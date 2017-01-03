 Мужчина, открывший стрельбу в арт-кафе в Одессе и ранивший охранника, задержан, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.
Отмечается, что 2 января в 23:30 в одесском арт-кафе "Шкаф" по ул. Греческой, 32 молодой человек выстрелил из травматического пистолета в лоб охраннику, который не пустил его в арт-кафе.
"Стрелявший, одессит 1981 года рождения, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий, был по горячим следам задержан и доставлен в Приморский отдел полиции", - сказано в сообщении.
Пострадавший охранник был госпитализирован, с места происшествия изъята гильза. Ведется досудебное расследование.
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