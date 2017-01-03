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Все про:дипломатия (925) Порошенко (10316) США (11553)

 Благодарим за поддержку, - Порошенко напомнил о 25-летии дипотношений с США

Президент поблагодарил западных партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук главы государства, президент Украины Петр Порошенко напомнил о 25-летии дипломатических отношений с США.

"3 января 1992 года были установлены дипломатичекские отношения с США. Благодарим за 25 лет поддержки", - написал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущий пресс-секретарь Белого дома Спайсер назвал неубедительными доказательства ФБР о влиянии российских хакеров на результат выборов
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03.01.2017 09:05
С 11 января в сети Ланет будут транслироваться каналы трех медиагрупп; Интер в их число не входит
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"Севастополь. 31 декабря во дворе на детской площадке нашли повешенным рашистского оккупанта!" - Кримський бандерівець Січень 3, 2017 амн КримНаш, Кримський бандерівець У Керчі будинок пристарілих перетворився в передбанник програми "Померти в росії". Родичів не пускають, над старими знущаються і над персоналом теж, розповів блогер Не знаю, що і де там заборонили, але Севастополь продовжує святкувати Новий рік звичним напоєм - глодом. Про ці та інші останні події на анексованому півострові пише у своєму блозі Кримський бандерівець, зазначають Патріоти України. 1. В ушедшем году крымчане окончательно погрузились в "родную гавань", вкусив все "прелести" российской аннексии. Главным итогом 2016 года можно назвать крах двух фундаментальных политических мифов: "россия - богатая страна" и "санкции Запада неэффективны". Весной 2014 года предателям казалось, что на Крым снизойдет российское "благополучие", которое им так часто показывали по телевизору. "Защита русского языка" и страх перед мифическими "правосеками" были лишь прикрытием российского вторжения с последующей оккупацией. Сторонники россии бегали на оккупендум ради "колбасы", а не из-за страха перед этническими чистками. Агрессивная кремлевская пропаганда уже не может отвлечь население от простого факта: в "родной гавани" Крым обречен на социальную деградацию, падение уровня жизни и отток инициативного населения. Фраза "нужно потерпеть" в 2016 году вызывала нескрываемое раздражение даже у адептов "Крымнаша". Они больше не хотят и не могут ждать - им нужно попасть в несуществующую "россию из телевизора" уже сегодня. Гримаса судьбы в том, что в 2017 году будет еще хуже http://ru.krymr.com/a/28206376.html (статья политического обозревателя Сергея Стельмаха). 2. Расскажу вам, как прошла новогодняя ночь в Новоозёрном Сакского района. Площадь возле ёлки. Дед Мороз с микрофоном. Разгар унылого веселья. Подходит женщина, берет микрофон и обращается к жителям: "Я предприниматель Новоозерного. Прошу всех, кто скуплялся у меня перед Новым годом в долг, вернуть деньги. Пока прошу, еще не угрожаю". Вы можете представить, чтоб такое произошло до оккупации? Меня шокирует не только и не столько то, что кто-то взял в долг, а то, что люди настолько обыдлячились и деградировали, что позволяют себе в разгар праздника произносить такие речи. Так и хочется сказать: дожились. Наверняка, все те, кто покупал продукты в долг на Новый год, рассказывают своим знакомым и родственникам на материковой Украине, как они богаты и счастливы, а путин - бох. Из положительного: на Новый год по украинскому времени отовсюду были слышны звуки петард и фейерверков. 3. Пока кто-то в мире отмечает наступивший год Петуха, в Крыму своим чередом идёт год огурца и шампиньона: огурцы по 700 руб/кг (318 грн), шампиньоны - 600 (272) https://twitter.com/KrimRt/status/815826175356522496 (фото из Алупки). В Севастополе цены на огурцы доходили до 900 рублей (410 грн) http://news.sevas.com/other/cena_ogurcov_vyrosla_do_900_rublej_za_kilo_v_sevastopole_pod_novyj_god 4. Не знаю, что и где там запретили, но Севастополь продолжает праздновать Новый год привычным напитком - боярышником https://twitter.com/SouthUkr/status/815892774969077760 (фото). 5. Я вот одного не пойму - знакомые говорят, что у нас мусор не вывозили на праздниках, а баки почти пустые. Люди так обнищали, что нет никаких отходов после праздничных столов, как это было раньше? 