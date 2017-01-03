 Новогодний теракт в Стамбуле не приведет к приостановке военных операций в Сирии, - вице-премьер Турции

Теракт в Стамбуле, произошедший 31 декабря, не приведет к приостановке военных операций в Сирии, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передает издание Reuters.

"Эта атака является посланием Турции против решительных операций заграницей, - заявил Куртулмуш, - Везде, где нужно, мы будем продолжать операции, пока эти террористические организации перестанут оставаться угрозой для Турции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперация по поимке стрелка из ночного клуба Стамбула завершилась безрезультатно

Напомним, 31 декабря в Стамбуле во время празднования нового года в популярном ночном клубе Reina произошла стрельба. В результате атаки 39 человек. Среди погибших - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское гражданство), 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по трое жертв - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики организации "Исламское государство".