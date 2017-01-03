 Военная служба правопорядка расследует ненадлежащую перевозку военных-участников торжества в Мариуполе 31 декабря

"Президент нас наградил (о том, каких адских двух суток с кофе "только для командования" на морозе и т.д. - речь не о боях на Светлодарск дуге - это стоило, напишу позже).

Когда вручал медаль - рискнула попросить его о вертолете, чтобы мы успели до Нового года вернуться на позиции, к своим.





Вертушку пообещали.

Но в то время, когда более важные люди полетели с Марика спокойно, именно для нас метеоусловия вдруг оказались не такими, как надо... Автобус, которым мы могли бы уехать обратно чтобы быть на месте хоть через 5-8 часов, тоже забрали (

сюда мы приехали на КрАЗ без отопления, если что, но и его уже нет).





Сижу в Мариуполе на аэродроме.

Рыдаю.

Супер.