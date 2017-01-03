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Все про:Днепропетровщина (1145) Кривой Рог (537) пожар (2899) смерть (4300)

 При пожаре на Днепропетровщине погиб мужчина

Причины возгорания устанавливают спасатели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГосЧС, на Днепропетровщине при пожаре погиб местный житель.

"В службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в девятиэтажном жилом доме по улице Петра Дорошенко в городе Кривой Рог, сказано в сообщении, - По указанному адресу были направлены дежурные караулы 26-й и 11-й Государственных пожарно-спасательных частей ГУ ДСНС в Днепропетровской области. Прибыв на место происшествия, во время разведки спасатели установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на последнем этаже жилого дома. На месте происшествия обнаружено тело хозяина дома. В 8:50 пожар локализован, а в 8:54 ликвидирован".

К ликвидации пожара было задействовано две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек личного состава.

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Причину пожара и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.


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