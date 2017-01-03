 Спецоперация по поимке стрелка из ночного клуба Стамбула завершилась безрезультатно

В понедельник вечером в Стамбуле прошла спецоперация по розыску и задержанию подозреваемого в совершении нападения на ночной клуб Reina, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Как сообщает Associated Press, она завершилась безрезультатно.
По информации агентства, операция была проведена в одном из домов стамбульского района Зейтинбурну, в ней были задействованы отряды специального назначения и вертолет.
Накануне МВД Турции сообщило о задержании восьми человек, которые могут быть причастны к нападению, однако главного подозреваемого среди них не оказалось. При этом вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что правоохранительные органы близки к установлению личности нападавшего, так как получили данные о его отпечатках пальцев, а также описание внешности.
Ночью 1 января в популярном ночном клубе Стамбула человек открыл огонь на вечеринке по случаю Нового года. Число жертв составляет 39 человек. Почти все уже опознаны. Граждан Украины среди погибших нет. Сначала сообщалось, что нападавших было несколько и они были в костюмах Санта Клаусов, однако позже в правительстве заявили, что информация о костюмах не соответствует действительности и нападавший был один.
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До ЗМІ потрапило відео з чоловіком, якого підозрюють у нападі на нічний клуб в Стамбулі
http://www.unian.ua/world/1708681-do-zmi-potrapilo-video-z-cholovikom-yakogo-pidozryuyut-u-napadi-na-nichniy-klub-v-stambuli.html
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Тоже , тот ещё стрелок по людям .
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