 Апелляционный суд решит, где будут судить за госизмену крымских депутатов

Апелляционный суд Киева рассмотрит вопрос об определении суда, который будет рассматривать обвинительные акты в отношении экс-депутатов Верховной Рады АР Крым, которые обвиняются в госизмене. Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.



"Во вторник и среду, 3 и 4 января, Апелляционный суд Киева рассмотрит вопрос об определении суда, будет рассматривать обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарева К.М., Гафарова Е.С. , Заиченко А.А., Ильясова Р.И., Иоффе А., Клычникова В.М., Нахлупина В.Г., Фикса Е.З. и Шувайникова С.И., которые обвунувачуються в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины - "государственная измена", - сообщила Сарган.

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По данным Сарган, первое судебное заседание начнется в 11:30 3 января.