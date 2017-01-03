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 Минувшие сутки на передовой прошли без боевых потерь

Минувшие сутки в зоне проведения АТО прошли без боевых потерь. Двое военных погибли из-за пьянства и неосторожного обращения с оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

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"В течение суток в результате боевых действий ни один военный не погиб и не был ранен", - сказал полковник.

При этом отвечая на вопрос журналистов, Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки силы АТО понесли "небоевые санитарные и безповортоные потери".

"Вчера ближе к вечеру вблизи Марьинки в одном из подразделений ВСУ произошел инцидент. Погибли двое военных и двое получили ранения. Имел место факт нарушения правил обращения с оружием и нарушен запрет на употребление алкоголя", - сообщил он.

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 Идет расследование инцидента.

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це та лінія де кацапів з живих переводять в жмури
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Это только русские недоумки из телеканала МО РФ "ЗвЯзда" способны додуматься иллюстрировать такую "новость" фоткой недостреленного кацапёздала специального назначения Александрова. )))
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ПС
А вообще жаль, что этих двух русских скотов обменяли на Гадю Савченко. При правильном подходе на них можно было бы выменять хоть двоих нормальных украинцев, томящихся в застенках путинского Гестапо.
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Интересно просто - неужели кацапоиды так быстро забыли рожу своего плачущего "элитного спецсолдата" в Киевском СИЗО, чтоб сейчас эту же рожу впаривать совсем в другом варианте?
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Там или полные дегенераты в редакции или вату просто считают конченными дебилами,таких зашкваров там немеренно, начиная от американских авианосцев ,до наших альфовцев, которых звезда выдавала за своих
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Дык, многие в Скрепной педерации исшо не в курсах, что в 1917 царя-батюшку тоготь..., а в 1918 ваще бесповоротно тоготьнули...
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СБУ затримала зловмисницю, яка виготовляла підроблені документи для терористів т.зв. «ДНР» - See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2513#sthash.g8Ktjvqd.ohBzoIjU.dpuf

Странно. Почему русские козломордые свинособаки так хотят иметь украинское гражданство, что готовы даже платить за это довольно большие деньги?
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