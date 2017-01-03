 Атмосферный циклон принёс в Украину снегопады. На дорогах местами гололедица

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и Киеве проходит атмосферный циклон, в результате чего падает снег и мокрый снег.
В Киеве 3 января ожидается облачная погода и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура днем около 0°.
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http://www.amn.com.ua/rizne/kak-parubyj-na-novyj-god-prezydentu-poroshenko-pomogal-studyya-kvartal-95-vydala-ocherednuyu-hytyaru-vydeo/
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