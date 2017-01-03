 В Чехии могут эксгумировать останки украинского писателя Александра Олеся

Останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в на Ольшанском кладбище в столице Чехии, Праге, могут быть принудительно эксгумированы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает ZN.UA.
В могиле писателя собираются похоронить другого человека. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривенm - ред.).
По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Александра Олеся.
По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны.
Министр информации Юрий Стець отметил в комментарии газете, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее.
Как известно, Александр Олесь (Кандыба) умер в 1944 году.
2961 21
В Польше эксгумировали останки тел Качиньского и его супруги, погибших в авиакатастрофе под Смоленском(66)
Сегодня в Польше эксгумируют останки президента Качиньского и его супруги, погибших в авиакатастрофе под Смоленском(17)
"Не могу понять: как можно воевать с Украиной?", - Акунин делится впечатлениями о пребывании в Киеве(353)
"Я категорически против того, чтобы называть русский народ обществом", - российский писатель Ерофеев. ВИДЕО(208)
Все сложнее выбирать бусинки золота из го*на - блогер о творчестве Пелевина(0)
Следком России подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом писателей для объединения усилий в "войне за умы молодежи"(77)
Порошенко выразил соболезнования родным писателя Романа Иванычука: "Его произведения, проникнутые любовью к родной земле и народу, навсегда останутся украшением отечественной культуры"(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В январе 1993 году, находясь с визитом в Израиле, Леонид Кравчук дал согласие на перенос останков рабби Нахамана в Иерусалим. Но против этого выступили лидеры браславского движения, поскольку данная инициатива противоречила завещанию рабби Нахмана. В 1996 году два молодых израильских хасида попытались похитить его останки и вывезти их для перезахоронения в Иерусалим. Эта попытка была пресечена украинскими правоохранительными органами и вызвала волну негодования среди представителей браславского хасидизма.
Возле могилы рабби Нахмана началось строительство одной из крупнейших синагог Европы, рассчитанной на 6000 паломников. Но в связи с тем, что украинская компания-подрядчик не получила оплату за выполненные работы по строительству синагоги, она добилась судебного решения об обращении взыскания на недостроенную синагогу и её продажу с аукциона. Это вызвало волну протестов со стороны браславских хасидов, а также еврейской общины Украины, западных еврейских и правозащитных организаций. В конце концов, спор был разрешён в сентябре 2008 года благодаря вмешательству казахстанского миллиардера и президента Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Александра Машкевича.
Вот я и говорю: За баблом и честь и совесть стали пустым звуком для многих.
А Вы взяли и оскорбились )))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а сынок настоящий акула бизнеса ..это надо же , таким способом себе местечко сторожить )) А потом придет время , папулю выкопает и себя положит , а потом и его выкопают и сына (внука) положат ..))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить