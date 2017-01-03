 93 журналиста погибли в 2016-м при исполнении профессиональных обязанностей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Международную федерацию журналистов.
Журналисты и сотрудники СМИ гибли от целенаправленных нападений, взрывов бомб и во время боевых действий. При этом, наибольшее число погибших журналистов приходится на Ирак - 15, Афганистан - 13, Мексику - 11, Емен - 8, Сирию и Гватемалу - по 6.
Кроме того, 29 журналистов погибли в результате двух авиакатастроф - в Колумбии и РФ.
"Мы всегда приветствуем любое уменьшение уровня насилия против журналистов и работников медиа, однако эти цифры не дают чувствовать себя спокойно. Мы и дальше надеемся на окончание кризиса безопасности в масс-медиа", - заявил президент МФЖ Филипп Лерут.
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Тю на вас..
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