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Все про:армия (7195) Мариуполь (3931) расследование (1787) Полторак (686)

 Военная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря

Министр обороны Украины Степан Полторак поручил военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины провести служебное расследование по факту ненадлежащей перевозки и дальнейшего расположения в Мариупольском аэропорту военнослужащих ВСУ - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "С таким народом армия непобедима!", - Полторак поздравил украинцев с наступающим Новым Годом и Рождеством. ВИДЕО

Как сообщается на сайте ведомства, по результатам расследования Полторак примет соответствующие решения в отношении ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению такой ситуации.

Напомним, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами посещали командный пункт в районе Широкино (Мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Во время торжества 15 украинских воинов были награждены государственными наградами.

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О ненадлежащих условиях содержания сообщили сами воины, а также волонтеры.

Командир минометного расчета Лера Бурлакова написала за несколько минут до наступления Нового года:

"Президент нас наградил (о том, каких адских двух суток с кофе "только для командования" на морозе и т.д. - речь не о боях на Светлодарск дуге - это стоило, напишу позже). Когда вручал медаль - рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим.

Вертушку пообещали. Но в то время, когда более важные люди полетели с Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо... Автобус, которым мы могли бы уехать обратно чтобы быть на месте хоть через 5-8 часов, тоже забрали (сюда мы приехали на КрАЗ без отопления, если что, но и его уже нет).

Сижу в Мариуполе на аэродроме. Рыдаю. Супер. С наступающим".

Волонтер Ольга Батагова уточнила, что в ненадлежащих условия уставшие воины пробыли до 11 часов 1 января. Затем их вновь перебросили на передовую.

