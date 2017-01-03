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 Агрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США Байер

Представитель США при ОБСЕ Дэниэл Байер назвал агрессию России против Украины главной угрозой для безопасности всех стран в регионе ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Байер написал в Twitter.

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"Хорошо, что Себастьян Курц совершает первую поездку в качестве председателя ОБСЕ в Украину - агрессия России является главной угрозой для безопасности всех в регионе ОБСЕ", - заявил он.



Напомним, сегодня, 3 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц отправились в Мариуполь.

Читайте также: Число крымских татар, подвергающихся преследованиям и безосновательным обвинениям со стороны оккупантов, увеличивается, - посол США при ОБСЕ

Климкин и Курц 3-4 января посетят Донецкую область и обсудят развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.
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Бла, бла, бла. Пошли в жопу, брехливые американцы и урода Пэтю туда же забирайте.
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Гига,де пропадав,кажуть у вас там всі канали виключили ,тільки трухан-ківалов тв,а ще хуйло тв включили,так ти оце пік тєлєк
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і далі що? дасте зброю( ппо,про, снайперські комплекси, безпілотники і т.д) чи просто позвизділи, для годиться, і далі ніхєра не робитимите?
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а зачем тебе американское оружие?ты умеешь с ним обращаться?
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он хочет это оружие раздеребанить и продать
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А по теме - оружие никто напрямую не даст! но уже дали всю техдокументацию по их изготовлению - вы посмотрите на последнюю военную технику, выпущенную украинскими оборонными предприятиями?!! А потом, сравните эту технику с зарубежными аналогами - откроете для себя очень много нового!
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Конгресс США выделил 350 миллионов долларов для военной помощи украинской армии.
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"Пока петух в задницу не клюнет,.. .".Оказывается это о Европе.
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glavnoje o svojei zadnice bezpokoisa, s cjevo takije misli - spasatj ostoljnih Mir, no ne videtj sjto u sebe vo dvore proizhodit - priznovaisa - ti ruskij .
https://www.youtube.com/watch?v=TF6LzYdJrQ0
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Трампушка прийдет и скажет ВЫВСЕВРЕТИИИ,ЯВАМНИВЕРЮ)я ввх люблю)
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Масло маслянное...Остокиздило енто камлание и шаманство с бубном...
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ЗОЛОТО-ВАЛЮТНАЯ СТАГНАЦИЯ РОССИИ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Jan. 3rd, 2017 at 11:27 AM

Решил после новогоднего празднования заглянуть тут в официальную статистику по золото-валютным резервам Центробанка России, мол, сколько они там прокутили за эти дни? И, откровенно говоря, был неприятно удивлён - статистику ещё не дали, значит - ещё бухают, а из той, что было, так ещё за 23.12.2016 и составляла она $379,1 млрд.

Конечно, обидно, что со свежими данными любители боярышника запаздывают, но в таком случае будем оперировать имеющимися. А именно, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что год назад, 25.12.2015, в закромах Центробанка находилась практически та же сумма - $370,2 млрд. То есть, за год, ничего не изменилось в отношении увеличения благосостояния государства. Более того, даже учитывая колебание запасов в течении года, они ни разу не смогли превысить отметку в $400 млрд!
Между тем, два года назад мы могли наблюдать схожую картину, а именно - 26.12.2014 резервов было на $388.5 млрд, в то время как в благоухающем и ещё мирном 27.12.2013 их насчитывалось $511,6 млрд. То есть, Россия находится в состоянии золото-валютной стагнации уже второй год к ряду! Хмм, хорошо это или плохо, с учетом того, что в 2014-м картина была совсем иная, резво сжигающая накопления, сложно так сразу сказать, но то есть один не обнадёживающий прогноз на 2017-й умалчивать не стоит.
Дело в том, что федеральный бюджет россиюшки в 2017-м полностью основан на потенциале Резервного фонда России ($31,3 млрд) и Фонда национального благосостояния ($71 млрд) и в самом же Минфине признают, что они будут практически полностью исчерпаны в течении года. А это значит, что золото-валютная стагнация в этом году прекратится и начнётся новый этап сжигания высоколиквидных активов!
С Новым Годом!

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Цена на нефть поднялась, поэтому рашка спокойно дотянет до 2018 года, а вот что будет дальше хз
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Украина всегда была агрессором против РАБссии,причем очень вираломным,гитлер пацан,по сравнению с Украинцами..
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Вчера Гадя Савченко пыталась через КПВВ Новотроицкое прорваться в Дыру на стрелку со своими единоверцами по хуйлофилии Сашкой и Игорешкой.
Была остановлена украинским патрулем. Как и в случае, когда она в Ираке сбежала с базы и была поймана американским патрулем, стала корчить из себя скорбную умом и лопотать, что "заблудилась".

ПС
Ну вот почему пацаны из патруля растерялись и просто завернули Гадю назад? Это жеж не по джентельменски. Нужно было указать даме дорогу ... на минное поле.
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Та все это понимают. Делать то что? США тянут на себе это ёпаное ООН. Кормят поят одевают обувают в лучших магазинах Нью Йорка эту шоблу ёблу. Так сформируйте уже специальные миротворческие силы от разных стран. Ху йло ведёт себя ровно на столько на сколько ему позволяют. Если его выкинут с Донбасса то он давно уже заготовил оправдательную сказку для своего ублюдского народишко что "Мы ничего не обещали нас там не было"
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da ti prosto umnicjka - na orden, zasluzjil cjestnim, neposiljnim trudom i ucjoboi, na jesjcjo odin, ne zjalko zje.

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Очередной эпик фейл русской пропаганды.
Вот ты такой "антихвашизд заштодедываевалыч" берешь фотку сходняка русских фашиков, собравшихся подрочить на Гитлера, и ... начинаешь писать про марш украинцев в честь Степана Андреевича Бандеры.


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Или так.
Вот ты весь такой безмозглый журнаглист телеканала МО РФ "Звязда", свой высер про грипп в ВСУ иллюстрируешь фоткой подстреленого кацапского спецназовца Александрова.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАгрессия России против Украины - главная угроза для безопасности стран ОБСЕ, - постпред США Байер
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