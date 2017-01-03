 Военная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.
Как сообщается на сайте ведомства, по результатам расследования Полторак примет соответствующие решения в отношении ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению такой ситуации.
Напомним, 31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами посещали командный пункт в районе Широкино (Мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Во время торжества 15 украинских воинов были награждены государственными наградами.
Командир минометного расчета Лера Бурлакова написала за несколько минут до наступления Нового года:
"Президент нас наградил (о том, каких адских двух суток с кофе "только для командования" на морозе и т.д. - речь не о боях на Светлодарск дуге - это стоило, напишу позже). Когда вручал медаль - рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим.
Вертушку пообещали. Но в то время, когда более важные люди полетели с Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо... Автобус, которым мы могли бы уехать обратно чтобы быть на месте хоть через 5-8 часов, тоже забрали (сюда мы приехали на КрАЗ без отопления, если что, но и его уже нет).
Сижу в Мариуполе на аэродроме. Рыдаю. Супер. С наступающим".
Волонтер Ольга Батагова уточнила, что в ненадлежащих условия уставшие воины пробыли до 11 часов 1 января. Затем их вновь перебросили на передовую.
"Их было около ста бойцов массовки (на камеру) и 15 героев, отличившихся на Светлодарской дуге. Среди них три женщины. Этих представленных к награде 15 везли с передовой. Усталых и замерзших. везли в открытом кузове... Потом натаскивали строевую в аэропорту Мариуполя. Наконец награждения. Около семи вечера 31 декабря закончились торжества и... о них забыли. Они сидели в пустом аэропорту. Голодные и неистово уставшие. Затем как скот загнали в холодный ангар. Там и встретили новый год. Почетно награжденные президентом героями... Около одиннадцати утра забрали автобусом и завезли на Бахмут. Дальше - как знаете...".
4687 41
Полторак утвердил организационно-методические указания относительно государственной антикоррупционной политики в Минобороны на 2017 год(0)
"Деньги, которые мы получили, они достаточны, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед", - Полторак о бюджете Минобороны на 2017 год(35)
Договоренности о прекращении огня не выполняются со стороны боевиков, - Полторак(32)
Полторак наградил волонтеров организации "Армия SOS". ФОТОрепортаж(20)
Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе больше не нужна - политолог(0)
Полторак наградил четырех офицеров ССО огнестрельным оружием. ФОТО(90)
Минобороны направило 8 миллионов гривен на выплаты семьям военнослужащих, находящихся в заложниках у боевиков, - Ирина Геращенко(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ничего не изменилось сейчас в народе, опять готовы голосовать за Мураева, Рабиновича и Савченко.
Наверное не зря Моисей водил евреев 40 лет по пустыне , пока не вымрут все евреи с рабской душой.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Телефонував знайомий сепар, разом навчалися в універі, каже що втекло їх троє з позицій, зрозуміли помилку, і хочуть до нас. Ага, вже...
Ответить
Ответить
реквизировали такси - и в часть
а потом пусть оплачивает Полторак, после расследования
вы не военные - вы сопливые девицы
Ответить
Ответить
совковая традиция такие моменты списывает
Ответить
Ответить
Ответить
так что сцепи зубы и молись украинским богам
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Те же яйца- вид с боку !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цирк... Клоуны...
Ответить
Ответить
Ответить