"Их было около ста бойцов массовки (на камеру) и 15 героев, отличившихся на Светлодарской дуге. Среди них три женщины. Этих представленных к награде 15 везли с передовой. Усталых и замерзших. везли в открытом кузове... Потом натаскивали строевую в аэропорту Мариуполя. Наконец награждения. Около семи вечера 31 декабря закончились торжества и... о них забыли. Они сидели в пустом аэропорту. Голодные и неистово уставшие. Затем как скот загнали в холодный ангар. Там и встретили новый год. Почетно награжденные президентом героями... Около одиннадцати утра забрали автобусом и завезли на Бахмут. Дальше - как знаете...".
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С этих тварей(руководство) вышиванки поснимать, у каждого на груди скотчем партбилет КПСС прилеплен,на случай , а вдруг пукин таки нападет.....
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И самое страшное то, что она проявляется в боевых условиях. И пока армией командуют 3.14доры вроде Полторака и Муженка - ничего не изменится.
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Правильные слова, но не совсем. Порошенко не просто президент, он главнокомадующий, и, соответственно, несет полную ответственность за происходящее в армии.
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А видио из 93й бригады,как наших героев везут в вагонах непрнятных уже расследовали?Или как обычно вы все врете.
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Так петеботы кричали здесь, что это все брехня. Это даже не совок, это скотство по отношению к бойцам. Барин уехал, а потом хоть трава не рости? Надеюсь, Маккейну сообщат какой ценой его визит обошелся нашим солдатам.
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Открою Вам тайну,хоть уверен Вы её знаете...Маккейну глубоко насрать на наших героев,как и на всю Украину в целом! Иначе бы не секунды не поддерживал бы ворьё во власти...
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Слишком категорично. Это не его страна, и если народ такая власть устраивает, то до чого тут Маккейн?
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К тому же Маккейн потом, уже в Киеве, кого-то возил жирными мордами по столу за коррупцию
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Вы правильно сказали,это не его страна и именно поэтому ему наплевать и на солдат и на народ Украины! Я не верю ни одному мировому лидеру ,который говорит,что у нас идут правильные реформы.... Это всё враги нашей страны!
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Ну если наша власть не отстаивает наши национальные интересы, почему это должны делать другие. У них свои собственные интересы. Нам пора не надеяться, что кто-то за нас что-то решит, а самим повзрослеть. И правильные реформы нужны нам прежде всего и только потом Западу, чтобы партнер был адекватным. Все буде добре.
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Правильнее сказать гнилье в народе , которое за 200 грн. голосовало за трижды судимого уголовника, а сейчас хочет жить как в Европе. Что бы жить как в Европе необходимо морально дорасти до уровня , что бы не продавать свой голос за 3 копейки.
Ничего не изменилось сейчас в народе, опять готовы голосовать за Мураева, Рабиновича и Савченко.
Наверное не зря Моисей водил евреев 40 лет по пустыне , пока не вымрут все евреи с рабской душой.
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Еще раз убедился, что отношение к солдатам у этих "штабс-генералов" эпохи разворовывания армии имперское аки совсковое, как к мясу. Ведь по сути, полторак когда в армии очутился? В начале 90, скорее всего потому что насоветовали высокпоставленные родственники, мол, карьеру сделаешь, или просто никуда больше приткнуться не мог, а там - довольствие, пайок, как никак...Вот и дослужил до генералиссимуса потихоньку. Короче, это не те командиры, с которыми войны выигрывают.
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А милиция была не с народом , а с владельцами клуба Динамо и СДПУо- то есть это кадр кума раши
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Методичка помінялася:зрадофіли все придумали,на цар добрий, бояри погані
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ЗСУ - НАША ГОРДІСТЬ! ‏@UaForces 16 ч.16 часов назад
Телефонував знайомий сепар, разом навчалися в універі, каже що втекло їх троє з позицій, зрозуміли помилку, і хочуть до нас. Ага, вже...
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сопли
реквизировали такси - и в часть
а потом пусть оплачивает Полторак, после расследования
вы не военные - вы сопливые девицы
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А потом СИЗО, бо реквизировать нельзя - у нас не война, а АТО. Торнадо уже в курсе. Можешь спросить у Толика-Тепловизора
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херня. они же герои, получившие награды САМОГО
совковая традиция такие моменты списывает
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Уверен на 100% НИЧЕГО этим тварям из МО не будет ! В лучшем случае выпишут выговор, который снимут через месяц за "героическое служение Родине" и ВСЕ ... Потому что для большинства из них солдат - "быдло", а они - " голубая кровь", пьют, гуляют вместе на наворованные у этого же солдата деньги . Ворон ворону глаз не выклюет ! Бля, неужели за три года нельзя было вычистить систему МО от уродов, алкашей и сепаров ???
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Господи спасибо тебе, что я не подписался на эту войну как можно шото делать с №банутыми людьми Солдаты на передке отдают самое ценное ,а эти сволочи не могут достойно оценить
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ты бы помолчал, Иаков, - в Израиле тебе бы вдули под хвост за эту писанину
так что сцепи зубы и молись украинским богам
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Так твои привластные "боги" как раз родом-то из Хайфы.
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"Хотел бы с особенно теплыми словами обратиться к тем, кто на той стороне временной линии разграничения, но душей и сердцем - к стране. Дорогие наши соотечественники: украинская оккупация - временная", - сказал Порошенко. Это из выступления Барыги в Мариуполе.Украинская оккупация-это похлеще циничных бендер будет.
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Одно было межигирське му-му ,а друге офшор красноречивый !
Те же яйца- вид с боку !
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Сидит боец и думает - Впереди враг, сзади тоже враг..... Не злите солдата!
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Ненадлежащую эвакуацию раненых во время последних боев уже расследовали?
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В армии многолетний уклад, который устраивал серую массу. И вдруг в армию пришли молодые, грамотные , свободолюбивые молодые ребята С ЧУСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА. Дорогу молодым!
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Как эти великие эконанисты (это не ошибка) баражные уже надоели!
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Успокойтесь!!!! Проблема заключается увы в нашем менталитете!!! Весь бардак лежит у нас в мозгах!!! У всех! У всей нации!!! И мы сами должны выдавливать это из себя! Это во всем!!! Как и в случае с коррупцией! У нас все дают и все берут взятки! Нам нужны годы чтобы этих бесов выгнать из своего сознания! Т.к. при замене одних людей на других принципиально ни чего меняться не будет!!! Т.к если это в сознании народа!!!! Пока мы это все не поймем ни чего не изменится! У нас проблемы не правителях! У нас проблемы с нацией!
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зато хенерал какой в нашей армии! упитанный, весь в шыкаладе и штаны с широким лампасом. А солдаты что? кому они нужны? Тут цельный шыкаладный глаз приехал чтобы солдат поздравить. Не шоколадные они, не растают.
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думаю пидставою для службового розслидування е тэ, що наш петрлэксиевич осббысто пообичав хэликоптер а його пидставили та не далы гвынтокрыл бийцям. Тобто в шапци акта рослидування повыно бути пидства - за пидрыв авторитету командуючого. Тоб то я хочу цым сказати, що якбы пэтя не пообицяв то й полтораку було б насрати на цей хфакт.
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Ах ты её жишь твою мать... Все расследовали, всех наказали, осталось только это...
Цирк... Клоуны...
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и тут на арену должен выйти плачущий тоха -гениальный воэнный прокурорчик. И расстрелять всех с помощью секретного тепловизора.
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А тупо свалить и проигнорировать это награждение было слабо.Или высказать все в глаза шоколадному?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря
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