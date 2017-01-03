 Благодарим за поддержку, - Порошенко напомнил о 25-летии дипотношений с США

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства, президент Украины Петр Порошенко напомнил о 25-летии дипломатических отношений с США.
"3 января 1992 года были установлены дипломатичекские отношения с США. Благодарим за 25 лет поддержки", - написал Президент.
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Ой пардон...спасибо США
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С 11 января в сети Ланет будут транслироваться каналы трех медиагрупп; Интер в их число не входит
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Интер на Цвинтер)))
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Источник: http://www.amn.com.ua/blogy/sevastopol-31-dekabrya-vo-dvore-na-detskoj-ploshhadke-nashly-poveshennym-rashystskogo-okkupanta-krymskyj-banderivets/
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