EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  4525  48
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (4519) оккупация (6388) разведка (1435) Донбасс (11697) дезертирство (126)

 В рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданских

В период новогодних праздников на оккупированном Донбассе резко возросло количество дезертирств и бесчинств в отношении гражданских лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.

Читайте также: Российским оккупантам на Донбассе запретили выход за пределы частей в военной форме с целью избежания над ними самосуда со стороны населения, - ГУР

Как отмечается, несмотря на жесткие меры командования российских оккупационных войск по предотвращению случаев нарушения личным составом воинской дисциплины, употребления спиртных напитков, самовольного оставления мест службы, бесчинств в отношении местного населения, их количество в период новогодних праздников резко возросло.

"1 и 2 января по указанию командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах", - информирует разведка.

Читайте также: У боевиков "ЛНР/ДНР" изъяли личное оружие, - ГУР Минобороны

По ее данным, 2 января военнослужащий 100-й так называемой отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты успокоишься Замялая ?!
К чему ты постишь ссылки на тупое видео ?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та оно скорее всего вообще не человек, а тупой спам-бот. Просто спамь его и всё. Оно уже тут под 100500 ником опять всплыло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що, біля Марсіянського жмура валялася пляшка "Бояришніка"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А гомиков развелось... немеренно))) Цензор в курсе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор даже знает, что ты в первых будешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не раз казав. З гуманітарки, їм лише ґориляґу треба слати. Ви здивуєтесь, як скоро все вирішиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот ты весь такой храбрый русский воен на Донбассе.
Прочухался после вчерашнего, выполз на крылечко, херанул с РПГ и опять спрятался бабке под юбку: "Ой-ой! Нистриляйте, злые каратели! Низзя-низзя в бабку стрилять!"


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что бы навести там порядок я бы на месте Захарченко боевиков через одного расстреливал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что бы навести там порядок я бы захарченко розстріляв
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И продолжать пока не останется один, а потом последнюю пулю себе и желательно дважды!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор, как зеркало тупизма
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Aha, i verojatno obidelos i valit teperj na censor, mol tot izpoganil fizionomiju.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Сам придумал или кто подсказал, ботяра Пороховский)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о прівєт жертва боришніка!
продерло вже свої беньки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вибери собі більш короткий нік. Наприклад "Блин". Асоціація з лопатою залишиться. Касаб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хuйовий_невіглас ‏@hu_Balaklava 14 ч.14 часов назад
Господи это так ох...енно когда в коменты заходит русак и рассказывает что это все жиды виноваты.С аватаркой танка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То Є Добре.Ідіть наХуЙ.Бомжами,може трохи поживете.Це для вас найкращий вибір.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не показатель успешной войны.Это показатель,что санкции действуют.И даже рыги в правительстве помочь сепарам не могут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Четкий ТАСС ‏@ChetkiyTass 19 ч.19 часов назад
Если кто пропустил. Именно так встречают Новый год, в свободных странах. Это Москва, если чо.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крымская Зима ‏@Wintercrim 15 ч.15 часов назад
Теперь начинаю понимать смысл фразы "1945, можем повторить"
Нищета, голод, репрессии, лагеря и полная изоляция.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
.....тук-тука ПРЕДСКАЗАЛ ,что лугандонцы ПРОПЛЫВУТ мимо НАС в середине 18 года ))))) ждемс .....а что потом СТУКАЧУ сделать если непроплывут ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сепари, як щури в банці, вже почали їсти один одного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта война будет длиться до тех пор пока не найдется храбрый политик который поедет в Донецк и спросит - А собственно что вы хотите?.....Намного проще стрелять из гаубиц и пилить бюджет со словами путин тварь все украл....идеальная среда для больного государства.....желаю всем мозгов в 2017-м.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Желаю мозгов всем у кого они есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
количество восклицательных всегда выдает тупого кацапа
 показать весь комментарий
Ответить
 
Bay!!!!!!!!!!! тебе место на бейкер стрит......шерлок Холмс нервно курит в сторонке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хм, зачем ? ведь они и не скрывают что они хотят новоросию, и все это ясное дело что курируется из москвы. Так что шел бы ты отсюда петушок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапа,дуй домой,там скульптора петухов из дерьма ваяют-а ты непрошенные советы на чужих форумах раздаешь...займись делом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Політик повинен спитати не лугандонів, а нас - чого ми хочемо? Ми скажемо - викинути нах ОРДЛО разов із ватою. І тоді будемо уважно, з попкорном, спостерігати чи здійснюється хотелка лугандонів - кацапські зарплати і українські ціни. Ось тоді насміємося з чорнопиких карбонаріїв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правильно ты идеальный гражданин для новой власти!!!! Повторяющий газеты и тв!!!!

Петушок твой папа....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданских
 Облако тегов
Антитеррористическая операция вооружение ГПУ ГСЧС Донбасс Донецкая область Евросоюз задержание Киев Крым Маккейн Минобороны Нацполиция оборона ОБСЕ обстрел оружие Пашинский пожар Польша Порошенко Россия санкции смерть Стамбул США теракт терроризм Трамп Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти