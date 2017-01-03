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Все про:кино (1058) кинопрокат (45) Госкино (52)

 В Украине запретили российский сериал "Человеческий фактор"

Прокатное удостоверение аннулировали из-за недостоверных сведений в документах.

Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Человеческий фактор" (реж. Александр Замятин),, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Госкино в Facebook.

Отмена государственной регистрации и аннулирование государственного удостоверения произошли на основании статьи 15 Закона Украины "О кинематографии" (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).


Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году будут созданы фильмы с участием украинских музыкантов Джамалы и Дзидзьо
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Э, да у вас - Кисель головного мозга!
Попейте зелёнки.
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Эти придурошные УФОлоги в каждом камне инопланетян видят, главное фотографию как можно сильней исказить.
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Можетбыть,можетбыть...
А как вам фота из ОФИЦИАЛЬНОГО каталога НАСА?
Загуглите AS20-1020
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А как вы установили, что это из официального каталога НАСА? На официальном сайте НАСА ничего по этому запросу нет. То, что гугл выдает, не имеет никакого отношения к сайту НАСА.

История с инопланетным кораблем один в один похожа на историю планеты Нибиру. С той разницей, что в НАСА про Нибиру, когда дело дошло до истерик, все же дали официальный ответ - профанация, не имеющая никакого отношения к реальности.

Кстати, вас не смущает, что больше всего на эту тему знает именно кремлевская "наука"? Та самая, которая с пеной у рта утверждает, что никакой высадки на Луну не было, и на Марс НАСА ничего ни разу не отправила, просто дурят налогоплательщиков вместе с остальным миром. Бизнес у них такой.

И тут на тебе - все же летали. Да еще и тайно. Да еще и на обратную сторону Луны, да и не один раз. Для пущей важности даже Леонова привлекли. Только сам Леонов об этом почему-то ничего не знает.

О распятых мальчиках со снегирями тоже не забывайте. Похоже у них всем этим одна та же контора занимается.
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Термоядерный пистолет, реклама на спутниках и другие чудеса Роспатента

Удивительные изобретения, зарегистрированные Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 1. Термоядерный пистолет

Некоторые думают, что водородная бомба - сложная штука, а управляемую термоядерную реакцию получить ещё сложнее. Межрегиональное общественное учреждение "Институт инженерной физики" из подмосковного Серпухова решает проблемы просто. Эти люди запатентовали стрелковое оружие малого калибра, где вместо пороха - термоядерная реакция. Как считают авторы идеи, это повысит боевую эффективность оружия.
Термоядерная реакция, даже управляемая, может разрушить пистолет. Об этом беспокоиться не надо. В патенте № 2568008 нас предупреждают, что оружие может быть одноразовым. О судьбе стрелка после взрыва ничего не говорится. :D
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Ну не банки же кацапские закрывать, правильно?
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ех і ще б і ОФШОРИ запрєтілі для чінуш....
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ну да мед , , даже не слышал о фильме .""черчельский фактор"" , , но раз такая рекламная компания началась , , може и посмотрю , , не хочу , правда , шописец , , но , как все, так и я , , ладно , пару минут посредине фильма включу , , он . ""чемберлен фактор"" , в ынтырнэте хоть есть ?
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Тебе скоро чебурнет запретят, а ты об офшорах печешься.))
Сколько раз на новый год в аптеку бегал?
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Банки - то святе. Немона їх чіпати, бо вони дають робочі місця нашим людям.)))
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Правильное замечание. Ещё предлагаю принять у кацапов заказ на производство танков и "Градов". Так мы вообще всех работой обеспечим: и работяг, и вонкоматы, и врачей, и пр..
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Правильно, а то с экрана выползут зеленые.
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Сикелёв-Гоффно-ТВ м лучшее в мире..,особенно рожа хмыря :D совпадение? не думаю...
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Ещё бы запретили на СТБ сепарскую кухарку ковальчук.
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Если ты есть на ФБ ,то зайди на страницу СТБ и почитай комменты людей после этого видео.
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СТБ - канал для бидла. Кажуть що майже цілком рузгоезичний. Моя дружина зрідка дивиться гімнастику-косметику. Я дивуюся - "як ти можеш дивитися та слухати ту жлобиху Надю?" - Дружина відповідає - "вони спеціально підібрали таку. Вона "своя" для основного контингенту глядачів.
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Так пинчук хозяин, и кума пуйла марченко там тоже звязда.
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Я только что звонил туда в ВІКНА НОВИНИ и задал вопрос ,когда они покажут эту ковальчучку в новостях и озвучат свою реакцию. Девушка на том конце включила дурака и сказала ,что они ничего не знают :D Я посоветовал их корреспондентам лучше работать и почаще заглядывать на свою страницу в ФБ. Они много нового и интересного о себе там узнают.
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Не смотрел.Патамушта,как пел А.В.МАКАРЕВИЧ--нет ни слов ни музыки ни сил.
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Народний депутат Віталій Купрій виступив за легалізацію в Україні нарізної зброї, пояснивши це необхідністю захисту від агресії. Про це він заявив каналу "112 Україна".

"Я виступаю адвокатом, того, щоб люди мали можливість отримувати нарізну зброу у двох питаннях. Перше, це захист від злочинців і друге - захист від агресора. Якби агресор знав, що в кожному будинку може бути зброя, то бажання йти в наступ було б менше. У бандитів зброя є, у злочинців є, немає тільки у нормальних людей, які хочуть себе захищати", - заявив Купрій.
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Цікаві зустірчі - П'яне Бидло зустрілося з Політичним Бидлом!!!
Висновок: Бидло - є Бидло...
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про політичне бидло я забув - воно також бидло.
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Тримати вдома нарізну вогнепальну зброю є і право і можливість. А от короткостволи носити із собою мабуть ще зарано. Хіба що Ви проживаєте біля Пашинського.
Можете уявити себе в театрі , в ресторані або якомусь багатолюдному громадському місці з пістолетом?
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Девушка по имени Аня с детства живет в огромной коммуналке. Благодаря активной работе и предприимчивости, она находит финансы для переезда в собственную квартиру. Однако девушка становится жертвой мошенничества и теряет имеющиеся у нее деньги. Положение дел на работе тоже нельзя назвать блистательным.
Единственной отрадой Аня считает своего любимого человека. Однако он, воплощая яркий образ безответственного маменькиного сынка, оставляет девушку один на один с трудностями. Сможет ли Аня справиться с ними самостоятельно? Как она поведет себя в сложнейшей ситуации? В чем обретет смысл жизни?

серьёзный сериал........точно подорвёт нэзалэжность
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для тех, кто с первого раза не понимает:" Прокатное удостоверение аннулировали из-за недостоверных сведений в документах." Источник:http://censor.net.ua/f890281

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судя по всему, еще и сериалы про девушек Ань любит )
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дело не в сюжетах по большому счету. но это так примитивно и поверхностно, на фоне реальной действительности, что художественная ценность сомнительна и выглядит как соц. реализм, а точнее на кап. реализм. и это образчик вкуса и философских предпочтений, в стране которая нам противостоит. Смотрите и сопереживайте через стекло вместе с артистами которые уже и забыли за это кино, тревожьтесь и думайте, - а у меня еще ничего... и эти фильмы идут нескончаемым потоком, как клоны все похожие на всех. и этот поток разрушает сознание подгоняя его к рабскому смирению. и все говорят потом, - россию умом не понять. конечно не понять, если все духовные ценности перевернуты с ног на голову и поэтому они не приносят радости и удовлетворения так как умерли еще не родившись. нет в рашке духовности в том понимании которое нам желают преподнести. нет.
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ПРОНира, ти хоч тут вирішив пукнути? Сиди, дивись жувачку про кацапських лімітниць. Разом з кримськими товстозадими домогосподарками.
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Оружие у бандитов было всегда и при советской власти тоже,для них это не проблема..
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Прокремлевский гадюшник "Интер" исчезнет с экранов многих украинцев с 11 января
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Киевский провайдер отказался транслировать телеканал "Интер"
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Утром по нтн вчера показывали " турецкий гамбит." Со всеми атрибутами- русские не сдаются , турки идиоты, берем турецкий город и т д . Короче руцький патриотический фильм. Я оторопела . НТН -чей канал? Редактора из раши? Что нет иностранных комедий или детективов?
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Вы невнимательно смотрели. В "Турецком гамбите" (кстати по роману Акунина) чрезвычайно умные и храбрые турки, включая главного шпиона, и довольно глуповатые русские, за исключением главного героя. А что армия вторжения тогда вплотную подошла к Стамбулу, так это исторический факт.
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производство боевиков на РАБссии выросло до 10 штук в неделю,рожи те же..,что и на улицах дохлых фонарей...
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Помню в СССРе дохлом было два крутых сериала ,"Варькина земля" и "Юркины рассветы" показывали каждый год,про успехи советских колхозников,
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Точно,как капитан оГПУ брал банду Лёньки Пантелея
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А "Вечный зов"? А "Тени исчезают в полдень"? А "Долгая дорога в дюнах"? А "Будулай"?
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"Строговы"
Кстати, когда слышу "Мы же братья" про кацапов - всегда отвечаю - Федор и Иван из ВЗ тоже были братья.))
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От не розумію, чому не можна просто закупити старі сезони Хауса/Менталіста/Гри престолів і тд... Серії, яким 4-5 років, відносно дешеві і навряд дорожчі, ніж нове кацапське лайно. І економія, і є чим ефір забити, якщо каналам так вже треба ті серіали показувати.

А для старшого покоління є серіали з Туреччини чи Польщі, теж дешеві. От 1+1 закупили турецькі серіали і багато домогосподарок швидко на них підсіли. Серіали - це ж масовий продукт, їх глядачам в принципі все одно, що дивитися. Тоді навіщо канали нариваються на Нацраду новими кацапськими серіалами? Рейтинг вони все рівно не роблять.

Особливо бісить, коли ахметовський ТРК Україна замість такої мега-рейтингової події, як фінал Ліги чемпіонів показує чергову серію тупого ватного серіалу. Я розумію, що кроти в фінал не вийшли))) Але блін, їх що рейтинг не цікавить? Вони ж права на трансляцію купили!
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А c первым национальным.UA все нормально?




Бойкот російської попси додає 2 нові світлини.
· 1 січня о 21:44 ·

На UA:Перший зовсім ошизіли!

У передачі "Майбутнє нації. Церемонія нагородження" крутили пісню "Русскіє зіми, до чєго красіви!". Ось її текст і запис:
Ох, зима, хороша,...
И поет душа.
И метель метет,
За собой зовёт.
А зовёт туда,
Где родные поля.
Где родные края,
И земля моя.

Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
А когда загрустим,
То без дела не сидим.
Мы спешим на улицу,
Чтоб скорей зажмуриться.
От снега искристого,
Белого, пушистого.
От солнца лучистого,
Зимнего, чистого.
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
Ну, а вот Новый год,
Он уже к нам идет.
Он спешит к нам, друзья,
Жить нам без него нельзя.
Это шутки и смех,
Это радость для всех.
Так давай не скучай,
Вместе с нами запевай!
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
Снег и вьюги,
Ледяные гонки.
Лыжи и санки,
Шапки-ушанки.
Снежные бабы,
Ямы да ухабы.
Русские зимы,
До чего ж красивы.
https://www.youtube.com/watch?v=64vIwjQQGNM
Тільки на відміну від запису, пісню виконувала оця дівчина з ведмедями. Надапалагать - майбутнє нації. Тільки якої нації???
UPD. Пишуть, що продюсером заходу був Влад Багінський http://www.fm-tv.com.ua/muz_news/83932/view/
#російскевбиває #стопрашизм #телекурви
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Любые рф-шные фильмы после 2000-го года (а возможно и раньше) "разжижают" мозги, приучают к хамству, портят вкус и удобрены сальными шуточками ниже пояса!
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Вот не надо ля-ля. Не кассовые, фестивальные фильмы у них очень даже хороши. Это "Дурак, Лефиафан, те же 12 и прочие фильмы Звягинцева, Сокурова и некоторых других.
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"Географ глобус пропил" с Хабенским тоже шедевр на мой вкус.
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Как вообще можно смотреть кацапское гавно ? Для меня это загадка.Неужели у украинцев настолько извращен вкус ,чтобы переваривать такое ??? - Сплошная тупость,дилетанство и откровенная пошлятина.Когда выбираю на ютубе видио,стараюсь,чтобы не было кацапским.Дабы не испортили настроение примитивом.
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ой вей не може бути-третій рік війна а роблять вигляд що за Україну -як пінчук мєдвєдчук коган-турчінов вальцман та решта кошерних зрадників
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а в реале из достижений -Зенит-Арена, Керченский мост и петух из навоза))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Я как то нашел и интернете фантастику, которую читал когда то в детстве(в смысле совковую пафосную фантастику). Через пол -часа чтения одна мысль была в головые - как я мог с таким увлечением когда то читать такую дерьмовую х"йню .
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Помимо хни были и есть те же миры Стругацких, Ефремова и др. Много было хорошей фантастики.
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По хРЕНьТВ мабуть вже показали передачку про те як Ілон Маск сп...в ці ідеї та проекти і реалізував їх.
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Когда я узнал что Путлер будет президентом РАБссии,я помню написал тогда такой Спич: теперь РАБссию завалят сериалами про крутых ментов и КГБистов,которые будут валить бандюков РАБссии ТОННАМИ
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А я згадав епізод з серіалу Динозаври, коли розумний ведучий сумно констатував, дивлячись на кандидатыв в президенти "Знову велика країна змушена вибирати між недоумком та злостивим психопатом!"

П.С. я із задоволенням переглянув би Альфа, Динозаврів та родину Кепських з перекладом українською. Не всі жарти там витончені, але є і справді смішні.
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Все що заборонене до показу в Україні буду показано на ")(уЇнтері".
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Украинский провайдер кабельной связи "Ланет" с 11 января 2017 года прекращает трансляцию пакета Inter Media Group, в который входят телеканалы "Интер", "НТН", "Мега", "Enter-фильм", "Пиксель", "K1″, "K2″, "Zoom" и "EuroNews".
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Есть ли шансы у русских на революцию в 2017-ом?


Для того, чтобы с ней подружиться, нужно уметь скармливать ей свое время и комфорт. Революция, как любая женщина, любит рисковых парней, она очень капризна и привередлива, может дать себя потрогать, а потом отвернуться и уйти так быстро, что уже не догонишь. Догонят ли русские революцию в 2017-ом? Я думаю, нет. Она предпочитает держаться от таких подальше. Антон Скальд http://censoru.net/15671-est-li-shansy-u-russkih-na-revolyuciyu-v-2017-om.html
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Нету у них никаких шансов на революцию. Сто лет назад население Российской империи еще оставалось народом. В нем было много пассионарных элементов. И сторонники национальных государств в порабощенных русней народах (украинцы/поляки/финны/.../буряты) и те, кто понимал, что их экономическое развитие в условиях русского средневековья невозможно.
А сейчас кто там остался? Кого Сталин не пострелял - те уже отделились. Оставшиеся в России живут с ампутированным кремлевской пропагандой мозгом. Это уже не народ, а быдло, которое ипут, а оно восторженно визжит: "Путен! РасЫсИя! Встаем с колен! Встаем в другую позу! Ипи нас езЧЧо!".
Они уже не люди. Просто биомасса, из которой пропаганда лепит любое говно.
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Цуґцванґ і краби ‏@pan_zugzwang 1 ч.1 час назад
Командувач Національними збройними силами Латвії генерал Петеріс Радзіньш у 1918-1919 служив у лавах укр армії Скоропадського та Армії УНР


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Как это дерьме можно вообще смотреть кацапская киноиндустрия шлак полный впрочем как и все остальное
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине запретили российский сериал "Человеческий фактор"
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