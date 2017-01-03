 В рядах боевиков Донбасса вырос уровень дезертирства и бесчинства в отношении гражданских

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны.
Как отмечается, несмотря на жесткие меры командования российских оккупационных войск по предотвращению случаев нарушения личным составом воинской дисциплины, употребления спиртных напитков, самовольного оставления мест службы, бесчинств в отношении местного населения, их количество в период новогодних праздников резко возросло.
"1 и 2 января по указанию командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах", - информирует разведка.
По ее данным, 2 января военнослужащий 100-й так называемой отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица.
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К чему ты постишь ссылки на тупое видео ?!
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Прочухался после вчерашнего, выполз на крылечко, херанул с РПГ и опять спрятался бабке под юбку: "Ой-ой! Нистриляйте, злые каратели! Низзя-низзя в бабку стрилять!"
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Решение допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2016 в МОК назвали ошибочным. Надо было нас слушать http://znaj.ua/ru/news/sport/85402/u-mok-viznali-svoye-rishennya-stosovno-rosijskih-sportsmeniv-pomilkoyu.html …
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продерло вже свої беньки?
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Господи это так ох...енно когда в коменты заходит русак и рассказывает что это все жиды виноваты.С аватаркой танка.
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Если кто пропустил. Именно так встречают Новый год, в свободных странах. Это Москва, если чо.
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Теперь начинаю понимать смысл фразы "1945, можем повторить"
Нищета, голод, репрессии, лагеря и полная изоляция.
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Петушок твой папа....
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