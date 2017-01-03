 "Нафтогаз" подписал соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии в $500 млн для закупки газа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".
Как отмечается, эта кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка, что, в свою очередь, обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению №876 Кабинета министров от 30 ноября 2016 года.
Действие кредитной линии составляет четыре года: два года на закупку газа и два года на погашение кредита. По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты. Подтверждением оплаты после поставки для поставщиков станут аккредитивы, которые будут выпускаться Citi и Deutsche банком и при осуществлении оплаты превращаться в кредиты. "Нафтогаз Украины" будет осуществлять погашение этих кредитов в течение 12 месяцев с момента их предоставления. Всемирный банк гарантирует возвращение этих кредитов международным коммерческим банкам.
НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа, как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.
"Эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение этой зимы", - прокомментировал глава правления НАК Андрей Коболев.
В департаменте по корпоративным коммуникациям напомнили, что в 2015 году "Нафтогаз Украины" получил возобновляемую кредитную линию на $300 млн от Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа у европейских поставщиков.
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То есть 100% уверенности в том, что газ у агрессора покупать не придётся, нет?
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