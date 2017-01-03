 В Польше арестовали украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры города Еленя Гура Виолетту Низьолек сообщает " Польское радио ".

Заседание суда по делу ареста произошло в ночь с понедельника на вторник. Прокуратура обвинила мужчину в совершении аварии со смертельным исходом, а также в управлении транспортным средством под воздействием алкоголя.

За совершение таких преступлений в целом грозит 12 лет заключения.

Мужчина во время предварительного допроса полицией не признал себя виновным в представленных обвинениях. "Он сказал полиции, что не помнит, что произошло", - сообщила Низьолек.

Напомним, пьяный украинец в новогоднюю ночь съехал на тротуар и сбил двух девушек 14 и 16 лет. Также получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Согласно данным правоохранителей, у водителя организме было около двух промилле алкоголя, а дорожное покрытие было довольно скользким.