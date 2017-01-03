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Все про:газ (8571) кредит (2009) Нафтогаз (2208) Deutsche Bank (1)

 "Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии в $500 млн для закупки газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" 30 декабря подписала кредитное соглашение с Citi и Deutsche банком на получение деноминированной в евро возобновляемой кредитной линии для закупки газа в сумме, эквивалентной $500 млн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

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Как отмечается, эта кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что, в свою очередь, обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению №876 Кабинета министров от 30 ноября 2016 года.

Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche банком и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз Украины" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. Всемирный банк гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.

НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа, как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.

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"Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - прокомментировал глава правления НАК Андрей Коболев.

В департаменте по корпоративным коммуникациям напомнили, что в 2015 году "Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на $300 млн от Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа у европейских поставщиков.
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Т.е. опять замёрзнем насмерть. Вот непруха!
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Який це вже раз "замерзаєм"? Щось починаю збиватись з рахунку.
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Нахрена им кредит? где деньги за продажу раннее закупленного газа???
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Т.е. у нафтогаза нет ни денег ни газа своего что ли?Или это ребрэндинг такой.
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я конечно не экперд но не могу понять для чего нужно брать кредит если цена на газ и так эуропейска7
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Діло обігових коштів-для цього найчастіше беруть кредити.
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От і добре, що виліковуємось від енергетичної залежності від рашки.
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Добыча природного газа в Украине в 2016 г., по оперативным данным, увеличилась на 0,7% (на 133,9 млн куб. м) по сравнению с 2015 г. - до 20 млрд 29,9 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз чтобы увеличить +1 или 2 % до 3 %
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Як і в усьому цивілізованому світі-без них важко обійтися.
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нафтогаз разом з олігархами і так заробляє дохрініща грошей. нахріна їм кредит. чи кончені уроди вже все скомуніздили гроші стягнуті з народу. До 15млрв куб газу видобувають в Україні з вартістю від 25 до 80 дол. продають населенню за 270... де гроші сукі шоколадні?
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НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа, как на западном, так и на восточном направлении. "Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы"

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То есть 100% уверенности в том, что газ у агрессора покупать не придётся, нет?
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100% уверенность может быть только у Бога, пока обходимся без закупок у России
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Кредитная линия это не кредит. Нужно будет возьмут, не нужно не возьмут.
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Кроме как кредитами, больше Украине и похвастаться нечем. Нищебродская страна, с зажравшейся властью и бандитами олигархами.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии в $500 млн для закупки газа
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