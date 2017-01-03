 К праздникам в Киеве установили новые светофоры

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
В частности, светофоры заработали на заезде с просп. С. Бандеры на ул. Богатырскую, на перекрестке ул. Подлесной и ул. Наумова, на пешеходном переходе на ул. Д. Щербаковского 60, на примыкании бульвара Р. Роллана к ул. Жмеринской, ул. Леонтовича к ул. Б. Хмельницкого.
"Главная цель развития транспортной отрасли города в рамках новой транспортной политики - приоритетность и безопасность пешехода", - отметил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель.
Кроме того, как отмечается, в декабре были обустроены два наземных пешеходных перехода со светофорами на Бессарабской площади.
активисты киевского общественного движения не раз пытались привлечь внимание городских властей к проблеме отсутствия пешеходных переходов возле Бессарабского рынка.
И автомобильное, и пешеходное движение на Бессарабской площади и на Крещатике очень активное.Выход из подземного торгового центра под площадью есть на противоположную сторону Крещатика, однако это неудобно для тех, кто хочет попасть именно на сторону Крещатика, находящуюся ближе к Бессарабке. Ежедневно множество людей были вынуждены нарушать правила дорожного движения и переходить лицу за неимением зебры на свой страх и риск.
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КировоКропивницком на оживленном перекрестке (Клинцовский мост) так же сняли старые светофоры за пару недель до Нового года и по сей день не включили новые...
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