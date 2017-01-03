 Боевики выпустили 30 мин в районе Водяного и Широкино, - Мотузяник. КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном брифинге заявил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"Вражеские минометы были задействованы в двух местах - район Водяного и Широкино. Всего боевики выпустили 30 мин. На этот участок пришлись 2/3 обстрелов и вражеских провокаций за сутки. Также неспокойно было вблизи Талаковки, Павлополя и села Гнутово", - рассказал он.
По словам спикера, на Луганском направлении боевики устроили две вооруженные провокации вблизи Новозвановки и еще две возле села Лобачево. Нарушение перемирия также зафиксированы в районе Новоалександровки и Станицы Луганской.
"Тяжелое вооружение не применялось. Каждая провокация длилась не более 10 минут", - констатировал представитель МОУ.
Он проинформировал, что на Донецком направлении боевики открыли огонь из 82-мм минометов на Светлодарской дуге, выпустив 16 мин по украинским позициям возле поселка Луганское.
"В остальных "горячих точках" - а это Авдеевка и горловский периметр - враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов", - отметил Мотузяник.
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Ну они же русские. Просто русские. Дегенераты, одним словом.
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