повітрі чистому орли.
І туркіт жаб, і дух гнилий
До їх туманами знімались,
І до болот орли спускались
І виливали гнів палкий.
Та жаби, всі в сетках турбот,
На клект орлячий не зважали,
Жили, плодились і згнивали
В багні смердючому болот.
І повні скорбного чуття,
Орли за хмарами літамли
І ситих жаб уже не звали
З болот до вищого життя.
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Пророчі рядки про сучасну українську реальність: жаби та орли!
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депозитарий кладбища....надо же придумали. Вот почему у них нет продбем с территорией под кладбища. А у нас в Киеве на Северном кладбище больше 30 тысяч похороненных за счет государства (неустановленных, бомжей...или родственники не забрали из морга) ..просто холмик и табличка
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Такая же система в Финляндии.Там родственники оплачивают определённую сумму раз в несколько лет
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Сыночек, небось, ощущает себя 100% европейцем (шо ему чужая - украинская - история), а поступает как 100% кугут. Вот уж действительно - гены пальцем не размажешь))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОстанки Александра Олеся перемещены в депозитарий кладбища до решения о новом месте захоронения, - МИД
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