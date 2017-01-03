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 В Польше арестовали украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек

Суд в Польше на три месяца арестовал 30-летнего украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек в городе Еленя Гура (Нижнесилезское воеводство).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры города Еленя Гура Виолетту Низьолек сообщает " Польское радио ".

Заседание суда по делу ареста произошло в ночь с понедельника на вторник. Прокуратура обвинила мужчину в совершении аварии со смертельным исходом, а также в управлении транспортным средством под воздействием алкоголя.

За совершение таких преступлений в целом грозит 12 лет заключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель из Украины насмерть сбил двух девушек 14 и 16 лет в Польше, - СМИ

Мужчина во время предварительного допроса полицией не признал себя виновным в представленных обвинениях. "Он сказал полиции, что не помнит, что произошло", - сообщила Низьолек.

Напомним, пьяный украинец в новогоднюю ночь съехал на тротуар и сбил двух девушек 14 и 16 лет. Также получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Согласно данным правоохранителей, у водителя организме было около двух промилле алкоголя, а дорожное покрытие было довольно скользким.

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У поляков "тут помню тут не помню..." не канает.Накинут по-полной.
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У злочинця, крім совісті, і каяття за скоєне відсутнє.
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Главное, чтобы из этого что-либо политического не раздули. А вообще, какие это девушки, это дети. Ублюдок.
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а о том, что это твоя жена с подружкой почему молишь, а педофил ???
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Этого питара непомнящего на рудники суку пока не загнется.
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Ой не "сололдко" йому буде в польскій тюрмі.
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Паршивый рагулина. Европа ему! Вот такие рагули как сядут за руль - кум королю, сват министру.
В тюрьме пусть рулит.
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Ну, да- не красит. Тут- помню, тут- не помню. Это залёт, чувак!!! Принимай- как должное. Два промилле! Не слабо...
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Скотина и посажирка его такая-же тварь.Жалко,что ее нельзя за соучастие привлечь.
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А сколько наших сбивали по трассе москва семферополь,когда оттуда ехали в крым? Хоть кто то об этом сказал.
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да не переживай ты так за свою родню.............
вечная им темень в сточных канавах говенного вонючего русскогомира...
НАДО БЫЛО СВОЮ ЖЕНУ И ДОЧЬ НЕ ПОСЫЛАТЬ НА ЗАРАБОТКИ В ПАрашшу.
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за каждого ребенка по 12 лет - это будет справедливо....

вообще всякую тварь, независимо от рода-племени, севшую за руль пьяным надо изолировать от общества на долгие лета.
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Украине народ вообще распустился,привыкли бухие за руль садиться,никакой культуры ,никаких правил поведения в нормальном обществе,часто стыдно за наших в Польше и остальном развитом мире.
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Вот какое будет отншение поляков из-за таких дебилов к украинцам ? Оно детей сбило , шоб оно сдохло
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Пьяный за рулем - уже потенциальный преступник.
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В Украине за вождение в нетрезвом виде нужно права отбирать на 10 лет сразу и штраф ,а если сел за руль после того,как права отобрали,то срок 3 года,по другому не дойдет.
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Конечно эта мразь ничего не помнит,если уровень алкоголя в крови в 10 раз превышает допустимую норму. Может хоть поляки посадят этого кондома на всю.Судя по машине человек не бедствует. У нас почти наверняка откупился-бы сволочь. Жаль мевочек,погибших в этой ужасной рукотворной аварии. Они только начинали свою жизнь и так трагически ее закончили от рук этого урода...
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UD AV 12103e32
А сколько наших сбивали по трассе москва семферополь,когда оттуда ехали в крым? Хоть кто то об этом сказал.

Ваши в москве или симферополе?Козлина немытая
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Польше арестовали украинца, который в новогоднюю ночь насмерть сбил двух девушек
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