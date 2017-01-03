EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Киевские новости
  904  1
Все про:Киев (15746) ОРВИ (95) скорая (229)

 В Киеве во время праздников количество вызовов "скорой" увеличилось из-за ОРВИ

В основном киевляне вызывали "скорую" из-за ДТП, травм, сердечно-сосудистых заболеваний и температуры.

Во время праздников киевляне чаще вызывали экстренную медицинскую помощь из-за ОРВИ, передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту канала "112 Укрина" сообщил старший врач в Центре экстренной медицинской помощи Вадим Николаенко.

"За праздничные дни Центром экстренной медицинской помощи выполнено более 5700 вызовов, в основном вызывали из-за ДТП, травм различного характера, сердечно-сосудистых заболеваний и температуры. Праздники прошли спокойно, мы работали в штатном режиме. Статистика вызовов увеличилось из-за ОРВИ", - заявил Николаенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве нарушений не зафиксировано, - полиция. ВИДЕО

Также Николаенко добавил, что в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф функционирует 187 бригад. Из них 50% врачебные и 50% фельдшерские.

Медики здесь работают круглосуточно, в сутки осуществляют около 2 тыс. выездов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Киеве во время праздников количество вызовов "скорой" увеличилось из-за ОРВИ

а в рахе из-за бояры...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве во время праздников количество вызовов "скорой" увеличилось из-за ОРВИ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевые действия вооружение Госпогранслужба ГПУ ГСЧС Донбасс Донецкая область Евросоюз ИГИЛ Крым Маккейн Минобороны Нацполиция Обама оборона обстрел оружие Пашинский пожар Россия санкции смерть Стамбул стрельба США теракт Трамп Турция
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти