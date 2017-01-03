 "Это решительные действия по обеспечению права на справедливый суд", - Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Администрации Президента.
Как отмечается, Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия" во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым.
Порошенко отметил, что 2016 стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы - были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, начат новый орган - Высший совет правосудия.
"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставление согласия на привлечение к ответственности и освобождения судей", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского союза и США. "Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан - права на справедливость, права на справедливый суд", - сказал он. Президент подчеркнул, что Высший совет правосудия является одним из ключевых моментов судебной реформы. Порошенко также подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.
Напомним, Высший совет правосудия является коллегиальным, независимым конституционным органом государственной власти и судейского самоуправления, который действует в Украине на постоянной основе.
Высший совет правосудия является юридическим лицом, расходы на его содержание определяются отдельной строкой в государственном бюджете Украины.
Высший совет правосудия, в частности вносит представление о назначении судьи на должность; обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судьи; принимает решение об увольнении судьи с должности; дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; осуществляет функции главного распорядителя средств госбюджета для финансового обеспечения своей деятельности; принимает участие в определении расходов госбюджета на содержание судов, органов и учреждений системы правосудия. ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 избирает Съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих назначает президент, двух выбирает ВР, двух избирает Съезд адвокатов Украины, двух избирает Всеукраинская конференция прокуроров, еще двух избирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ОРУ по должности. Размер вознаграждения члена ВРУ устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда с коэффициентом 1,5.
925 29
Благодарим за поддержку, - Порошенко напомнил о 25-летии дипотношений с США(33)
Порошенко: "Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС"(25)
"Украина решительно осуждает терроризм", - Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле(20)
Президент Порошенко вручил государственные награды военным - героям АТО. ФОТОрепортаж(109)
Порошенко и его окружение прохлопали возможность сделать Украину гораздо сильнее - блогер(0)
"Ваша борьба - это наша борьба", - сенатор Маккейн верит что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков(163)
Порошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО(87)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ОТО МЫ И УВИДИМ ПО ПРИГОВОРУ
НЕДОСТРЕЛЕННОВО ПАШИНСКИМ ПРОХОЖЕГО...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Петр Алексеевич, а Вам не стыдно обещать поднять зарплату учителей на 30%, а судей -- на 300%?
- Мне неведомо значение слова "стыд". Но зато знакомо такое явление, как страх. Как ни крути, а вероятность провести еще десять лет за партой - намного ниже, чем перспектива провести следующие десять лет на нарах.
Ответить
===================================================================
НУ ТЕПЕРЬ ПИСЕЦ ВАМ КОГГУПЦИОНЕГИ!!!
ВСЕХ ПЕРЕСАДЯТ!!!
ПЕТЯ ЖЖОТ НЕ ПА ДЕЦКИ!!!
ДАВАЙ ПЕТЯ ЖГИ ИСЧО!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну отлично, теперь они сами себя снимать должны? Оху@тельная рехформа. Теперь им никто кроме суда Линча не указ?
Ответить
Ответить
http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/955254/iakutskii_skulptor_sliepil_ghighantskogho_pietukha_iz_navoza
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить