 Останки Александра Олеся перемещены в депозитарий кладбища до решения о новом месте захоронения, - МИД

На месте захоронения Александра Олеся в Праге будет похоронен выходец из Украины, который ухаживал за его могилой. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-служба МИД Украины.
"Согласно указанию Президента Украины Министерство иностранных дел Украины через Посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы. По информации МИД Украины на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту. После смерти В. Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в упомянутом месте", - говорится в сообщении МИД.
" При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. "После соответствующего решения Посольство Украины в Праге принимать все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены", - отметили в МИД.
МИД Украины держит вопрос перезахоронения Александра Олеся на особом контроле.
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Здесь будет могиле Олеся и память ,и уважение, и уход.
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Выходит что есть родственники.Надежда на то,что не захотят проблем(ведь не сильно они заботились о могиле своего великого предка все эти годы) и дадут разрешение на захоронение в Украине.
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И так во всем ...
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Чужинцям кинуте на сміх!
Співочий грім батьків моїх,
Дітьми безпам'ятно забутий. Прекрасний поет! Олександр Олесь має покоїтися в Україні, яку любив понад усе.
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І там плодились і згнивали,
А десь над ними клекотали
В повітрі чистому орли.
І туркіт жаб, і дух гнилий
До їх туманами знімались,
І до болот орли спускались
І виливали гнів палкий.
Та жаби, всі в сетках турбот,
На клект орлячий не зважали,
Жили, плодились і згнивали
В багні смердючому болот.
І повні скорбного чуття,
Орли за хмарами літамли
І ситих жаб уже не звали
З болот до вищого життя.
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кобздон
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