 Агрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США Байер

"Хорошо, что Себастьян Курц совершает первую поездку в качестве председателя ОБСЕ в Украину - агрессия России является главной угрозой для безопасности всех в регионе ОБСЕ", - заявил он.
Good that @sebastiankurz makes first trip as @OSCE Chair to Ukraine--Russian aggression is major threat to security of all of OSCE area. https://t.co/YL1swBQy2D- Daniel Baer (@danbbaer) 3 січня 2017 р.
Напомним, сегодня, 3 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц отправились в Мариуполь.
Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
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https://www.youtube.com/watch?v=TF6LzYdJrQ0
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Jan. 3rd, 2017 at 11:27 AM
Решил после новогоднего празднования заглянуть тут в официальную статистику по золото-валютным резервам Центробанка России, мол, сколько они там прокутили за эти дни? И, откровенно говоря, был неприятно удивлён - статистику ещё не дали, значит - ещё бухают, а из той, что было, так ещё за 23.12.2016 и составляла она $379,1 млрд.
Конечно, обидно, что со свежими данными любители боярышника запаздывают, но в таком случае будем оперировать имеющимися. А именно, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что год назад, 25.12.2015, в закромах Центробанка находилась практически та же сумма - $370,2 млрд. То есть, за год, ничего не изменилось в отношении увеличения благосостояния государства. Более того, даже учитывая колебание запасов в течении года, они ни разу не смогли превысить отметку в $400 млрд!
Между тем, два года назад мы могли наблюдать схожую картину, а именно - 26.12.2014 резервов было на $388.5 млрд, в то время как в благоухающем и ещё мирном 27.12.2013 их насчитывалось $511,6 млрд. То есть, Россия находится в состоянии золото-валютной стагнации уже второй год к ряду! Хмм, хорошо это или плохо, с учетом того, что в 2014-м картина была совсем иная, резво сжигающая накопления, сложно так сразу сказать, но то есть один не обнадёживающий прогноз на 2017-й умалчивать не стоит.
Дело в том, что федеральный бюджет россиюшки в 2017-м полностью основан на потенциале Резервного фонда России ($31,3 млрд) и Фонда национального благосостояния ($71 млрд) и в самом же Минфине признают, что они будут практически полностью исчерпаны в течении года. А это значит, что золото-валютная стагнация в этом году прекратится и начнётся новый этап сжигания высоколиквидных активов!
С Новым Годом!
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Была остановлена украинским патрулем. Как и в случае, когда она в Ираке сбежала с базы и была поймана американским патрулем, стала корчить из себя скорбную умом и лопотать, что "заблудилась".
ПС
Ну вот почему пацаны из патруля растерялись и просто завернули Гадю назад? Это жеж не по джентельменски. Нужно было указать даме дорогу ... на минное поле.
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Вот ты такой "антихвашизд заштодедываевалыч" берешь фотку сходняка русских фашиков, собравшихся подрочить на Гитлера, и ... начинаешь писать про марш украинцев в честь Степана Андреевича Бандеры.
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Вот ты весь такой безмозглый журнаглист телеканала МО РФ "Звязда", свой высер про грипп в ВСУ иллюстрируешь фоткой подстреленого кацапского спецназовца Александрова.
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