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Все про:писатель (158) Чехия (740) эксгумация (23)

 В Чехии могут эксгумировать останки украинского писателя Александра Олеся

Перезахоронение запланировано на сегодня.

Останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в на Ольшанском кладбище в столице Чехии, Праге, могут быть принудительно эксгумированы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает ZN.UA.

В могиле писателя собираются похоронить другого человека. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривенm - ред.).

По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Александра Олеся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чехии заработал центр по борьбе с российской пропагандой

По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны.

Министр информации Юрий Стець отметил в комментарии газете, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее.

Как известно, Александр Олесь (Кандыба) умер в 1944 году.
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нас Израиль давно уговаривает отдать останки Нахмана, а мы неее.... Пусть приезжают и тратят бабло у нас каждый год. Барыжье кругом, что у нас, что у чехов. За баблом и честь и совесть стали пустым звуком для многих.
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Держите при себе Ваш кацапский гибридный бред. Останки ребе Нахмана находятся там, где они находятся по личному завещанию ребе Нахмана. Основная масса земного шара понимает значимость завещания. И лишь спившиеся гибриды зачем то умничают... хотя пора бы им стать навозом..
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не хотел Вас, уважаемая обидеть)) Мне останки Нахмана не мешают и возражений у меня по его месту прибывания нет))
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но тем не менее:

В январе 1993 году, находясь с визитом в Израиле, Леонид Кравчук дал согласие на перенос останков рабби Нахамана в Иерусалим. Но против этого выступили лидеры браславского движения, поскольку данная инициатива противоречила завещанию рабби Нахмана. В 1996 году два молодых израильских хасида попытались похитить его останки и вывезти их для перезахоронения в Иерусалим. Эта попытка была пресечена украинскими правоохранительными органами и вызвала волну негодования среди представителей браславского хасидизма.
Возле могилы рабби Нахмана началось строительство одной из крупнейших синагог Европы, рассчитанной на 6000 паломников. Но в связи с тем, что украинская компания-подрядчик не получила оплату за выполненные работы по строительству синагоги, она добилась судебного решения об обращении взыскания на недостроенную синагогу и её продажу с аукциона. Это вызвало волну протестов со стороны браславских хасидов, а также еврейской общины Украины, западных еврейских и правозащитных организаций. В конце концов, спор был разрешён в сентябре 2008 года благодаря вмешательству казахстанского миллиардера и президента Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Александра Машкевича.
Вот я и говорю: За баблом и честь и совесть стали пустым звуком для многих.
А Вы взяли и оскорбились )))
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А если платить ренту за покойника больше некому( умерли друзья, не осталось родственников), то его выкапывают и - на свалку?..... Клёвые Европейские ценности!
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Где в статье написано про свалку? Процитируйте, пожалуйста, а то я что-то не вижу..
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Как в гостинице! Полежал, оплата кончилась, прошу на выход! Уступи место новенькому..
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ну да ..Чехия пуп (попа) земли. Куда там Японцам и прочим китайцам до европейской чехии которые уже больше века смотрят за могилами солдат и матросов императорской росии , среди которых были люди разных национальностей..
а сынок настоящий акула бизнеса ..это надо же , таким способом себе местечко сторожить )) А потом придет время , папулю выкопает и себя положит , а потом и его выкопают и сына (внука) положат ..))
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Надо бы забрать прах великого поэта и похоронить на Родине. Посольство обязано подсуетиться.
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Что тут думать, нужно забрать его на Родину.
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У чехов прикольные традиции, в костях ковыряться...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Чехии могут эксгумировать останки украинского писателя Александра Олеся
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