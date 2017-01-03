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Все про:ГПУ (7936) драка (1973) Пашинский (446) уголовная ответственность (366) уголовное дело (2174) Сарган (75)

 Уголовные производства по инциденту с Пашинским будет расследовать Киевская областная прокуратура, - Сарган

Делом по факту лраки и стрельбы с участием нардепа займется прокуратура области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук написала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура, - написала она, - Следователями прокуратуры будут передопрошены все участники и свидетели данного происшествия, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человек, напавший на Пашинского, ранее привлекался к ответственности за избиение жены, - Геращенко

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, пострадавший в дорожном инциденте мужчина утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.


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Бутылка против пистолета .
Смерд против барина .
Власть против народа .
Кто победит ?
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Уже на отбивавшегося от Пашинского вылили тонны грязи в СМИ. Пашинский - классный посан теперь - в каждого стрелять магёт теперь!
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СУДДЯ ЛІНЧ.....
Властьпоімєвшиє ПРОСТО ще не зрозуміли що разклади УЖЕ ПОМІНЯЛИСЬ .... І цей випадок тому підтвердження .... Замість впасти на коліна і цілувать ноги БАГІНУ получи сука ..... І одним із головних мотивів було ТЕ ЩО ЦЯ ГНИДА з влади .... Ню-ню.... Научить шось цей випадок БАРИГ ? Та ні .... Оні жє увєрєни в ТЕРПІЛАХ БИДЛА ЛОХОРАТА....
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зависит от того на сколько підпанків у власти денег хватит сейчас прикормить
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https://youtu.be/F_nZgA4AvA4

Раз.

«... На думку Геращенко, у випадках, подібних тим, що стався з нардепом напередодні Нового року, людина має право застосовувати різні методи самозахисту, співвідносні із загрозою. ...»

Отсюда: http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2150120-sprava..

Два.

«на питання "як людині захистити себе саме на вулиці від нападу" пан Антон Геращенко порадив українцям використовувати проти нападників "прийоми бойових мистецтв" або "бити кулаком у обличчя"»

Отсюда: https://youtu.be/Oo_Ix6ER42k?t=4836

Итоги подведем.

А чи на думку пана Антона людина МАЄ ПРАВО МАТИ «методи самозахисту, СПІВВІДНОСНІ із загрозою»? І якщо ні - чому пане Пашинський просто не вступив у двобій, як радить пане Антон (помітьте, я виходжу із того, що то був самозахист)?

А то ж тут розумієте, така справа.
З одного боку: чотири людини із сокирою проти однієї, а та одна із голими руками - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=181512084..

А з іншого: вдарили пляшкою, і тут і пістолет знайшовся, і мабуть ще і використання буде законним.

Але ж все збігається, якщо просто визнати, що, очевидно, ці поради дані різним видам людини.

#неначасі

© Сергій Кримець
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Тетерук просто зараз на 112 каналі про право Пашинського стріляти у посполитих: "будь-який чоловік зобов'язаний захищати честь своєї дружини".

Це той Тетерук, який вважає, що українці не доросли до права на збройний самозахист.
Почули Тетерука? Пашинський українець першого сорту, він доріс до права стріляти в кожного, хто його образив, ви всі другого. Власники нагородної зброї мають право захищати честь своїх дружин, стріляючи в кожного, хто лається матом, а ви, панове, не маєте. Мабуть, Тетерук вважає, що честь у жінок з'являється лише після нагородження головним ментом їхніх чоловіків зброєю.
Боже, підпалюй цю країну.

PS. Шкода, що Кужель не мала пістолета, коли Тетерук гамселив її пляшкою.

Святослав Стеценко
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-Ты погляди какие клоуны!
-Счас рошеном обожру-у-усь!

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Военных, которых 31 декабря награждал Порошенко, оставили встречать Новый год в холодном ангаре - соцсети / Гордон.....

