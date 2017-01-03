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Все про:закон (2199) Порошенко (10317) судебная реформа (492) Высший совет правосудия (1)

 "Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Администрации Президента.

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Как отмечается, Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия" во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.

Порошенко отметил, что 2016 стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы - были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, начат новый орган - Высший совет правосудия.

"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставление согласия на привлечение к ответственности и освобождения судей", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского союза и США. "Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - сказал он. Президент подчеркнул, что Высший совет правосудия является одним из ключевых моментов судебной реформы. Порошенко также подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Напомним, Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе.

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Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

Высший совет правосудия, в частности вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия. ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух избирает Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ОРУ по должности. Размер вознаграждения члена ВРУ устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.
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Основной вопрос - кто выбирал этот Суд ? Было ли это волеизовление народа или властной кучки ,лижущей кое какие части тела гаранта ?
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Не вею,что этот чудик способенн на хорошее.Он из гадости слеплен.А может и из говна.Не проверял.
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а шо, не видно по делам из чего? Тут на ощупь и проверять не нужно, замараться можно так, что и не отмыться.
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Невже яйця Шоколадному Х...лу прищемили в Штатах?
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Решительно подписал! Закон принят 21 декабря, АП в своем комментарии через неделю 27 декабря сказали, что в ближайшее время подпишет. Прошла всего еще неделя и опа! Уже подписал. От шо значит решительность и молниеносность...Напомню, что закон про Юру и прокуратуру подписал через мгновение, после того как депутаты от кнопок отлипли, а может и раньше
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Правда - это ложь, сказанная с уверенностью…
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50% состава судьи выбирают.. сами себя.. Иии, Ооопа, 70% (!!!) в составе Высшего Совета Правосудия оказались старые судьи.
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О какой справедливости идет речь,если судьи все старые.Они вдруг перестанут брать взятки и станут судить.Очередной шоколадный популизм.
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промовчу. пообіцяв порошенка нетрогать...
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Интервью журналистки с Петром ПРошенко:
- Петр Алексеевич, а Вам не стыдно обещать поднять зарплату учителей на 30%, а судей -- на 300%?
- Мне неведомо значение слова "стыд". Но зато знакомо такое явление, как страх. Как ни крути, а вероятность провести еще десять лет за партой - намного ниже, чем перспектива провести следующие десять лет на нарах.
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"Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия
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НУ ТЕПЕРЬ ПИСЕЦ ВАМ КОГГУПЦИОНЕГИ!!!

ВСЕХ ПЕРЕСАДЯТ!!!

ПЕТЯ ЖЖОТ НЕ ПА ДЕЦКИ!!!
ДАВАЙ ПЕТЯ ЖГИ ИСЧО!!!



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Наберут таких же тварей продажных из бывших
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сука 3,14дор шокладный иди нна...УЙ со своим справедливым е@учим судом и доступом к нему, @андонье млять поро@уйловское!
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Всех судей вместе с недоразвитым Парашенко к стенке. А то прям "цари" неприкосновеные, которые за деньги и мать родную продадут.
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как этот шоколадный мародер уже задолбал своей брехливой трескотней.
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Лучше переобещать, чем недообещать. Народ не любит Жадных.
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журналісти запитують у фермера: - Скажіть, як у вас пройшов рік. - Не повірите, чудово. Урожай зерна хороший - без хліба не залишуся, картопля вдалася - знову таки буду не голодний, а ще свиня опоросилась ... - Ви не хотіли б подякувати за це президенту і уряду? - Чому це? Орав сам, сіяв сам, вирощував і збирав сам - де тут їх заслуга. - Як так? (Жорстко) А ви подумайте! - А, ну якщо подумати, то щодо свині не заперечую, тут всяке могло бути .
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Теперь ВР не сможет снять с должности оху@вшего от безнаказаности "судью"?
Ну отлично, теперь они сами себя снимать должны? Оху@тельная рехформа. Теперь им никто кроме суда Линча не указ?
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Ось це справедливість,а то теревені чергові,на тій планеті про яку розповідає пєтро,живуть тільки порохоботи


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Петре! Що не підписуй, а ще ні один суддя, від твого підпису, людиною не став і не стане!
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Как же оно любит очковтирательством заниматься . Такое уже брехливое трепло ! Сочувствую его жене ...
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да законы у нас все справедливые. беда в том. что их никто не выполняет. -одни берут.НО ДРУГИЕ ТО НЕСУТ. ПРИЧЕМ ДОБРОВОЛЬНО. вот в чем беда. -перечитайте Котыгорошко. как его грабили спасенные. почитайте Кобзаря. -кто грабит Украину. с нас и вымагать не надо. мы сами заносим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия
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