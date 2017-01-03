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Все про:Новый год (646) теракт (1925) Турция (1732)

 Спецоперация по поимке стрелка из ночного клуба Стамбула завершилась безрезультатно

Вечером 2 января в одном из районов Стамбула прошла спецоперация по поимке террориста.

В понедельник вечером в Стамбуле прошла спецоперация по розыску и задержанию подозреваемого в совершении нападения на ночной клуб Reina, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Как сообщает Associated Press, она завершилась безрезультатно.

По информации агентства, операция была проведена в одном из домов стамбульского района Зейтинбурну, в ней были задействованы отряды специального назначения и вертолет.

Накануне МВД Турции сообщило о задержании восьми человек, которые могут быть причастны к нападению, однако главного подозреваемого среди них не оказалось. При этом вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что правоохранительные органы близки к установлению личности нападавшего, так как получили данные о его отпечатках пальцев, а также описание внешности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в подготовке теракта на Новый год задержан в Германии

Ночью 1 января в популярном ночном клубе Стамбула человек открыл огонь на вечеринке по случаю Нового года. Число жертв составляет 39 человек. Почти все уже опознаны. Граждан Украины среди погибших нет. Сначала сообщалось, что нападавших было несколько и они были в костюмах Санта Клаусов, однако позже в правительстве заявили, что информация о костюмах не соответствует действительности и нападавший был один.
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Пуйло грохнуть и стрелков в 10 раз меньше станет
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RIP

До ЗМІ потрапило відео з чоловіком, якого підозрюють у нападі на нічний клуб в Стамбулі
http://www.unian.ua/world/1708681-do-zmi-potrapilo-video-z-cholovikom-yakogo-pidozryuyut-u-napadi-na-nichniy-klub-v-stambuli.html
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Скорее всего этот теракт - метод давления на Турцию со стороны россии из-за войны в Сирии. Цели Турции это убрать Ассада, а россии - сохранить Ассада и базу, помешать прокладке газопроводов. Дружба между этими странами показная и ее в действительности нет. То, что не установили страну стрелка говорит, что он действительно полукровка и возможно давно жил в россии.
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Скорее всего "операция" проводилась под прикрытием спецслужб,раз такие результаты.
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То, что спецслужбы были - 100%, а то как стрелял, организовал отход говорит о его подготовке. Похоже это фсб россии.
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Если не нашли то его уже грохнули свои же. Наидут в леске через пару дней
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Такая вероятность есть. Но искать будут, ведь мог далеко уйти, учитывая подготовку.
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Подготовки не надо, переоделся в третий раз.
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Именно обученных хладнокровно убивать на рассее тысячи, если не больше и умеющих уходить с места преступления,ведь Пуйло само сказало Сирия- это для них учения, перед большой войной.
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за что убили невинную молодежь, а не оппонентов политических? Трусы
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А вы Пашинского арестуйте .
Тоже , тот ещё стрелок по людям .
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А есть у кого инфа,сколько на расии за новый год фвостов от стекломоя завенуло, или нада до 14 лютого подождать.
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Сложно Турции против ФСБ,где взрывная смесь Ислама,Христианства смешались с доисламскими восточными верованиями!
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Т е кто стрелок не знают , а где искать знают. Почему не задержали всех раньше если знали что там какое то сборище проживает?
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Ждали, что главный появится. Кстати на узбека, а тем более кыргыза он не похож.
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Глаза сильно темные, возможно линзы.а на кого похож? Чечен
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В новостях писали предположительно узбек или казах.
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Убрал, передумал. Может смесь узбека и таджика. Но, персидская кровь точно есть.
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А если он просто подзагарелый и линзы вставил. Кстати то видео где он селфи делал якобы. А что ? Его телефон нашли? От куда это " селфи террориста у Рейны " . Стеб какои то , террориста не нашли , его селфи нашли???...????
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Такое могло быть, если слил сразу в интернет. Но да, странно обнаружение этого видео.
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Глаза у него не монголоидные и он молодой. Удивляют его скулы, они не тюркютские.
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Потому что он помесь и вполне может быть и чеченом
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Может и так, если смешать с персами то возможно.
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Может не его национальность имели в виду а подданство.
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"Вечером 2 января в одном из районов Стамбула прошла спецоперация" - не там искали ! В одном из районов Москвы надо было искать ! В Кремле если точнее...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецоперация по поимке стрелка из ночного клуба Стамбула завершилась безрезультатно
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