 Боевики 32 раза за сутки обстреляли наши позиции: 120-м калибром били по Широкино, а 82-м - по Водяному

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО. боевики продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих. Всего за минувшие сутки произошло 32 обстрела.
За прошедшие сутки оккупанты продолжили вести огонь по нашим позициям во всех направлениях. Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Марьинку, Гнутово и Лебединское. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.
На Донецком - Луганское, Северное, Авдеевку, Троицкое и Зайцево.
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