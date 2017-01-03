В киевском метро установят 50 дополнительных банкоматов, конкурс на установление уже оглашен, передает Цензор.НЕТ. Об этом каналу " 112 Украина " заявила советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Пассажирам удобно зайти на станцию метро, снять какую-то наличность для того, чтобы что-то купить или оплатить проезд. Поэтому мы ждем завершения конкурса и надеемся, что получим надежного партнера", - заявила Макогон.
Кроме этого, уже до конца следующего года киевский метрополитен планирует полностью отказаться от жетонов и перейти на карты.
"Мы хотим закончить этот новый год без жетонов, только с карточками и максимально современными способами оплаты. На сегодняшний день мы уже имеем 5 млн. оплат с помощью банковских карт. У нас работают три терминала на центральных станциях. Сейчас есть ограничения по жетона в кассах", - добавила Макогон.
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а вообще удобно, давно нужно было установить, а то прикрыли Крещатик, и в метро не было никаких
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