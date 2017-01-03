 Порошенко поручил МИДу вмешаться в ситуацию с могилой поэта Александра Олеся, - Цеголко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.
"Президент поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию захоронения известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии", - говорится в сообщении.
Также Порошенко поручил связаться с родственниками Олеся в Канаде для выяснения возможности перезахоронения его в Украине.
Ранее сообщалось, что в могиле писателя на Ольшанской кладбище в Праге собираются похоронить другого человека. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривен - ред.).
По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Александра Олеся.
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