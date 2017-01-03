 В ОБСЕ заявили об ограниченном доступе к участкам разведения сил

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не получила полный доступ к участкам Первомайск-Золотое, Станица Луганская и Петровское-Богдановка из-за мин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ в Facebook.
"Сегодня снова только ограниченный доступ СММ ОБСЕ к Первомайску-Золотое, Станице Луганской и Петровскому-Богдановке", - говорится в сообщении.
Отмечают, что украинская сторона, а также представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" не смогли гарантировать безопасность участников мониторинговой миссии, доступ орграничен из-за мин.
"СММ готова мониторить ситуацию, но нуждается в доступе. СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", - подчеркивают в пресс-службе ОБСЕ.
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31 декабря 2016, 13:00
Сергей Стельмах
В уходящем году крымчане окончательно погрузились в «родную гавань», вкусив все «прелести» российской аннексии полуострова. Кремль провалил все попытки «обменять» украденную территорию на свои сомнительные услуги в Сирии, не добился послабления санкционного режима. Война на Донбассе, затеянная ради отвлечения внимания от Крыма, превратились в тлеющий конфликт, а «минские договоренности» - в дипломатический крючок, на который президент Владимир Путин подвесил сам себя. Главным итогом уходящего года можно называть крах двух фундаментальных политических мифов, которые Москва тщательно создавала на протяжении последних двух лет.
Первый миф: «Россия - богатая страна». Сторонники аннексии более двух лет находятся в состоянии мощнейшей фрустрации. Весной 2014 года им казалось, что на Крым снизойдет российское «благополучие», которое им так часто показывали по телевизору. Щедрый социальный пакет, высокие заработные платы, качественная медицина, борьба с произволом чиновников и коррупцией - именно такую картину перед оболваненным населением рисовали кремлевские эмиссары. Нашей стране, напротив, предрекали финансовый крах, острый политический кризис и полную деградацию государственных институтов. Вчерашние украинские депутаты и чиновники Крыма, переодевшись в российские одежды и сменив флаг, объявили указанные социальные пороки «бандеровским наследием», и бросились с ним активно «бороться».
Защита русского языка, страх перед мифическими «правосеками» были лишь прикрытием российского вторжения с последующей оккупацией суверенной украинской территории. Сторонники России бегали на незаконный референдум ради «колбасы», а не из-за страха перед этническими чистками.
Местные оптимисты первые полтора года пытались объяснить возникшие неурядицы особенностями «переходного периода». Затем началась гнетущая российская повседневность. Весь 2016-й год сторонники «Крымнаша» недоумевали, глядя на постоянные скачки цен, разваленную медицину, нищенскую (даже по российским меркам) заработную плату, идиотизм федеральных законов, хамство и бездарность республиканских чиновников.Самое интересное, что поменялась риторика кремлевского начальства. В мае текущего года премьер Дмитрий Медведев, находясь с рабочим визитом на полуострове, обронил сакраментальную фразу: «Денег нет, но вы держитесь». Именно такой ответ получили пожилые женщины, задавшие главе правительства простой и одновременно очень сложный вопрос: «Как прожить в Крыму на обычную российскую пенсию в 8 тыс. рублей?». Дмитрию Медведеву нечего было ответить, кроме как пожелать им крепкого здоровья.
Слова Медведева задели даже тех, кто изначально был готов к трудным российским будням
Судя по гневной реакции в социальных сетях, слова Медведева задели даже тех, кто изначально был готов к трудным российским будням. К наиболее трезвомыслящим пришло понимание того, что Владимир Путин затеял «присоединение» Крыма не ради того, чтобы засыпать крымчан деньгами и благами. Кремлевскому главарю полуостров нужен лишь как военная база и плацдарм для дальнейшей дестабилизации Украины.
Финансовые проблемы, связанные с аннексией Крыма разрушили важный для Кремля миф о якобы «слабости» американских и европейских санкций. До начала текущего года российские политики и пропагандисты уверяли себя и окружающих, что ограничительные меры США и ЕС якобы не мешают России осваиваться в Крыму. Еще как мешают! К концу года это стало очевидно даже самым наивным сторонникам аннексии. Еще весной 2014 года федеральная элита самонадеянно кичилась тем, что санкций якобы «не будет». Но как только ввели первый пакет ограничений, окружение Владимира Путина и информационная обслуга Кремля начали убеждать сами себя в «бессмысленности» и «смехотворности» западных мер.
Власти увещевали крымских депутатов, чиновников и уголовников, что «санкции скоро отменят»; мол, никто с Россией из-за Крыма ссориться не станет. На тот момент в Москве любили повторять: «Европейцы с американцами поворчат и успокоятся». Не успокоились, и не молчат. Решение Генассамбели ООН, признавшей Россию страной-оккупантом, стало холодным душем для путинской команды. Отныне в документах Объединенных Наций российская государственная машина фигурирует как агрессор, покусившийся на чужое. Такие решения создают Москве дополнительные сложности в вопросе (даже неформальной) легализации захваченной территории.
В уходящем году стало очевидно, что Вашингтон и Брюссель не намерены закрывать глаза на украденную территорию
В уходящем году стало очевидно, что Вашингтон и Брюссель не намерены закрывать глаза на украденную территорию. Крым будет находиться под международным политическим и экономическим давлением до тех пор, пока не вернется к законному владельцу - Украине. Санкции оказались совершенно «несмешными». Весьма показательными были два эпизода: немецкий концерн Siemens отказался поставлять турбины на нужды Крыма, из-за чего возникли сложности при возведении ТЭЦ; федеральные власти провалили тендер на строительство подъездных железнодорожных путей к месту строительства Керченского моста. Просто не было желающих. Российские компании шарахаются от Крыма, как черти от ладана. Никто не хочет оказаться в европейских и, самое главное, американских черных списках. Для бизнеса, ведущего расчеты в долларах и интегрированного в глобальную экономику, подобные ситуации - смерти подобны.
Пропаганда уже не может отвлечь население от простого факта: в «родной гавани» Крым обречен на социальную деградацию, падение уровня жизни и отток населения
С иностранными инвесторам ситуация еще хуже. С точки зрения европейского бизнеса, Крым - «токсичная» территория, работать на которой в открытую не стоит. Все попытки администрации российского президента, МИД и крымского «совмина» затащить в республику европейских предпринимателей не увенчались ощутимым успехом.
В Крым привозили делегации итальянских, французских и даже турецких русофилов, которые перед кремлевскими журналистам демонстрировали деланное восхищение «российским» полуостровом. Не помогло. Дошло до того, что «глава» Крыма Сергей Аксенов высказал желание принять «анонимных» инвесторов, дабы у них не было проблем в американским минфином. Сомнительно, что его призыв будет услышан в европейских столицах.
Агрессивная кремлевская пропаганда уже не может отвлечь население от простого факта: в «родной гавани» Крым обречен на социальную деградацию, падение уровня жизни и отток инициативного населения. Фраза «нужно потерпеть» в уходящем году вызывала нескрываемое раздражение даже у адептов «Крымнаша». Они больше не хотят и не могут ждать. Им нужно попасть в «Россию из телевизора» уже сегодня. Гримаса судьбы в том, что в предстоящем году будет еще хуже.Сергей Стельмах, политический обозреватель
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ОБСЄ створенні для спаму в стрічці українських новин. Користі, за час їх присутності не бачу.
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