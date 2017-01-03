 За минувшие сутки в пожарах погибло 12 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, такие данные приводит Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что 1 января на Житомирщине в селе Добрынь возник пожар в деревянном жилом доме, во время которого погиб полуторагодовалый мальчик. Как выяснилось, хозяйка дома вечером задремала. Проснувшись от едкого запаха дыма, она начала искать своих малолетних детей. Найдя 3-летнюю дочь, перепуганная мать побежала за помощью к соседям, которые и вызвали пожарных. Женщина вернулась в дом по своему полуторагодовалым сыном. Она быстро нашла малыша, однако спасти жизнь мальчику уже не удалось.
В этот же день, в Службу спасения "101" Донецкой области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Гнатовка. Во время проведения разведки и тушения пожара в комнате на кровати пожарные обнаружили тело женщины. Вероятно, причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности.
2 января во Кривом Роге произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Петра Дорошенко. Во время разведки спасатели установили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире на последнем этаже жилого дома. На месте происшествия пожарные обнаружили тело хозяина дома.
Несмотря на крайне неутешительную статистику, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предостерегает граждан заботиться о надлежащем противопожарном состоянии собственных помещений, соблюдать правила пожарной безопасности в быту, особенно во время праздников.
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