 Апелляционный суд решит, где будут судить за госизмену крымских депутатов

Апелляционный суд Киева рассмотрит вопрос об определении суда, который будет рассматривать обвинительные акты в отношении экс-депутатов Верховной Рады АР Крым, которые обвиняются в госизмене. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"Во вторник и среду, 3 и 4 января, Апелляционный суд Киева рассмотрит вопрос об определении суда, будет рассматривать обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С. , Заиченко А.А., Ильясова Р.И., Иоффе А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.З. и Шувайникова С.И., которые обвунувачуються в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины - "государственная измена", - сообщила Сарган.
По данным Сарган, первое судебное заседание начнется в 11:30 3 января.
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Об этом "ДС" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым направлено в суд обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С., Заиченко А.А., Ильясова Г.И., Иоффе Г.А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.С., Шувайникова С.И., которых обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена
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Как думаете, кто заспамил? Че-то ржу
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Так и будем гоняться за сбежавшими?
Давайте, для начала, судить изменников Народу в ВР.
Клялись Народу искоренить воровство, казнокрадство, взяточничество ... А они возглавили!
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Мастер Михаил Боппосов ранее лепил из коровьего навоза двухметровую кобру, пару лошадей, обезьян и других символов года. В канун 2017 года якутянин приболел, но его односельчане настояли, чтобы Боппосов сделал петуха высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра.
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