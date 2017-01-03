 В Киеве во время праздников количество вызовов "скорой" увеличилось из-за ОРВИ

Во время праздников киевляне чаще вызывали экстренную медицинскую помощь из-за ОРВИ, передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту канала "112 Укрина" сообщил старший врач в Центре экстренной медицинской помощи Вадим Николаенко.
"За праздничные дни Центром экстренной медицинской помощи выполнено более 5700 вызовов, в основном вызывали из-за ДТП, травм различного характера, сердечно-сосудистых заболеваний и температуры. Праздники прошли спокойно, мы работали в штатном режиме. Статистика вызовов увеличилось из-за ОРВИ", - заявил Николаенко.
Также Николаенко добавил, что в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф функционирует 187 бригад. Из них 50% врачебные и 50% фельдшерские.
Медики здесь работают круглосуточно, в сутки осуществляют около 2 тыс. выездов.
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