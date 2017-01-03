 В Украине запретили российский сериал "Человеческий фактор"

Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Человеческий фактор" (реж. Александр Замятин),, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Госкино в Facebook.

Отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошли на основании статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).

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