6. Предатель и пропагандист Сергей Сардыко из Ялты подал голос: "Ялта. Новогодняя ночь у аттракционов, широко разрекламированная Ростенко, запомнилась примитивным концертом (децибелы оглушали!), чадящим дымом от шашлыков (а в 2003 году Исполком запретил их жарку в центре!), отсутствием передвижных туалетов (ближайший стационарный в сквере Некрасова не работал!) и кучами мусора (неужели не могли поставить дополнительные контейнеры!). Хутор какой-то, а не Ялта!" https://twitter.com/KrimRt/status/815916424673853440 (скрин и видео по ссылке). 7. Балаклава. Видел, как погранцы в бухте высадились в прогулочный катер для проверки документов у пассажиров. Ненавязчивый, туристический, тоталитарный сервис от россии. 8. Стоимость проезда в троллейбусах Симферополя подорожала на 20% - с 10 до 12 руб (5,45 грн). Отрицание - гнев - торг - депрессия - принятие http://ru.krymr.com/a/news/28209321.html 9. Керчь. Дом престарелых превратился в предбанник программы "Умереть в россии": "В пансионате для пожилых людей, который работает в Аршинцево, над людьми издеваются, орут на них, бьют их. Я там работаю, зарплату мне не выдают второй месяц! Раньше этот пансионат возглавляла Юлия Владимировна - добрейшей души человек. Потом мошенническим путём перевезли в её отсутствие людей куда-то на стадион в Аршинцево. Родственников не пускают, над стариками издеваются и над персоналом тоже. Сейчас всё в свои руки взяли Иваненко Наталья Валерьевна и Катриченко Виктория Васильевна - мошенницы такие, которых поискать на свете - не сыщете. Одну бабульку обокрали, вынесли всё у неё и забрали все документы на дом. Родственникам не отдают домовую книгу и другие документы. Персонал запугивают, а сами приезжают на работу пьяные. Помогите старикам, пусть их родственники заберут обратно. Голодом морят, кормят хуже, чем собак - одним пшеном. Прошу анонимно, т.к. работаю ещё" https://twitter.com/KrimRt/status/815908899526152193 (скрин). 10. В Крыму впервые за многие годы замерзли Белогорское и Тайганское водохранилища, которые перед этим практически обмелели http://ru.krymr.com/a/news/28209724.html 11. Севастополь. 31 декабря во дворе на детской площадке на Хрусталях нашли повешенным рашистского оккупанта! 12. У Гоблина конкретно бомбануло от маршей в честь Дня рождения Степана Бандеры, которые прошли вчера во многих городах Украины. Бандеру назвал "нацистом и палачом", а украинцев - "идейными потомками, которые разрушают украинскую государственность". Гоблин грозит Украине новым Нюрнбергом http://ru.krymr.com/a/news/28209301.html . Смешной упырь не понимает, что новый Нюрнберг грозит ему и путину, а украинскую государственность разрушают российские танки, а не дань памяти Степану Бандере, который боролся за независимость своей страны. Но дрожью в гоблинских коленках я полностью удовлетворён. Кстати, такие марши будут проходить во всех городах Крыма после деоккупации, и ходить на них будут не завезённые "правосеки", а обычные крымчане. Если до начала войны россии против Украины такие марши проходили в основном на Западе, то сейчас по инициативе самих горожан такие марши проходят на Юге и Востоке Украины. Например, на марш в освобождённом Славянске вышли не только местные жители, пережившие оккупацию, но и переселенцы из пока ещё захваченных россией городов Донбасса https://www.youtube.com/watch?v=F9kjKYTQJjM (видео). Для справки: Гитлеровцы арестовали Бандеру 29 июня 1941 года, после чего отправили в концлагерь Заксенхаузен, где он и находился почти до конца войны. Оба брата Бандеры (Александр и Василий) убиты в Освенциме. В Нюрнбергском процессе, несмотря на все попытки лживого СССР и крики Гоблина, Бандера фигурирует как жертва, а не как преступник http://ru.krymr.com/a/news/28210006.html P.S. За почти три года войны россия сделала для дерусификации и декоммунизации Украины больше, чем сама Украина за 25 лет независимости! Многоходовочка.

Источник: http://www.amn.com.ua/blogy/sevastopol-31-dekabrya-vo-dvore-na-detskoj-ploshhadke-nashly-poveshennym-rashystskogo-okkupanta-krymskyj-banderivets/
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Почему последняя сволочь непременно в первых рядах?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодарим за поддержку, - Порошенко напомнил о 25-летии дипотношений с США
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