 Спасатели сняли с Малой Говерлы туриста, который травмировался и не смог двигаться

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГосЧС.
"В Службу спасения поступило сообщение о том, что во время отдыха на горе Малая Говерла Яремчанского горсовета турист из Харькова травмировал левую нижнюю конечность и самостоятельно не может продолжить передвижение, - сказано в сообщеннии, - Для проведения поисково-спасательных работ в 15:10 были привлечеыны спасатели пгт Ворохта в количестве 6 человек и 1 единица техники. В 18:00 горными спасателями на носилках пострадавшего транспортировали в БС "Заросляк", откуда на автомобиле друзей, потерпевшего доставили в Яремчанскую центральную городскую больницу".
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человек паук бл.., не хватает адреналина пусть идут работать в МНС там каждый день экстрим
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