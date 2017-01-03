EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Киевские новости
  828  9
Все про:Киев (15748) Метрополитен (343) банкомат (57)

 В киевском метро установят 50 дополнительных банкоматов

Метрополитен надеется за год полностью оказаться от жетонов.

В киевском метро установят 50 дополнительных банкоматов, конкурс на установление уже оглашен, передает Цензор.НЕТ. Об этом каналу " 112 Украина " заявила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Пассажирам удобно зайти на станцию ​​метро, ​​снять какую-то наличность для того, чтобы что-то купить или оплатить проезд. Поэтому мы ждем завершения конкурса и надеемся, что получим надежного партнера", - заявила Макогон.

Кроме этого, уже до конца следующего года киевский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов и перейти на карты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевский метрополитен" предложил обсудить переименование станции метро "Петровка" в "Почайну"

"Мы хотим закончить этот новый год без жетонов, только с карточками и максимально современными способами оплаты. На сегодняшний день мы уже имеем 5 млн. оплат с помощью банковских карт. У нас работают три терминала на центральных станциях. Сейчас есть ограничения по жетона в кассах", - добавила Макогон.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Приват? Ощад?

а вообще удобно, давно нужно было установить, а то прикрыли Крещатик, и в метро не было никаких
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо добавлять турникеты с кредитками. И не только в метро. Пора и в наземном транспорте переходить на безнал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Карточки замедляют проход на турникетах,считыватели все поцарапанные (самые дешевые),о каких банкоматах речь? и для чего?В киевской области в городках по одному банкомату на на город или село.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как карточки замедлят проход, если исключается работа кассира с наличкой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
считываются быстро? или притормаживают? в магазинах бывают проблемы с сетью, но то другая система конечно
 показать весь комментарий
Ответить
 
А есть страны вообще без банкоматов. Нам на них равняться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Грузии даже маршрутки "по карточкам" и никто не говорит, что это не удобно или медленно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Будет или порошенковский банк или маскальские - других банда пархатого кондитера недопустит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ киевском метро установят 50 дополнительных банкоматов
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевые действия вооружение Госпогранслужба ГПУ ГСЧС Донбасс Донецкая область Евросоюз ИГИЛ Киев Крым Маккейн Минобороны Нацполиция Обама оборона обстрел оружие Пашинский пожар Россия санкции смерть Стамбул США теракт Трамп Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти