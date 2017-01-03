 В Украине запретили российский сериал "Человеческий фактор"

Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Человеческий фактор" (реж. Александр Замятин),, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Госкино в Facebook.
Отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошли на основании статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).
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Попейте зелёнки.
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А как вам фота из ОФИЦИАЛЬНОГО каталога НАСА?
Загуглите AS20-1020
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История с инопланетным кораблем один в один похожа на историю планеты Нибиру. С той разницей, что в НАСА про Нибиру, когда дело дошло до истерик, все же дали официальный ответ - профанация, не имеющая никакого отношения к реальности.
Кстати, вас не смущает, что больше всего на эту тему знает именно кремлевская "наука"? Та самая, которая с пеной у рта утверждает, что никакой высадки на Луну не было, и на Марс НАСА ничего ни разу не отправила, просто дурят налогоплательщиков вместе с остальным миром. Бизнес у них такой.
И тут на тебе - все же летали. Да еще и тайно. Да еще и на обратную сторону Луны, да и не один раз. Для пущей важности даже Леонова привлекли. Только сам Леонов об этом почему-то ничего не знает.
О распятых мальчиках со снегирями тоже не забывайте. Похоже у них всем этим одна та же контора занимается.
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Удивительные изобретения, зарегистрированные Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 1. Термоядерный пистолет
Некоторые думают, что водородная бомба - сложная штука, а управляемую термоядерную реакцию получить ещё сложнее. Межрегиональное общественное учреждение "Институт инженерной физики" из подмосковного Серпухова решает проблемы просто. Эти люди запатентовали стрелковое оружие малого калибра, где вместо пороха - термоядерная реакция. Как считают авторы идеи, это повысит боевую эффективность оружия.
Термоядерная реакция, даже управляемая, может разрушить пистолет. Об этом беспокоиться не надо. В патенте № 2568008 нас предупреждают, что оружие может быть одноразовым. О судьбе стрелка после взрыва ничего не говорится. :D
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Сколько раз на новый год в аптеку бегал?
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Видео ЗДЕСЬ
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"Я виступаю адвокатом, того, щоб люди мали можливість отримувати нарізну зброу у двох питаннях. Перше, це захист від злочинців і друге - захист від агресора. Якби агресор знав, що в кожному будинку може бути зброя, то бажання йти в наступ було б менше. У бандитів зброя є, у злочинців є, немає тільки у нормальних людей, які хочуть себе захищати", - заявив Купрій.
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Висновок: Бидло - є Бидло...
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Можете уявити себе в театрі , в ресторані або якомусь багатолюдному громадському місці з пістолетом?
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Единственной отрадой Аня считает своего любимого человека. Однако он, воплощая яркий образ безответственного маменькиного сынка, оставляет девушку один на один с трудностями. Сможет ли Аня справиться с ними самостоятельно? Как она поведет себя в сложнейшей ситуации? В чем обретет смысл жизни?
серьёзный сериал........точно подорвёт нэзалэжность
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оно писатель
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Кстати, когда слышу "Мы же братья" про кацапов - всегда отвечаю - Федор и Иван из ВЗ тоже были братья.))
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А для старшого покоління є серіали з Туреччини чи Польщі, теж дешеві. От 1+1 закупили турецькі серіали і багато домогосподарок швидко на них підсіли. Серіали - це ж масовий продукт, їх глядачам в принципі все одно, що дивитися. Тоді навіщо канали нариваються на Нацраду новими кацапськими серіалами? Рейтинг вони все рівно не роблять.
Особливо бісить, коли ахметовський ТРК Україна замість такої мега-рейтингової події, як фінал Ліги чемпіонів показує чергову серію тупого ватного серіалу. Я розумію, що кроти в фінал не вийшли))) Але блін, їх що рейтинг не цікавить? Вони ж права на трансляцію купили!
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Бойкот російської попси додає 2 нові світлини.
· 1 січня о 21:44 ·
На UA:Перший зовсім ошизіли!
У передачі "Майбутнє нації. Церемонія нагородження" крутили пісню "Русскіє зіми, до чєго красіви!". Ось її текст і запис:
Ох, зима, хороша,...
И поет душа.
И метель метет,
За собой зовёт.
А зовёт туда,
Где родные поля.
Где родные края,
И земля моя.
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
А когда загрустим,
То без дела не сидим.
Мы спешим на улицу,
Чтоб скорей зажмуриться.
От снега искристого,
Белого, пушистого.
От солнца лучистого,
Зимнего, чистого.
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
Ну, а вот Новый год,
Он уже к нам идет.
Он спешит к нам, друзья,
Жить нам без него нельзя.
Это шутки и смех,
Это радость для всех.
Так давай не скучай,
Вместе с нами запевай!
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
https://www.youtube.com/watch?v=64vIwjQQGNM
Тільки на відміну від запису, пісню виконувала оця дівчина з ведмедями. Надапалагать - майбутнє нації. Тільки якої нації???
UPD. Пишуть, що продюсером заходу був Влад Багінський http://www.fm-tv.com.ua/muz_news/83932/view/
#російскевбиває #стопрашизм #телекурви
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П.С. я із задоволенням переглянув би Альфа, Динозаврів та родину Кепських з перекладом українською. Не всі жарти там витончені, але є і справді смішні.
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Для того, чтобы с ней подружиться, нужно уметь скармливать ей свое время и комфорт. Революция, как любая женщина, любит рисковых парней, она очень капризна и привередлива, может дать себя потрогать, а потом отвернуться и уйти так быстро, что уже не догонишь. Догонят ли русские революцию в 2017-ом? Я думаю, нет. Она предпочитает держаться от таких подальше. Антон Скальд http://censoru.net/15671-est-li-shansy-u-russkih-na-revolyuciyu-v-2017-om.html
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А сейчас кто там остался? Кого Сталин не пострелял - те уже отделились. Оставшиеся в России живут с ампутированным кремлевской пропагандой мозгом. Это уже не народ, а быдло, которое ипут, а оно восторженно визжит: "Путен! РасЫсИя! Встаем с колен! Встаем в другую позу! Ипи нас езЧЧо!".
Они уже не люди. Просто биомасса, из которой пропаганда лепит любое говно.
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Командувач Національними збройними силами Латвії генерал Петеріс Радзіньш у 1918-1919 служив у лавах укр армії Скоропадського та Армії УНР
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