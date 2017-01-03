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Все про:ДТП (5312) Львов (3188) Львовщина (1235)

 ДТП с погибшим на Львовщине: легковушка влетела в автобус

По факту ДТП проводится лоследственная проверка.

2 января во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового пассажирского автобуса, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

В 17:20 час. на автодороге "Львов - Жидачев" возле села Заречье, 45-летний водитель автомобиля "Газ-24" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Калуш-Львов".

В результате ДТП водитель автомобиля, житель села Заречье, погиб на месте. Тело погибшего доставлено в морг.

29 пассажиров рейсового автобуса не пострадали. Причины происшествия выясняются.

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