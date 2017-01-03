 В Чехии заработал центр по борьбе с российской пропагандой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Центр будет находиться в подчинении министерства внутренних дел Чехии. В нем будет работать 20 человек.
"Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец ожидает, что сотрудники центра уже через несколько минут после появления фейков в Сети смогут сообщить о дезинформации и внести необходимые уточнения", - говорится в сообщении.
По данным агентства dpa, задачей центра будет также борьба против "пропаганды внешних сил". Наблюдатели пражского аналитического центра "Европейские ценности" предупреждают о росте влияния СМИ, подконтрольных российскому государству, пишет агентство.
Как сообщалось ранее, власти Чехии опасаются, что распространение недостоверной информации в Интернете может повлиять на исход парламентских выборов, которые пройдут в октябре 2017 года. В чешском правительстве заявляют, что в стране действуют десятки сайтов, распространяющих фейковые новости и конспирологические теории. Власти предполагают, что эти сайты связаны с Кремлем, хотя признают, что доказать эту связь непросто
Власти Чехии полагают, что Москва попытается повлиять на общественное мнение в стране для поддержки пророссийских партий"
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Совок нервно курит в сторонке.
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А ты хрюкни "чечнякруто!"
И сразу станет легче!)))
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Диктатура начинается с невежества. Им же и поддерживается. А фейки ведут к невежеству.
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Не стоит путать превращение в КНДР, с противодействием этому превращению.
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17 окт. 2016 г. - В Великобритании заблокировали счета RT после изучения ... международного телеканала RT (ранее - Russia Today). ... того же года в Лондоне арестовали счет агентства "Россия сегодня". ... Сотрудников Sputnik в Латвии и Эстонии вызывали на беседы в органы безопасности этих стран
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Новости Крымнаша. Выпуск #777 за 02.01.2017 «россия - главный декоммунизатор Украины» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/02/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-777-%d0%b7%d0%b0-02-01-2017-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8/ … ссылки, фото и видео в блоге
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http://ukrainian.co.ua/2017/01/03/ukrainskiy-provayder-prekrashhaet-tra/
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І чому ти лазіз під гамериканським прапором? Гадаєш, пані Власта повірить що ти цивілізована людина?
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Це дуже добре.
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Начните борьбу с фейками с CNN:
11:02, 03 января 2017
Телеканал CNN использовал в качестве иллюстрации к новости о российских хакерах кадр из популярной видеоигры Fallout 4.
Скриншот из мини-игры по взлому компьютеров был использован для новости о якобы произошедшем вмешательстве хакеров в президентскую гонку США.
В самой новости речь шла о "вмешательстве" хакерской группы в процесс выборов.
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Cjego svojei vlasovkoi trjapki stidisjsa to.
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Начните с себя, лишнехромосомные!
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