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 93 журналиста погибли в 2016-м при исполнении профессиональных обязанностей

В 2016 году в мире при исполнении профессиональных обязанностей погибли 93 журналиста и сотрудника средств массовой информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Международную федерацию журналистов.

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Журналисты и сотрудники СМИ гибли от целенаправленных нападений, взрывов бомб и во время боевых действий. При этом, наибольшее число погибших журналистов приходится на Ирак - 15, Афганистан - 13, Мексику - 11, Емен - 8, Сирию и Гватемалу - по 6.

Кроме того, 29 журналистов погибли в результате двух авиакатастроф - в Колумбии и РФ.

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"Мы всегда приветствуем любое уменьшение уровня насилия против журналистов и работников медиа, однако эти цифры не дают чувствовать себя спокойно. Мы и дальше надеемся на окончание кризиса безопасности в масс-медиа", - заявил президент МФЖ Филипп Лерут.


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Вот не надо ля-ля, в России нет журналистов, там есть офицеры ФСБ с особым задание!
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Я бы тоже рашинских - в отдельную статью относил. Что то типа 93 журналиста погибли, но о 23 - горевать не стоит.
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Цензор , вы новость правильно подавайте , я уже испугался что погибло столько Украинских журналистов !
Тю на вас..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия93 журналиста погибли в 2016-м при исполнении профессиональных обязанностей
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