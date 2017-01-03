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 К праздникам в Киеве установили новые светофоры

В преддверии новогодних праздников в Киеве начали работу несколько новых светофоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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В частности, светофоры заработали на заезде с просп. С. Бандеры на ул. Богатырскую, на перекрестке ул. Подлесной и ул. Наумова, на пешеходном переходе на ул. Д. Щербаковского 60, на примыкании бульвара Р. Роллана к ул. Жмеринской, ул. Леонтовича к ул. Б. Хмельницкого.

"Главная цель развития транспортной отрасли города в рамках новой транспортной политики - приоритетность и безопасность пешехода", - отметил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.

Кроме того, как отмечается, в декабре были обустроены два наземных пешеходных перехода со светофорами на Бессарабской площади.

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Напомним, ранее активисты киевского общественного движения не раз пытались привлечь внимание городских властей к проблеме отсутствия пешеходных переходов возле Бессарабского рынка.

И автомобильное, и пешеходное движение на Бессарабской площади и на Крещатике очень активное.Выход из подземного торгового центра под площадью есть на противоположную сторону Крещатика, однако это неудобно для тех, кто хочет попасть именно на сторону Крещатика, находящуюся ближе к Бессарабке. Ежедневно множество людей были вынуждены нарушать правила дорожного движения и переходить лицу за неимением зебры на свой страх и риск.
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Здорово.А по Украине до сих пор есть городки где светофоров НЕТ вообще.
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На бесарабке теперь полный пиздамес....... 2 светофора дополнительных дают не тянучку а пробку при любом раскладе... ублюдки да и только.....
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За это надо благодарить активистов, которым влом жопу в подземный переход спустить или пройти буквально 50 метров чуть назад, чтоб улицу перейти. Там и до переходов ситуация фиговая была, теперь еще "улучшили"
https://www.facebook.com/sergii.shchelkunov/posts/1169248633152996
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Не к праздникам, а в преддверии. К праздникам в совке устанавливали.
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К стати переходы начали подсвечивать, зрада-зрадой, но на той же окружной можно хотья бы увидеть переходит кто-то или нет.
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На окружной, могли бы и инвесторов для освещения обочин найти
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Сцуко, а в Кирово Кропивницком на оживленном перекрестке (Клинцовский мост) так же сняли старые светофоры за пару недель до Нового года и по сей день не включили новые...
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Ашооо до праздников ну никак низзззя было????
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиК праздникам в Киеве установили новые светофоры
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