 Минувшие сутки на передовой прошли без боевых потерь

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.
"В течение суток в результате боевых действий ни один военный не погиб и не был ранен", - сказал полковник.
При этом отвечая на вопрос журналистов, Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки силы АТО понесли "небоевые санитарные и безповортоные потери".
"Вчера ближе к вечеру вблизи Марьинки в одном из подразделений ВСУ произошел инцидент. Погибли двое военных и двое получили ранения. Имел место факт нарушения правил обращения с оружием и нарушен запрет на употребление алкоголя", - сообщил он.
Идет расследование инцидента.
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1 ч ·
Фото телеканала "Звезда" (с)
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А вообще жаль, что этих двух русских скотов обменяли на Гадю Савченко. При правильном подходе на них можно было бы выменять хоть двоих нормальных украинцев, томящихся в застенках путинского Гестапо.
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Странно. Почему русские козломордые свинособаки так хотят иметь украинское гражданство, что готовы даже платить за это довольно большие деньги?
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