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Lera Burlakovaon SaturdayПрезидент нас нагородив (про те, яких пекельних двох діб з кавою "тільки для командування" на морозі тощо - мова не про бої на Світлодарській дузі - це коштувало, напишу згодом). Коли вручав медаль - ризикнула попросити його про гелікоптер, щоб ми встигли до Нового року повернутися на позиції, до своїх.Вертушку пообіцяли. Але у той час, коли більш важливі люди полетіли з Маріка спокійно, саме для нас метеоумови раптом виявилися не такими, як треба... Автобус, яким ми могли ...See More
41370158//////Ольга Батаговаon SundayВСІМ!! ЗНАЙТЕ!!
Іх було близько ста бійців масовки (на камеру) і 15 героів, що відзначилися на світлодарській дузі. Серед них три жінки. Цих представлених до нагороди 15 везли з передовоі. Стомлених і змерзлих. везли у відкритому кузові... Потім муштрували стоєву в аеропорту Маріуполя. Нарешті нагородження. Близько сьомоі вечора 31 грудня закінчились урочистості і..... Про них забули. Вони сиділи у порожньому аеропорту. Голодні і несамовито стомлені. Потім як худобу загнали в холодний ангар. Там і зустріли новий рік. Почесно нагороджені президентом Героі..... Близько одинадцятоі ранку забрали автобусом і завезли на Бахмут. Далі - як знаєте....////
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Что то у петуха пошло не так Во первых свидетелей чел 6 Во вторых какая там честь его прошмандовки Если она остановилась около них Специально наверное Чтоб ее послали А выстрел в безоружного человека Ето вообще за гранью понимания В нармальной стране Хоть президент хоть сенатор Сидели бы Как сливка в жопе
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Привет , по ходу да.А еще мне нравится как ты чмыришь шокоботов.
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Следователь из ведомства Авакова подарил жене ... квартиру воина ВСУ, воюющего на фронте. Не имеющий живых родственников (т.е, круглый сирота) военнослужащий 53-й бригады Александр Шутов, полгода безвылазно защищавший с оружием в руках в АТО нашу страну от "рузкого мира", в грязи и холоде окопов, вернувшись по ротации из зоны боевых действий в краткосрочный отпуск в Николаев, с удивлением обнаружил, что в его скромной однокомнатной квартире во входной двери (которую он около года назад устанавливал собственноручно) почему-то заменены замки, и попасть домой он не может. Пообщавшись с соседями, он узнал, что примерно за 10 дней до его приезда в тамбур проникли некие лица, суя ближайшим соседям некие бумаги, и утверждая, что данная квартира ими якобы куплена, начали высверливать замки (!!!)
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Слов нет! Таких сук надо просто давить. Тихо, без суда и следствия при этой "власти"!
А по уму - то открыто, на площади!
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Встретив нар.депа на темной дороге, действуй смело и решительно, не оставляй шансов нар.депу?
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Я так понимаю , что простой Украинский народ с удовольствием своих Служак бил бы....ногами по лицу , плюс один удар бутылкой из под шампанского....на Новый Год
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Всех надо было бить в 14. Сейчас достойных меньше, только избранные, не все, некоторые. Но хочется, от души.
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Интересно как будет квалифицирован инцидент прокуратурой, мелкое хулиганство или покушение на жизнь гражданина Украины. Но могу предсказать что если стрелял Пашинский то это мелкое хулиганство, а если бы стрелял гражданин Украины в Пашинского то было бы покушение на жизнь депутата.
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Порушення Конституції , порушення Прав Громадянина України , перевищення повноважень посадової особи , свавілля , Ось вам Рівність , честь та Гідність Нардепа України .
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Картавый аиорал придумает Правда не сам Со своим босом Петручио Ето только начало первой серии Может петуху Пашинскому придется еще и на дурку лечь А петуху Банабакову расказать басню Что пн его стволом не награждал А он его у него в кабинете сп.....ил Когда он посцать вышел Аморалы сэр
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Дуже вже сумнівний варіант.
Як на мене, в такому випадку на ношах його мали б нести накритим з головою і вперед ногами!
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Навіщо розслідувати , коли результат розслідування вже відомий ??
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Імітація бурхливої діяльності, як не для українців, то для Європи...
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а що там з княжичами чі з розстрілом у Січєславі-ця влада гнила ще до влади -Слава Нації
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Newsonline24 ‏@newsonline24com 3 ч.3 часа назад
Вранье о нападении на депутата Пашинского #newsonline24 #news #новости #новини http://newsonline24.com.ua/vrane-o-napadenii-na-deputata-pashinskogo …


