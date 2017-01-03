 Ночью боевики обстреляли из гранатометов Павлополь Донецкой области

Ночью боевики обстреляли из гранатометов село Павлополь Волновахского района Донецкой области, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"За ночь уже состоялось 5 обстрелов. Из гранатометов и стрелкового оружия трижды была обстреляна Новозвановка, из стрелкового оружия - Водяное и из гранатометов - Павлополь", - заявил Матюхин.
Как сообщалось ранее, за прошлые сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям военнослужащих ВСУ.
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С начала суток террористы уже 30 раз обстреляли позиции украинских военных, - пресс-офицер Матюхин(13)
Оккупанты обстреляли Широкино из 120-мм минометов и БМП, по Талаковке били из ПТРК, - пресс-центр штаба АТО(25)
За минувшие сутки боевики массово применяли минометы на участке фронта Павлополь – Широкино, - спикер АТО(20)
Террористы под вечер 1 января для обстрела наших позиций начали применять минометы, - пресс-офицер Матюхин(40)
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Перед самым Новым годом оккупанты начали минометный обстрел на Светлодарской дуге, - спикер АТО. КАРТА(13)
Один военнослужащий ранен за минувшие сутки. Погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО(12)
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http://podvodka.info/v_luganske_fsb_s_boyevikami_arestovyvayet-nesoglasnykh_s_okkupatsiyey_ukraintsev/
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