 При пожаре на Днепропетровщине погиб мужчина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГосЧС, на Днепропетровщине при пожаре погиб местный житель.
"В службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в девятиэтажном жилом доме по улице Петра Дорошенко в городе Кривой Рог, сказано в сообщении, - По указанному адресу были направлены дежурные караулы 26-й и 11-й Государственных пожарно-спасательных частей ГУ ДСНС в Днепропетровской области. Прибыв на место происшествия, во время разведки спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на последнем этаже жилого дома. На месте происшествия обнаружено тело хозяина дома. В 8:50 пожар локализован, а в 8:54 ликвидирован".
К ликвидации пожара было задействовано две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава.
Причину пожара и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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