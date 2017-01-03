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Все про:Сирия (2000) теракт (1926) Турция (1733) ИГИЛ (429)

 Новогодний теракт в Стамбуле не приведет к приостановке военных операций в Сирии, - вице-премьер Турции

Анкара считает, что теракт является посланием Турции.

Теракт в Стамбуле, произошедший 31 декабря, не приведет к приостановке военных операций в Сирии, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передает издание Reuters.

"Эта атака является посланием Турции против решительных операций заграницей, - заявил Куртулмуш, - Везде, где нужно, мы будем продолжать операции, пока эти террористические организации перестанут оставаться угрозой для Турции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецоперация по поимке стрелка из ночного клуба Стамбула завершилась безрезультатно

Напомним, 31 декабря в Стамбуле во время празднования нового года в популярном ночном клубе Reina произошла стрельба. В результате атаки 39 человек. Среди погибших - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское гражданство), 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по трое жертв - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики организации "Исламское государство".

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Да воюйте, воюйте. У вас народу много - взрывать и взрывать. Что у хуйла, что у эрдагла.
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"Анкара считает, что теракт является посланием Турции".

Террам как-то поуй, что считает Анкара. Шлет - и все. Бомбите дальше.
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туркам кров із носа треба не допустити об,єднання курдів. Адля цього треба взятим. Альабаб (здається), або не дати взяти це місто курдам. Інакше курди створять свою державу і в їх планах щоб в її склад увійшли і турецькі, і сирійські, і іракські курди...
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Срать нам на Турцию и на то, что там происходит.
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Этот теракт ни на что не повлияет - организовал его сам эрдоган, чтобы ещё сильнее закрутить гайки по укреплению своей единоличной власти. Тираны так всегда поступают, да и терактов не было пока эрдогана сместить не попытались. И кроме эрдогана в этом теракте никто не заинтересован - "результаты" от него выгодны только эрдогану.
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это он местным курдам заявил или )(уйлишке ?
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Что паслание это как маме неходи)))А вот правельно ли турцыя панимает это паслание?
Или просто не хочет его панимать вот это вапрос вапросов
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовогодний теракт в Стамбуле не приведет к приостановке военных операций в Сирии, - вице-премьер Турции
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