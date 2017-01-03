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 Ночью боевики обстреляли из гранатометов Павлополь Донецкой области

Во всей зоне АТО за ночь было 5 обстрелов.

Ночью боевики обстреляли из гранатометов село Павлополь Волновахского района Донецкой области, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

"За ночь уже состоялось 5 обстрелов. Из гранатометов и стрелкового оружия трижды была обстреляна Новозвановка, из стрелкового оружия - Водяное и из гранатометов - Павлополь", - заявил Матюхин.

Как сообщалось ранее, за прошлые сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям военнослужащих ВСУ.

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Сраисяни живут в своей параллельной реальности
Нам с ними не по пути
Нового СОВКА не будет!
За будущее свое и своих детей НУЖНО БОРОТЬСЯ!!!
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Режим тишины,только постоянно наши люди гибнут,лучше бы порошенко и всю эту шушваль убили,ребят жалко
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только адекватные ответы по расиянам дадут результат,а так бла-бла....
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1 января сотрудники ФСБ РФ совместно с так называемым «МВД ЛНР» задержали людей, которые выражали недовольство деятельностью российских оккупационных войск и развешивали на зданиях в Луганске открытки с призывами к борьбе с агрессором.
http://podvodka.info/v_luganske_fsb_s_boyevikami_arestovyvayet-nesoglasnykh_s_okkupatsiyey_ukraintsev/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНочью боевики обстреляли из гранатометов Павлополь Донецкой области
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