Первые журналистские расследования показали, что представители Национальной полиция вчера врали о нападении на депутата Пашинского.
Версию властей в своих сюжетах и статьях полностью опровергли журналисты ТСН , STRANA.UA, ОБОЗРЕВАТЕЛЯ.
Совокупные итоги их расследований указывают, что депутат Пашинский первым инициировал нападение на прохожего, требовал от присутствующих лечь на землю, вышел из автомобиля уже будучи с оружием в руках, первым приставил к груди потерпевшего ствол пистолета и первым выстрелил.
Кроме того, ОБОЗРЕВАТЕЛЬ провёл ещё и собственную экспертизу, опубликовал рентгеновский снимок простреленной ноги пострадавшего и фотодоказательства, опровергающие слова депутата, что он отстреливался лёжа на земле.
Сегодня наши адвокаты подписали соглашение с пострадавшими, приступают к их защите и будут информировать читателей обо всех важных деталях.
Мы не будем соблюдать тайну следствия, потому что такая тайна никому не интересна, а ответственность за ее разглашение нам до печки - общественный интерес к делу, в котором ключевой депутат власти стрелял в обычного человека превышает любое крючкотворство о тайне следствия.
Коллеги, прошу также высказаться, кому именно из раскрывших это преступление журналистов нужно передать гонорар, учреждённый вчера за лучшее журналистское расследование.
P.S. Александр Меламуд, Наталья Белинская спасибо за предложение увеличить гонорар. Это на Ваше усмотрение.
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Нужно возбуждать дела в отношении должностных лиц Нацполиции за служебный подлог и фальсификации материалов уголовных производств. Как по этому случаю, так и по Днепру, и по Княжичам.
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нужно..., но кто даст команду если все там защищают друг друга? По принципу сегодня ты мне поможешь, а завтра я тебе... Гарант что ли?
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Добиваться в суде отдельного предписания о возбуждении уголовного дела.
Хотя, в суде... О чем это я?
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Вся эта шумихавокруг драки и прострелянной ноги отвлекает от более серьезной версии -как пашинский собирался использовать оружие, не убить ли женщину, с которой съехал на лесную дорогу, или того, к кому они ехали, т к уж точно депутат собирался стрелять? Возможно, эта драка предотвратила запланированное убийство.
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Гоша Ару - писали, что это у них традиция такая ночью в лес ездить на НГ.., в это можно поверить кстати..., но вот дальше врет скотиняка однозначно... Вот версия, которая мне нравится...


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Вот почему эти мрази против оружия Гражданам Украины.Ходят под себя от мысли ,что ответка прилететь может.Зато всякое пьяное чмо из "власти "чуть что стволы достает и кричит всех перестреляет.Шестерки стецьковские запевайте свою песню ,что общество не готово.
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Почему не пишут было ли это чмо депутатское в состоянии опьянения ?
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Как можно депутату, ещё и во время войны, употреблять?! Что вы такое пишете... совести у вас нет!
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Не можу ніяк зрозуміти...чи ти свій правилний чоловік ....чи шоколадний ...
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правильний. і завжди має свою точку зору...
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Дык, экспертиза уже показала, что он не только не пил, а даже - наоборот.
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то, что Пашинский кого -нибудь пристрелит-это был вопрос времени...это от большой любви к народу, к простым людям....
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А что там с историей в княжичах...замяли...так и тут замнут...
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Если ети пидры Замяли дело О расстреле людей на Майдане То ето для них снежная пыль Петуху не придется даже на дурку ложится Картавый выйдет и скажет \Рафик не в чем не виноват И лохи радостно вздохнут
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На людской крови , к власти пришли , наглые , лукавые ,вороватые и циничные твари.
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Задолбали со своим Пашинским, че других новостей нету?!
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"Цензор нет "стал вбрасывать информационный мусор для отвода внимания людей! Кому нахер нужен этот пашинский ,что бы его бошку мусировали уже пару дней!?
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Не стільки того депутаНа Пашинського, скільки в Мережі смороду...
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і суд буде ну дуууже справедливий.
100 до 1 що пашинський його виграє....але хотілось помилятись


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буза уляжется довольно быстро. пашинский останется "слугой" народным. мужик в лучшем случае останется при своих, но с простреленной ногой. а может и срок получит.
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У мене раптом виникло питання: "Жебрак Пашинський НЕ МАВ в машині реєстратора???"
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Кацапохолушку спрятали - обосралось шоколодное хоплофобное существо по полной
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУголовные производства по инциденту с Пашинским будет расследовать Киевская областная прокуратура, - Сарган
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