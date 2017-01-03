 Трех раненых бойцов доставили в больницу в Днепр

Трех бойцов, тяжело раненых в зоне АТО, доставили в больницу города Днепр, передает Цензор.НЕТ. Об этом каналу "112 Украина " сообщил главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, состояние бойцов остается крайне тяжелым.
"У одного тяжелое ранение головного мозга, ранение в живот и в грудную клетку. Реаниматологи делают все возможное, чтобы его спасти. У другого бойца пулевое ранение в грудную клетку и живот, ранены печень, легкие. Они уже прооперированы. Сейчас есть положительная динамика. Надеемся, что он выживет", - заявил Рыженко.
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Скорейшего выздоровления бойцам.
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