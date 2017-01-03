 Подозреваемые в поджоге квартиры мэра Херсона Миколаенко задержаны, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента по коммуникациям Национальной полиции.
"Сегодня в Херсоне полицейские совместно с представителями областной прокуратуры и управления Службы безопасности Украины в Херсонской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в поджоге квартиры Херсонского городского главы", - сказано в нем.
Установлено, что ночью 9 ноября 2016 года неизвестные лица подожгли дверь квартиры мэра Херсона.
При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили частичное повреждение входной двери, на полу находилась пустая бутылка с жидкостью для розжига.
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса.
По указанию начальника Главного управления Национальной полиции в области Артура Мерикова для расследования преступления была создана отдельная специальная группа.
Отрабатывались все возможные версии, связанные как со служебной деятельностью потерпевшего, так и личными мотивами.
В ходе проведения необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны 29-летний херсонец и 31-летний уроженец Луганской области, который в настоящее время проживает в России.
Подозреваемые передвигались по Херсону на автомобиле BMW с иностранной регистрацией.
Со слов одного из задержанных, 2 января они закупили жидкость для розжига и намеревались ночью вновь поджечь квартиру городского головы, но не смогли открыть кодовый замок на входной двери в подъезд.
Утром во вторник полицейские задержали подозреваемых на междугородном автовокзале при попытке уехать из Херсона.
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На мой взгляд это самый нормальный, адекватный и простой человек из нынешних градоначальников по Украине.
Скорее всего не дал что-то деребанить и решили его припугнуть.
А уровень вопросапо деребагу , характеризуется уровнем этих дебилов- поджигателей.
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А я посмотрел уровень жизни херсонского мера и сделал свои выводы
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Ездили на БМВ а скрыться решили на маршрутке? Это что за бред? Если один из них херсонский, он точно должен был знать как выехать из Херсона минуя все КПП, в степи, когда снега и грязи нет то проблем отпетлять совсем нет.
Януович - в меня стрыляли, Мыколаенко - меня поджигали. Ага.
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Вы в Херсоне вообще хоть раз были, писатели??? Город как был засраным при папередныках, так и остался. Дорог как небыло так и нет - одни и теж ямы в одних и тех же местах. Даже разметку и пернходы не красят. НИ ОДНОЙ НОВОСТРОЙКИ нн начали при "честном" мере. А да, город стал наркоманским раем при Мыколаенко. Все стены возле ВУЗов и школ обрисованы веб адресами наркодилеров. А мэр уже 2 года ну нихрена на видит. Ольга Фреймут снимая програму про Херсон прямо из кабинета мэра заказывала наркоту по этим адресам, а этот типа мэр стоит и сопли жует с улыбкой идиота.
Забирайте себе такого мэра вместе со всеми депутатами и шлюхами офисными, они и ваш город до ручки доведут
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