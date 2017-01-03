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Все про:задержание (4741) поджог (621) Нацполиция (5316) Херсон (466)

 Подозреваемые в поджоге квартиры мэра Херсона Миколаенко задержаны, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали подозреваемых в поджоге квартиры мэра Херсона Владимира Миколаенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении департамента по коммуникациям Национальной полиции.

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"Сегодня в Херсоне полицейские совместно с представителями областной прокуратуры и управления Службы безопасности Украины в Херсонской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в поджоге квартиры Херсонского городского главы", - сказано в нем.

херсон

Установлено, что ночью 9 ноября 2016 года неизвестные лица подожгли дверь квартиры мэра Херсона.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили частичное повреждение входной двери, на полу находилась пустая бутылка с жидкостью для розжига.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса.

По указанию начальника Главного управления Национальной полиции в области Артура Мерикова для расследования преступления была создана отдельная специальная группа.

Отрабатывались все возможные версии, связанные как со служебной деятельностью потерпевшего, так и личными мотивами.

В ходе проведения необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны 29-летний херсонец и 31-летний уроженец Луганской области, который в настоящее время проживает в России.

Подозреваемые передвигались по Херсону на автомобиле BMW с иностранной регистрацией.

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Со слов одного из задержанных, 2 января они закупили жидкость для розжига и намеревались ночью вновь поджечь квартиру городского головы, но не смогли открыть кодовый замок на входной двери в подъезд.

Утром во вторник полицейские задержали подозреваемых на междугородном автовокзале при попытке уехать из Херсона.
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Уже без кацапов ни одно преступление не обходится.. Везде замешаны
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Смотрел новости о работе этого мера и его жизни.
На мой взгляд это самый нормальный, адекватный и простой человек из нынешних градоначальников по Украине.
Скорее всего не дал что-то деребанить и решили его припугнуть.
А уровень вопросапо деребагу , характеризуется уровнем этих дебилов- поджигателей.
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Поэтому Украина и в *опе...потому что большинство "новости смотрят". Как кацапы ей богу. Скажу тебе как херсонец: в городе плодятся убогие киоски где попало, при этом долбодятле угробили единственный нормальный соц.транспорт, теперь его друзья владельцы маршруток (которые разваливаются на ходу) не нарадуются. Коррупция, бардак, стихийная торговля такие же, как по стране. Так что смотри новости, друх.
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Я не житель херсона, но как харьковчанин вижу как наш гепа ездит с кортежем охраны, и деребанит землю на реальные миллиарды гривен.Безусловно что-то и делает для города.но только потому, что объемы поступлений и размер бюджета позволяют жить на широкую ногу и раскидывать десятками миллионов на все стороны.
А я посмотрел уровень жизни херсонского мера и сделал свои выводы
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А вот если бы Мыколаенко их хотя бы за это обматерил. то сейчас его судили бы за хулиганку, а за поджигателями толпой ходили адвокаты, что бы попиариться на их защите.
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Адвокаты Портнова и медведчука ( он создавал союз адвокатов украины) заинтересованы в скандальных заказах.
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Очередные ватные дурачки пришли к успеху. Необучаемая фауна.
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Мэр Херсона В.Миколаенко наверное единственный мэр в Украине ,который не ворует,за что его палят не понятно вообще,безобидный человек.
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Зато при нем воруют, как и раньше. Такие посты не сам никалаенка пишет?)
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Что за чушь? Не смогли попасть в подьезд из-за кодового замка? А кого кроме детей до 10-ти эти кодовые замки останавливают? Вариантов много - от звонка в любую квартиру. "Откройте мы лифтеры" до просто подождать 10 минут максимум.
Ездили на БМВ а скрыться решили на маршрутке? Это что за бред? Если один из них херсонский, он точно должен был знать как выехать из Херсона минуя все КПП, в степи, когда снега и грязи нет то проблем отпетлять совсем нет.
Януович - в меня стрыляли, Мыколаенко - меня поджигали. Ага.
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порох майдановец. очкарик с боксером. на Майдане, к сожалению, всплыло много дерьма. этот из той же кучи. напишите, что он сделал, а не рассказывайте сказки, что он не ворует.
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Тут за Мыколенко голоса - и не ворует, и весь такой простой и демократ...
Вы в Херсоне вообще хоть раз были, писатели??? Город как был засраным при папередныках, так и остался. Дорог как небыло так и нет - одни и теж ямы в одних и тех же местах. Даже разметку и пернходы не красят. НИ ОДНОЙ НОВОСТРОЙКИ нн начали при "честном" мере. А да, город стал наркоманским раем при Мыколаенко. Все стены возле ВУЗов и школ обрисованы веб адресами наркодилеров. А мэр уже 2 года ну нихрена на видит. Ольга Фреймут снимая програму про Херсон прямо из кабинета мэра заказывала наркоту по этим адресам, а этот типа мэр стоит и сопли жует с улыбкой идиота.
Забирайте себе такого мэра вместе со всеми депутатами и шлюхами офисными, они и ваш город до ручки доведут
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Ну просто браво СБУ и полиция! Здорово работано и очень оперативно. Жаль только что професионально и оперативно вы срабатываете только защищая крыс при власти. Лучше вы так же оперативно закрыли кто весь Херсон обрисовал сайтами наркодилеров. Или сепаров, коих в Херсоне не мало. А так да, молодцы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемые в поджоге квартиры мэра Херсона Миколаенко задержаны, - Нацполиция. ФОТО
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