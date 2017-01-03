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 Трех раненых бойцов доставили в больницу в Днепр

Состояние военных остается тяжелым.

Трех бойцов, тяжело раненых в зоне АТО, доставили в больницу города Днепр, передает Цензор.НЕТ. Об этом каналу "112 Украина " сообщил главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, состояние бойцов остается крайне тяжелым.

"У одного тяжелое ранение головного мозга, ранение в живот и в грудную клетку. Реаниматологи делают все возможное, чтобы его спасти. У другого бойца пулевое ранение в грудную клетку и живот, ранены печень, легкие. Они уже прооперированы. Сейчас есть положительная динамика. Надеемся, что он выживет", - заявил Рыженко.

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Лаптеголовый, по пьянке только твои опущенцы друг-друга любят шмалять. Пошмаляют, а потом милостыню прост у магазинов, потому что нахер никому не нужны, убогие)
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интересно как этот хитрожопый иван петров постоянно проникает на наши сайты
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после свиньева перемирия стало только хуже,если до режима тишины придурки десятки раз обстреливали то сейчас беспрерывно
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тишина возможна только в случае если дети этой пиздоты порошенок гройсманов пашинских пойдут на фронт
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Очередные жертвы "перемирия и режима тишины"...
Скорейшего выздоровления бойцам.
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Ну, вот... и причина воя скорых. А ведь не слышал несколько дней.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрех раненых бойцов доставили в больницу в Днепр
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